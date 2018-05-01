CHP'nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ± tarih belli oldu

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼lent Tezcan, parti genel merkezinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutladÄ±.
DÃ¼n bir maden iÅŸÃ§isinin iÅŸ cinayetine kurban gittiÄŸini ifade eden Tezcan, iÅŸ cinayetlerinin arttÄ±ÄŸÄ±, Ã¶nlenemediÄŸi bir dÃ¶nemde emek bayramÄ±nÄ± kutladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Tezcan, emeÄŸin hak ettiÄŸi saygÄ±yÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bir TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya dilediklerini dile getirdi.
BÃ¼lent Tezcan, 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlere yÃ¶nelik, herkesin CHP'nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n ne zaman aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±nÄ± merak ettiÄŸine deÄŸinerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±mÄ±z TÃ¼rkiye'de bir yeni dÃ¶nemde, yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§ olacak. Ben burada cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± ismi aÃ§Ä±klamayacaÄŸÄ±m ama bir daha aday ne zaman aÃ§Ä±klanacak sorularÄ±nÄ± bitireceÄŸiz. BÃ¼tÃ¼n planlamamÄ±zÄ± yaptÄ±k. CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±mÄ±zÄ± cuma gÃ¼nÃ¼ saat 10.00'da Ahmet Taner KÄ±ÅŸlalÄ± Spor Salonu'nda bÃ¼yÃ¼k bir buluÅŸmayla aÃ§Ä±klÄ±yoruz. HazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±za baÅŸladÄ±k, bÃ¼tÃ¼n vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± davet ediyoruz."
TÃ¼m TÃ¼rkiye'nin 4 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ CHP'nin adayÄ±nÄ± Ã¶ÄŸreneceÄŸini anlatan Tezcan, parti Ã¶rgÃ¼tlerinin heyecanla o gÃ¼nÃ¼n hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
"Kulis bilgisi aramanÄ±za gerek kalmasÄ±n diye ne zaman aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸimdiden duyuyoruz." diyen Tezcan, "Cuma gÃ¼nÃ¼nÃ¼ bekleyin. Daha erken deÄŸil, daha geÃ§ de deÄŸil. Cuma gÃ¼nÃ¼ saat 10.00'da Ahmet Taner KÄ±ÅŸlalÄ± Spor Salonunda cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z aÃ§Ä±klanacak. TÃ¼rkiye iÃ§in hayÄ±rlÄ±, uÄŸurlu olsun, gÃ¼zel ÅŸeyler yaÅŸayacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.
TSK'nÄ±n Siirt'te dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda saÄŸ ele geÃ§irilen terÃ¶ristin, kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle aranan "Malik" kod adlÄ± Osman Ã–zonal olduÄŸu tespit edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 14.20'de Ã–zbekistan'dan GÃ¼ney Kore'ye hareket etti.
CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Tezcan, CHP'nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ± 4 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ saat 10.00'da Ahmet Taner KÄ±ÅŸlalÄ± Spor Salonu'nda aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Tokat'ta FETÃ–'nÃ¼n 'hakim ve savcÄ± Ã§alÄ±ÅŸma evleri'ne yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 10 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
Yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in bekleyen tÄ±rlar KapÄ±kule'de 12, Hamzabeyli'de 10 kilometre kuyruk oluÅŸturdu.
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunca, 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imde cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olacak kiÅŸilerin alacaÄŸÄ± yardÄ±m ve baÄŸÄ±ÅŸlar ile mal bildirimine iliÅŸkin usul ve esaslar belirlendi.
Saadet Partisi'nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n, partinin Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 09.30'ta Ã–zbekistanâ€™Ä±n baÅŸkenti TaÅŸkentâ€™ten Buhara ÅŸehrine gitti.
YSK, 24 Haziran seÃ§iminde Yurt DÄ±ÅŸÄ± SeÃ§men KÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼'ne kayÄ±tlÄ± vatandaÅŸlarÄ±n, toplam 34 karayolu, havalimanÄ± ve liman gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ±nda 7 Haziran PerÅŸembe'den itibaren gÃ¼nÃ¼n 24 saati oy kullanabilmesine karar verdi.
MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda sabah saat 07.03'te 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem kaydedildi.
Meclis salonunda yapÄ±lan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplantÄ±da, AK Partili 25 Ã¼yenin oyunu alan Suver, Fatih Belediyesi'nin yeni baÅŸkanÄ± oldu
VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lan yenileme iÅŸleminin ramazana yetiÅŸtirilmesi planlanÄ±yor
Eski HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± DemirtaÅŸ ve HDP Ankara Milletvekili Ã–nder iÃ§in cumhuriyet savcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan beÅŸer yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi.
Meclis'te grubu bulunan partilerin cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ± bu hafta belli olacak. AK Parti, ErdoÄŸan'Ä± 4 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± gÃ¶sterecek. CHP'de, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±na iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor. Saadet Partisi adayÄ±nÄ± yarÄ±n saat 10:00'da, HDP ise cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ± cuma gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klayacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla bir mesaj yayÄ±nladÄ±.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Abdullah GÃ¼l'Ã¼n aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye'yi bir kaosa, kargaÅŸaya, krize, bunalÄ±ma sokmayacak bir tavÄ±r iÃ§erisinde olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.