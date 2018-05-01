GÃ¼ncelleme: 12:58, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

Ãœniversitelerin bÃ¶lÃ¼nmesinin en Ã¶nemli nedeni 'aÅŸÄ±rÄ± bÃ¼yÃ¼me'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SETA EÄŸitim ve Sosyal Politikalar AraÅŸtÄ±rmalarÄ± DirektÃ¶rÃ¼ Atilla Arkan, bazÄ± Ã¼niversitelerin bÃ¶lÃ¼nmesini saÄŸlayacak ve TBMM Milli EÄŸitim, KÃ¼ltÃ¼r, GenÃ§lik ve Spor Komisyonunda kabul edilen, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kanunu ile BazÄ± Kanun ve KHK'lerde DeÄŸiÅŸiklik YapanÂ Kanun TasarÄ±sÄ±'nÄ± deÄŸerlendirdi.

Arkan, Ã¼niversitelerin bÃ¶lÃ¼nmesinin en Ã¶nemli sebeplerinden birininÂ aÅŸÄ±rÄ± bÃ¼yÃ¼meleri olduÄŸunu belirtti.

ADI GEÃ‡EN ÃœNÄ°VERSÄ°TELERDE Ã–ÄžRENCÄ° SAYISI 100 BÄ°NE YAKLAÅžTI

Bu bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ÄŸrenci sayÄ±larÄ±, Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri sayÄ±larÄ± ile fakÃ¼lte, meslek yÃ¼ksek okulu, enstitÃ¼ ve araÅŸtÄ±rma merkezleri sayÄ±sÄ±nda kendini gÃ¶sterdiÄŸine iÅŸaret eden Arkan, adÄ± geÃ§en Ã¼niversitelerin Ã¶ÄŸrenci sayÄ±larÄ±nÄ±n 100 bine yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Arkan, bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼n ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± temel sorunlarÄ± ise "etkili bir Ã¼niversite yÃ¶netimini imkansÄ±z kÄ±lmasÄ±, mali verimliliÄŸi zorlaÅŸtÄ±rmasÄ± ve Ã¼niversitelerin araÅŸtÄ±rma alanlarÄ±na odaklanmasÄ±na engel olmasÄ±" ÅŸeklinde sÄ±raladÄ±.

BÃ¶lÃ¼nmelerin saÄŸlÄ±klÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼lebilmesi iÃ§in saÄŸlÄ±k, teknik ve sosyal bilimler odaklÄ± bir ÅŸekilde planlama yapÄ±labileceÄŸini ifade eden Arkan, "Yani hangi Ã¼niversitenin saÄŸlÄ±k, teknik ve sosyal bilimlerde mi Ã¶ne Ã§Ä±kacaÄŸÄ± belirlenmelidir. AraÅŸtÄ±rmaya odaklanacaklarÄ± alanlarÄ± belirlemeleri ve mali ve insan kaynaklarÄ±nÄ± ona gÃ¶re yÃ¶netmeleri verimliliÄŸi arttÄ±racaktÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Arkan, Ã¶ÄŸrencilerin ÅŸehrin sosyal ve kÃ¼ltÃ¼r imkanlarÄ±ndan istifade etmesi iÃ§in Ã¶zellikle fakÃ¼ltelerin ÅŸehir merkezlerinde kurulmasÄ±nÄ±n faydalÄ± olacaÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"AynÄ± ÅŸehirdeki Ã¼niversiteler hukuki protokoller ile kÃ¼tÃ¼phane gibi eÄŸitim, sportif, sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel imkanlarÄ±n paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde yÃ¶netebilirler. Yine Ã¶ÄŸrenci, Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi ve laboratuvar imkanlarÄ±nÄ±n etkili bir ÅŸekilde kullanÄ±mÄ±nÄ± da hukuki protokollerle dÃ¼zenleyebilirler. Yani Ã¶ÄŸrenciler, her iki Ã¼niversiteden de ders alabilirler. Ã–ÄŸretim Ã¼yeleri de her iki Ã¼niversitede ders verebilir. Hukuken bu mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. DÃ¼nyada bunun gÃ¼zel Ã¶rnekleri de bulunmaktadÄ±r. AynÄ± kampÃ¼sÃ¼ paylaÅŸan fakÃ¼ltelerin ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n bir zaman sÃ¼recine yayÄ±lmasÄ± gerekmektedir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bina ve laboratuvar imkanlarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± zaman alacaktÄ±r. Bu sÃ¼recin de hukuki protokollerle saÄŸlÄ±klÄ± yÃ¶netilmesi gerekir."

