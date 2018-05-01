12:30, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

CHP'nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ± tarih belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼lent Tezcan, parti genel merkezinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutladÄ±.

DÃ¼n bir maden iÅŸÃ§isinin iÅŸ cinayetine kurban gittiÄŸini ifade eden Tezcan, iÅŸ cinayetlerinin arttÄ±ÄŸÄ±, Ã¶nlenemediÄŸi bir dÃ¶nemde emek bayramÄ±nÄ± kutladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Tezcan, emeÄŸin hak ettiÄŸi saygÄ±yÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bir TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya dilediklerini dile getirdi.

"CUMHURBAÅžKANI ADAYIMIZI CUMA GÃœNÃœ AÃ‡IKLAYACAÄžIZ"

BÃ¼lent Tezcan, 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlere yÃ¶nelik, herkesin CHP'nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n ne zaman aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±nÄ± merak ettiÄŸine deÄŸinerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±mÄ±z TÃ¼rkiye'de bir yeni dÃ¶nemde, yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§ olacak. Ben burada cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± ismi aÃ§Ä±klamayacaÄŸÄ±m ama bir daha aday ne zaman aÃ§Ä±klanacak sorularÄ±nÄ± bitireceÄŸiz. BÃ¼tÃ¼n planlamamÄ±zÄ± yaptÄ±k. CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±mÄ±zÄ± cuma gÃ¼nÃ¼ saat 10.00'da Ahmet Taner KÄ±ÅŸlalÄ± Spor Salonu'nda bÃ¼yÃ¼k bir buluÅŸmayla aÃ§Ä±klÄ±yoruz. HazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±za baÅŸladÄ±k, bÃ¼tÃ¼n vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± davet ediyoruz."

TÃ¼m TÃ¼rkiye'nin 4 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ CHP'nin adayÄ±nÄ± Ã¶ÄŸreneceÄŸini anlatan Tezcan, parti Ã¶rgÃ¼tlerinin heyecanla o gÃ¼nÃ¼n hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

"Kulis bilgisi aramanÄ±za gerek kalmasÄ±n diye ne zaman aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸimdiden duyuyoruz." diyen Tezcan, "Cuma gÃ¼nÃ¼nÃ¼ bekleyin. Daha erken deÄŸil, daha geÃ§ de deÄŸil. Cuma gÃ¼nÃ¼ saat 10.00'da Ahmet Taner KÄ±ÅŸlalÄ± Spor Salonunda cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z aÃ§Ä±klanacak. TÃ¼rkiye iÃ§in hayÄ±rlÄ±, uÄŸurlu olsun, gÃ¼zel ÅŸeyler yaÅŸayacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.