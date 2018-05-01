Ä°ngiltere'den Filistin'deki Ã¶lÃ¼mlere tepki

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail askerlerinin ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucuÂ artan Ã¶lÃ¼mlerden derin kaygÄ± duyduÄŸunu bildirdi.

BakanlÄ±k'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ''Ä°ÅŸgal AltÄ±ndaki Filistin TopraklarÄ±nda yakÄ±n zamanda artan ÅŸiddetten ve bunun sonucunda Ã§ok sayÄ±da Filistinlinin Ã¶lmesinden ve yaralanmasÄ±ndan derin kaygÄ± duyuyoruz.'' ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

BÃ¼tÃ¼n taraflara uluslararasÄ± hukuk altÄ±ndaki yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerine baÄŸlÄ± kalmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ''Ä°sraillileri gerÃ§ek mÃ¼himmat kullanÄ±mÄ±nÄ± yeniden deÄŸerlendirmeye, Filistin liderliÄŸini de ÅŸiddet iÃ§ermeyen gÃ¶steri Ã§aÄŸrÄ±larÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye davet ediyoruz.'' ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Filistin'de son olarakÂ Ä°srail askerlerinin ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu baÅŸÄ±ndan yaralanan 15 yaÅŸÄ±ndaki Azzam Hilal Uveyda ÅŸehit olmuÅŸtu.

TOPRAK GÃœNÃœ

Filistinliler, Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42. yÄ±lÄ± kapsamÄ±nda 30 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ adÄ± altÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l eylemler dÃ¼zenliyor.

Ä°srail askerleri ise "sÃ¼rgÃ¼n edildikleri topraklarÄ±na geri dÃ¶nmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" talep eden sivil halkÄ±n Ã¼zerine gerÃ§ek mermilerle ateÅŸ aÃ§Ä±yor.Â

GÃ¶sterilerin baÅŸÄ±ndan bu yana aralarÄ±nda gazeteci ve 18 yaÅŸ altÄ±ndakilerin bulunduÄŸu 49 Filistinli Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilirken, 6 binden fazla Filistinli de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.