"YÃ–K'ÃœN LÄ°DERLÄ°ÄžÄ° Ã–NEMLÄ°"

Arkan, bÃ¶lÃ¼nmenin sakÄ±ncalarÄ±nÄ±n bulunabileceÄŸine deÄŸinerek, "BÃ¶lÃ¼nmenin sakÄ±nca ve zaaflarÄ± ise zaman iÃ§inde kazanÄ±lmÄ±ÅŸ itibar ve marka deÄŸerinin kaybediliyor olmasÄ±, Ã¼niversitenin mali, maddi ve insan kaynaÄŸÄ± imkanlarÄ±nÄ±n nasÄ±l bÃ¶lÃ¼ÅŸeceÄŸi hususundaki belirsizliklerdir. YÃ–Kâ€™Ã¼n bu hususta liderlik yapmasÄ±, diÄŸer bÃ¶lÃ¼nen Ã¼niversitelerdeki tecrÃ¼beyi yenilerine aktarmasÄ±, tecrÃ¼be paylaÅŸÄ±m toplantÄ±sÄ±, kapalÄ± Ã§alÄ±ÅŸtay gibi formatlarda sayÄ±sal analizleri yapmasÄ± ve hukuki destek vermesi sÃ¼reci daha saÄŸlÄ±klÄ± hale getirecektir." ifadelerini kullandÄ±.

"YÃœKSEK KAPASÄ°TELÄ° ÃœNÄ°VERSÄ°TELERÄ°N BÃ–LÃœNMESÄ° DOÄžRU"

Memur-Sen Genel BaÅŸkanÄ± Ali YalÃ§Ä±n da yÃ¼ksek kapasiteli Ã¼niversitelerin bÃ¶lÃ¼nmesinin doÄŸru olduÄŸunu ifade ederek, "DÃ¼nyada ilk 500 Ã¼niversitenin iÃ§erisindeki Ã¶ÄŸrenci sayÄ±larÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda 100 bin Ã¶ÄŸrencisi bulunan Ã¼niversite yok." dedi.

Mevcut tasarÄ±ya yapÄ±lan itirazlar Ã¼zerine nitelikli bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret eden YalÃ§Ä±n, Ã¼niversiteleri bÃ¶lerken yerleÅŸkesinden, iÃ§erisindeki bÃ¶lÃ¼mlere kadar Ã§ok titiz bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini bildirdi.

Ã–zellikle TÃ¼rkiye'nin 24 Haziran seÃ§imlerine endekslendiÄŸi bir sÃ¼reÃ§te bÃ¶yle bir Ã§alÄ±ÅŸma iÃ§erisinde oluÅŸabilecek hatalarÄ±n Ã¼niversiteyi de yanlÄ±ÅŸa sÃ¼rÃ¼kleme ihtimaline dikkati Ã§eken YalÃ§Ä±n, "Ä°tirazlarÄ±n gelmesi beklenebilir ve doÄŸaldÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ insanlarÄ±n kendi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± alana iliÅŸkin sÃ¶z sÃ¶yleme en doÄŸal haklarÄ±dÄ±r. Bunun nitelikli bir ÅŸekilde incelenerek bu teklif ve taleplerin dikkate alÄ±narak yapÄ±lmasÄ± maÄŸduriyet Ã¼retmeyecek Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n yapÄ±lmasÄ± hem Ã¼niversitenin hayrÄ±nadÄ±r hem TÃ¼rkiye'yi yÃ¶netenlerin hayrÄ±nadÄ±r." diye konuÅŸtu.

