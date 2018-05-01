Ä°ngiltere'den Filistin'deki Ã¶lÃ¼mlere tepki

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail askerlerinin ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucuÂ artan Ã¶lÃ¼mlerden derin kaygÄ± duyduÄŸunu bildirdi.
BakanlÄ±k'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ''Ä°ÅŸgal AltÄ±ndaki Filistin TopraklarÄ±nda yakÄ±n zamanda artan ÅŸiddetten ve bunun sonucunda Ã§ok sayÄ±da Filistinlinin Ã¶lmesinden ve yaralanmasÄ±ndan derin kaygÄ± duyuyoruz.'' ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
BÃ¼tÃ¼n taraflara uluslararasÄ± hukuk altÄ±ndaki yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerine baÄŸlÄ± kalmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ''Ä°sraillileri gerÃ§ek mÃ¼himmat kullanÄ±mÄ±nÄ± yeniden deÄŸerlendirmeye, Filistin liderliÄŸini de ÅŸiddet iÃ§ermeyen gÃ¶steri Ã§aÄŸrÄ±larÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye davet ediyoruz.'' ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
Filistin'de son olarakÂ Ä°srail askerlerinin ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu baÅŸÄ±ndan yaralanan 15 yaÅŸÄ±ndaki Azzam Hilal Uveyda ÅŸehit olmuÅŸtu.
Filistinliler, Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42. yÄ±lÄ± kapsamÄ±nda 30 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ adÄ± altÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l eylemler dÃ¼zenliyor.
Ä°srail askerleri ise "sÃ¼rgÃ¼n edildikleri topraklarÄ±na geri dÃ¶nmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" talep eden sivil halkÄ±n Ã¼zerine gerÃ§ek mermilerle ateÅŸ aÃ§Ä±yor.Â
GÃ¶sterilerin baÅŸÄ±ndan bu yana aralarÄ±nda gazeteci ve 18 yaÅŸ altÄ±ndakilerin bulunduÄŸu 49 Filistinli Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilirken, 6 binden fazla Filistinli de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
Nijerya'da uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na eÅŸdeÄŸer zarar veren kodein iÃ§erikli Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ÅŸurubu kullanÄ±mÄ± ile ilgili yasal boÅŸluklar Ã¼lkede kullanan ve hayatÄ±nÄ± kaybeden insan sayÄ±sÄ±nÄ± da artÄ±rÄ±yor
Ä°sviÃ§re Alpleri'nde kar fÄ±rtÄ±nasÄ± ve kazalar nedeniyle 8 daÄŸcÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti.
BaÅŸkent AÅŸkabat'ta "KÃ¼resel TerÃ¶rle MÃ¼cadele Stratejisinin Orta Asya'da KapsamlÄ± UygulamasÄ±na DoÄŸru" konulu toplantÄ± yapÄ±ldÄ±
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun, Suriye'nin El FadÄ±l kÃ¶yÃ¼ne sabah saatlerinde dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 25 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Hollanda'da, yerel seÃ§im Ã¶ncesi Ä°slamofobik seÃ§im kampanyasÄ± filmi yapan Ä±rkÃ§Ä± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi'nin yargÄ±lanmayacaÄŸÄ± bildirildi.
Endonezyaâ€™da, DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler Ãœst DÃ¼zey DanÄ±ÅŸma ToplantÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve 3 sÃ¼receÄŸi bildirildi
Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±, Ä°slamofobi'nin Ã¶nceki yÄ±la oranla gerilemesine raÄŸmen sorun olmaya devam ettiÄŸini belirtti
BM Ä°nsan HaklarÄ± Myanmar Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Lee, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Myanmar ordusunun Ã¼lkenin kuzeyindeki KaÃ§in eyaletinde en az 10 sivilin Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, bÃ¶lgede tÄ±rmanÄ±ÅŸa geÃ§en ÅŸiddet olaylarÄ±ndan derin endiÅŸe duyduÄŸunu kaydetti.
Sao Paulo'da, Ã§oÄŸunlukla evsizlerin kaldÄ±ÄŸÄ±, terk edilmiÅŸ 26 katlÄ± bir binada gece baÅŸlayan yangÄ±n hÄ±zla yayÄ±ldÄ± ve 90 dakika sonra tÃ¼m bina Ã§Ã¶ktÃ¼. 150'den fazla itfaiyecinin mÃ¼dahale ettiÄŸi yangÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 1 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilirken, Ã§Ã¶ken binanÄ±n enkazÄ± altÄ±nda daha fazla kiÅŸinin olmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°srail askerlerinin ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu Ã§ok sayÄ±da Filistinlilerin Ã¶lÃ¼mlerinden derin kaygÄ± duyulduÄŸu belirtildi.
Esed rejimi ile Heyet Tahrir Åžam arasÄ±nda saÄŸlanan YermÃ¼k kampÄ± anlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda, 59 sivilin bulunduÄŸu ilk tahliye konvoyu Fua ile Kefreya bÃ¶lgelerinden ayrÄ±ldÄ±.
Filipinler, Kuveyt'in, Ã¼lkedeki Filipinli iÅŸÃ§iler konusunda iki Ã¼lke arasÄ±ndaki diplomatik anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼me iliÅŸkin istekliliÄŸini memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±.
AB, ABD'nin ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma yÃ¶nelik uygulamaya koyduÄŸu ilave gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden tam ve kalÄ±cÄ± olarak muaf tutulmak istedi.
DÃ¼nyada, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ Ã§eÅŸitli etkinliklerle kutlanÄ±yor.
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, Ä°srail'in iddialarÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu iÃ§in "yalancÄ± Ã§oban" ifadesini kullandÄ±.
Afganistan'Ä±n doÄŸusunda bir ABD askerinin Taliban Ã¼yeleri ile girdiÄŸi Ã§atÄ±ÅŸmada Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.