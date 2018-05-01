YermÃ¼k KampÄ± anlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda tahliyeler baÅŸladÄ±

Suriye'deki BeÅŸÅŸar Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu YermÃ¼k KampÄ±'nda varÄ±lan anlaÅŸma kapsamÄ±nda Ä°dlibâ€™deki Fua ile Kefreya bÃ¶lgelerinden ilk tahliye konvoyu bÃ¶lgeden ayÄ±rÄ±ldÄ±. YermÃ¼k KampÄ±'ndan Ã§Ä±kan tahliye konvoyu da Ä°dlibâ€™e vardÄ±.Â

BaÅŸkent Åžam'Ä±n gÃ¼neyindeki YermÃ¼k KampÄ±'nÄ±n kuzeyinde hakim olan rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± grup Heyet Tahrir Åžam, rejim ile anlaÅŸmaya vardÄ±.

59 kiÅŸilik tahliye konvoyu muhaliflerin kontrolÃ¼nde Ä°dlibâ€™in kuzeyinde bulunan Fua ile Kefreya bÃ¶lgelerinden ayrÄ±ldÄ±. DiÄŸer yandan Esed rejimi ile yabancÄ± milislerinin ablukada tuttuÄŸu YermÃ¼k kampÄ±ndan 4 otobÃ¼slÃ¼k konvoy Ä°dlibâ€™e vardÄ±.

YermÃ¼k KampÄ±'ndan Ã§Ä±kan konvoydan 16â€™sÄ± Ã§ocuk, 17â€™si kadÄ±n toplam 150 kiÅŸinin Halepâ€™in gÃ¼neyindeki Eys geÃ§iÅŸ noktasÄ±ndan Ä°dlibâ€™e giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Muhalif gruplarÂ ile rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± grup Heyet Tahrir Åžamâ€™Ä±n kontrolÃ¼ndeki Ä°dlib ilinin kuzeyinde Åžii nÃ¼fusun aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu Fua ile Kefreya bÃ¶lgelerinde yaklaÅŸÄ±k 8 bin kiÅŸi yaÅŸÄ±yor

YERMÃœK KAMPI

Åžam'Ä±n 8 kilometre gÃ¼neyinde yoÄŸun olarak Filistinli mÃ¼ltecilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± YermÃ¼k KampÄ±, 16 kilometrekare alana yayÄ±lmÄ±ÅŸ bir yerleÅŸim.

BÃ¶lgenin batÄ± kÄ±smÄ±ndaki 8 kilometrekarelik bÃ¶lÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅžâ€™Ä±n, doÄŸu kesimindeki 7 kilometrekarelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ise Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun kontrolÃ¼nde.

YermÃ¼k KampÄ±â€™nÄ±n kuzeyinde Esed rejimi ile DEAÅž arasÄ±nda kalan 1 kilometrekarelik alanÄ± ise rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplardan Heyet Tahrir Åžam kontrol ediyor.