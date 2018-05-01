13:28, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

Brezilya'da Ã§Ä±kan yangÄ±nda 26 katlÄ± bina Ã§Ã¶ktÃ¼





Sao Paulo'da, Ã§oÄŸunlukla evsizlerin kaldÄ±ÄŸÄ±, terk edilmiÅŸ 26 katlÄ± bir binada gece baÅŸlayan yangÄ±n hÄ±zla yayÄ±ldÄ± ve 90 dakika sonra tÃ¼m bina Ã§Ã¶ktÃ¼. 150'den fazla itfaiyecinin mÃ¼dahale ettiÄŸi yangÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 1 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilirken, Ã§Ã¶ken binanÄ±n enkazÄ± altÄ±nda daha fazla kiÅŸinin olmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Brezilya'nÄ±n Sao Paulo kentinde, alevlere teslim olan 26 katlÄ± bir binanÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. BBC'nin haberine gÃ¶re, Sao Paulo'da, Ã§oÄŸunlukla evsizlerin kaldÄ±ÄŸÄ±, terk edilmiÅŸ 26 katlÄ± bir binada yerel saatle 01.20'de baÅŸlayan yangÄ±n hÄ±zla yayÄ±ldÄ± ve 90 dakika sonra tÃ¼m bina Ã§Ã¶ktÃ¼. 150'den fazla itfaiyecinin mÃ¼dahale ettiÄŸi yangÄ±nda 1 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilirken, itfaiye ekipleri Ã§Ã¶ken binanÄ±n enkazÄ± altÄ±nda daha fazla kiÅŸinin olmasÄ±ndan endiÅŸe ediyor. 50 EVSÄ°Z AÄ°LE KULLANIYORDU Largo do Paissandu bÃ¶lgesinde, eskiden ofislerin bulunduÄŸu binanÄ±n, birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve yaklaÅŸÄ±k 50 evsiz aile tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. BinanÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lge gÃ¼venlik Ã§emberine alÄ±nÄ±rken, Ã§evre binalar boÅŸaltÄ±ldÄ±. Yetkililer, yangÄ±nÄ±n sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ± komÅŸu binada ÅŸu an iÃ§in yÄ±kÄ±lma tehlikesi bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeni henÃ¼z netlik kazanmadÄ±.

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