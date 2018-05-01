Myanmar ordusu KaÃ§in eyaletinde en az 10 sivili katletti

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsan HaklarÄ± Myanmar Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Yanghee Lee,Â Myanmar ordusunun Ã¼lkenin kuzeyindeki KaÃ§in eyaletinde en az 10 sivilin Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, bÃ¶lgede tÄ±rmanÄ±ÅŸa geÃ§en ÅŸiddet olaylarÄ±ndanÂ derin endiÅŸe duyduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼Â Lee, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, kendisine gelen bilgilere gÃ¶re Myanmar ordusunun,Â eyaletin Ã‡in sÄ±nÄ±rÄ±ndaÂ sivillerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeyeÂ havadan, aÄŸÄ±r silahlarla ve topÃ§u atÄ±ÅŸÄ±yla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
SaldÄ±rÄ±larda en az 10 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini,Â pek Ã§oÄŸunun da yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Lee, bÃ¶lgedeki ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n artarak devam etmesinden derin endiÅŸe duyduÄŸunu ifade etti.
Lee, "KaÃ§in eyaletinde son birkaÃ§ haftadÄ±r gÃ¶rdÃ¼klerimiz tÃ¼mÃ¼yleÂ kabul edilemez ve acilen durdurulmasÄ± gerekiyor. Masum siviller Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼pÂ yaralanÄ±rken ÅŸimdi yÃ¼zlerce aile hayatlarÄ±nÄ± kurtarmak iÃ§in kaÃ§Ä±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
KaÃ§in eyaletinde ordu gÃ¼Ã§leriyle ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± gerillalar arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± yerli Hristiyan KaÃ§in etnik topluluÄŸuna mensup 2 bine yakÄ±n sivilin bÃ¶lgede mahsur kaldÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.
BM'ye gÃ¶re, KaÃ§in eyaletinde son 3 haftada en az 5 bin sivil yerinden edildi.
KaÃ§in BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Ordusu, Ã¼lkenin kuzeyindeki Hristiyan inancÄ±na mensup etnik KaÃ§in halkÄ±nÄ±n haklarÄ± ve Ã¶zerklik iÃ§in on yÄ±llardÄ±r mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. Ä°syancÄ±lar ile hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar 17 yÄ±l sÃ¼ren ateÅŸkesin ardÄ±ndan 2011 yÄ±lÄ±nda yeniden baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yÃ¼zlerce kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 100 binden fazlasÄ± yurtlarÄ±ndan edildi.
Myanmar ordusu Ã¼lkenin farklÄ± bÃ¶lgelerinde etnik azÄ±nlÄ±klara yÃ¶nelik insan haklarÄ± ihlalleri nedeniyle eleÅŸtirilere hedef oluyor. BirleÅŸmiÅŸ Milletler, ordu gÃ¼Ã§lerinin Arakan eyaletinde 700 binden fazla Â MÃ¼slÃ¼man'Ä±n komÅŸu BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nmasÄ±na yol aÃ§an operasyonlarÄ±nÄ± "etnik temizlik" olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±.
Nijerya'da uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na eÅŸdeÄŸer zarar veren kodein iÃ§erikli Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ÅŸurubu kullanÄ±mÄ± ile ilgili yasal boÅŸluklar Ã¼lkede kullanan ve hayatÄ±nÄ± kaybeden insan sayÄ±sÄ±nÄ± da artÄ±rÄ±yor
Ä°sviÃ§re Alpleri'nde kar fÄ±rtÄ±nasÄ± ve kazalar nedeniyle 8 daÄŸcÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti.
BaÅŸkent AÅŸkabat'ta "KÃ¼resel TerÃ¶rle MÃ¼cadele Stratejisinin Orta Asya'da KapsamlÄ± UygulamasÄ±na DoÄŸru" konulu toplantÄ± yapÄ±ldÄ±
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun, Suriye'nin El FadÄ±l kÃ¶yÃ¼ne sabah saatlerinde dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 25 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Hollanda'da, yerel seÃ§im Ã¶ncesi Ä°slamofobik seÃ§im kampanyasÄ± filmi yapan Ä±rkÃ§Ä± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi'nin yargÄ±lanmayacaÄŸÄ± bildirildi.
Endonezyaâ€™da, DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler Ãœst DÃ¼zey DanÄ±ÅŸma ToplantÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve 3 sÃ¼receÄŸi bildirildi
Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±, Ä°slamofobi'nin Ã¶nceki yÄ±la oranla gerilemesine raÄŸmen sorun olmaya devam ettiÄŸini belirtti
BM Ä°nsan HaklarÄ± Myanmar Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Lee, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Myanmar ordusunun Ã¼lkenin kuzeyindeki KaÃ§in eyaletinde en az 10 sivilin Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, bÃ¶lgede tÄ±rmanÄ±ÅŸa geÃ§en ÅŸiddet olaylarÄ±ndan derin endiÅŸe duyduÄŸunu kaydetti.
Sao Paulo'da, Ã§oÄŸunlukla evsizlerin kaldÄ±ÄŸÄ±, terk edilmiÅŸ 26 katlÄ± bir binada gece baÅŸlayan yangÄ±n hÄ±zla yayÄ±ldÄ± ve 90 dakika sonra tÃ¼m bina Ã§Ã¶ktÃ¼. 150'den fazla itfaiyecinin mÃ¼dahale ettiÄŸi yangÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 1 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilirken, Ã§Ã¶ken binanÄ±n enkazÄ± altÄ±nda daha fazla kiÅŸinin olmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°srail askerlerinin ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu Ã§ok sayÄ±da Filistinlilerin Ã¶lÃ¼mlerinden derin kaygÄ± duyulduÄŸu belirtildi.
Esed rejimi ile Heyet Tahrir Åžam arasÄ±nda saÄŸlanan YermÃ¼k kampÄ± anlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda, 59 sivilin bulunduÄŸu ilk tahliye konvoyu Fua ile Kefreya bÃ¶lgelerinden ayrÄ±ldÄ±.
Filipinler, Kuveyt'in, Ã¼lkedeki Filipinli iÅŸÃ§iler konusunda iki Ã¼lke arasÄ±ndaki diplomatik anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼me iliÅŸkin istekliliÄŸini memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±.
AB, ABD'nin ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma yÃ¶nelik uygulamaya koyduÄŸu ilave gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden tam ve kalÄ±cÄ± olarak muaf tutulmak istedi.
DÃ¼nyada, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ Ã§eÅŸitli etkinliklerle kutlanÄ±yor.
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, Ä°srail'in iddialarÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu iÃ§in "yalancÄ± Ã§oban" ifadesini kullandÄ±.
Afganistan'Ä±n doÄŸusunda bir ABD askerinin Taliban Ã¼yeleri ile girdiÄŸi Ã§atÄ±ÅŸmada Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.