13:39, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

Myanmar ordusu KaÃ§in eyaletinde en az 10 sivili katletti



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BM Ä°nsan HaklarÄ± Myanmar Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Lee, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Myanmar ordusunun Ã¼lkenin kuzeyindeki KaÃ§in eyaletinde en az 10 sivilin Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, bÃ¶lgede tÄ±rmanÄ±ÅŸa geÃ§en ÅŸiddet olaylarÄ±ndan derin endiÅŸe duyduÄŸunu kaydetti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsan HaklarÄ± Myanmar Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Yanghee Lee,Â Myanmar ordusunun Ã¼lkenin kuzeyindeki KaÃ§in eyaletinde en az 10 sivilin Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, bÃ¶lgede tÄ±rmanÄ±ÅŸa geÃ§en ÅŸiddet olaylarÄ±ndanÂ derin endiÅŸe duyduÄŸunu sÃ¶yledi. Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼Â Lee, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, kendisine gelen bilgilere gÃ¶re Myanmar ordusunun,Â eyaletin Ã‡in sÄ±nÄ±rÄ±ndaÂ sivillerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeyeÂ havadan, aÄŸÄ±r silahlarla ve topÃ§u atÄ±ÅŸÄ±yla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. SaldÄ±rÄ±larda en az 10 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini,Â pek Ã§oÄŸunun da yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Lee, bÃ¶lgedeki ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n artarak devam etmesinden derin endiÅŸe duyduÄŸunu ifade etti. Lee, "KaÃ§in eyaletinde son birkaÃ§ haftadÄ±r gÃ¶rdÃ¼klerimiz tÃ¼mÃ¼yleÂ kabul edilemez ve acilen durdurulmasÄ± gerekiyor. Masum siviller Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼pÂ yaralanÄ±rken ÅŸimdi yÃ¼zlerce aile hayatlarÄ±nÄ± kurtarmak iÃ§in kaÃ§Ä±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu. KaÃ§in eyaletinde ordu gÃ¼Ã§leriyle ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± gerillalar arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± yerli Hristiyan KaÃ§in etnik topluluÄŸuna mensup 2 bine yakÄ±n sivilin bÃ¶lgede mahsur kaldÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti. SON 3 HAFTADA EN AZ 5 BÄ°N SÄ°VÄ°L YERÄ°NDEN OLDU BM'ye gÃ¶re, KaÃ§in eyaletinde son 3 haftada en az 5 bin sivil yerinden edildi. KaÃ§in BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Ordusu, Ã¼lkenin kuzeyindeki Hristiyan inancÄ±na mensup etnik KaÃ§in halkÄ±nÄ±n haklarÄ± ve Ã¶zerklik iÃ§in on yÄ±llardÄ±r mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. Ä°syancÄ±lar ile hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar 17 yÄ±l sÃ¼ren ateÅŸkesin ardÄ±ndan 2011 yÄ±lÄ±nda yeniden baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yÃ¼zlerce kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 100 binden fazlasÄ± yurtlarÄ±ndan edildi. Myanmar ordusu Ã¼lkenin farklÄ± bÃ¶lgelerinde etnik azÄ±nlÄ±klara yÃ¶nelik insan haklarÄ± ihlalleri nedeniyle eleÅŸtirilere hedef oluyor. BirleÅŸmiÅŸ Milletler, ordu gÃ¼Ã§lerinin Arakan eyaletinde 700 binden fazla Â MÃ¼slÃ¼man'Ä±n komÅŸu BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nmasÄ±na yol aÃ§an operasyonlarÄ±nÄ± "etnik temizlik" olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±.

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