Bu konu Ã¼zerinden Ã¶ÄŸrenci olaylarÄ±nÄ± tetiklemek isteyenlerin bulunabileceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen YalÃ§Ä±n, "TÃ¼rkiye'de her zaman iÃ§in Ã¶ÄŸrenci olaylarÄ±nÄ± tetiklemek, kargaÅŸa ortamÄ± Ã¼retmek isteyenler olabilir ama ÅŸu anki itirazlarÄ±n tamamen bu kapsamda deÄŸerlendirilmesini Ã§ok saÄŸlÄ±klÄ± bir yaklaÅŸÄ±m olarak gÃ¶rmem." dedi.

BAZI ÃœNÄ°VERSÄ°TELERDEKÄ° Ä°TÄ°RAZLAR

BazÄ± Ã¼niversitelerdeki itirazlara deÄŸinen YalÃ§Ä±n, bu konuda "bÃ¶lÃ¼nme planÄ±nÄ±n aceleyle yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼nde eleÅŸtiri getirildiÄŸini hatÄ±rlatarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ã–rneÄŸin bir Ã¼niversitede 'mÃ¼hendislik ayrÄ±lÄ±yor ama teknokent kalÄ±yor' deniyor. Oysa teknokent aÄŸÄ±rlÄ±kla mÃ¼hendisliÄŸin alanÄ±. Teknokentin mÃ¼hendislik fakÃ¼ltesinden ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n da doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Formasyon sertifika programÄ±nÄ±n bir Ã¼niversitede kaldÄ±ÄŸÄ± ancak eÄŸitim fakÃ¼ltesinin diÄŸer Ã¼niversiteye geÃ§tiÄŸi belirtiliyor. Burada bu tip durumlar, Ã§ok ince elenip sÄ±k dokunmalÄ±, daha sonra tekrar 'yanlÄ±ÅŸ oldu' denmemesi iÃ§in bu iÅŸin aceleye getirilmemesi gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ãœlkenin seÃ§ime endekslendiÄŸi bir sÃ¼reÃ§te oluÅŸabilecek bir hata hem bu iÅŸe doÄŸal olarak Meclis'ten onay veren mevcut hÃ¼kÃ¼mete yansÄ±tÄ±lacaktÄ±r, bunun Ã¼zerinden alan karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmak istenecektir hem de bir sonraki adÄ±mda tekraren dÃ¼zeltme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise 'neden acele edildi' gibi bazÄ± tartÄ±ÅŸmalar doÄŸabilecektir. "

Ãœniversitelerin bÃ¶lÃ¼nebileceÄŸini ama bu konuda alandan gelen itirazlarÄ±n incelenmesi iÃ§in gerekli zamanÄ±n olmasÄ± gerektiÄŸini ifade eden YalÃ§Ä±n, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Åžu an bu anlamda bazÄ± itirazlar var. Bu itirazlarÄ± dikkate almak aklÄ±n gereÄŸidir. BÃ¼tÃ¼n meselelere muhalefet mantÄ±ÄŸÄ± ile yaklaÅŸmak da yanlÄ±ÅŸ bÃ¼tÃ¼n itirazlarÄ± gÃ¶rmezden gelmek de yanlÄ±ÅŸ. Bu iÅŸi iyi tartÄ±ÅŸÄ±p alandan gelen itirazlarÄ± dikkate alÄ±p saÄŸlÄ±klÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma yapmak lazÄ±m. Yoksa Ã¼niversiteler bÃ¶lÃ¼nmez deÄŸil, bundan Ã¶nce bazÄ± Ã¼niversiteler bÃ¶lÃ¼ndÃ¼, bunlar da bÃ¶lÃ¼nebilir. BazÄ± illerde de Ã¼niversitelerin bÃ¶lÃ¼nmesine iliÅŸkin teklifler var. Bunlar gayet doÄŸaldÄ±r ama bu konu, bu kadar Ã¼lkenin seÃ§ime endekslendiÄŸi bir dÃ¶nemde saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde incelenerek tasnif edilebilir mi bu konuda kaygÄ±larÄ±m var."