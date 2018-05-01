14:03, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

Ä°Ä°T'den "Ä°slamofobi raporu"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T), Ä°slamofobi'nin BatÄ±, Asya ve Avustralya'da Ã¶nceki yÄ±la oranla gerilemesine raÄŸmen devam ettiÄŸini ve yansÄ±malarÄ±nÄ±n MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in gerÃ§ek bir sorun oluÅŸturduÄŸunu bildirdi.

Ä°Ä°T Genel SekreterliÄŸi'ne baÄŸlÄ± Ä°slamofobi GÃ¶zlemevi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan yÄ±llÄ±k raporda, Ä°slamofobi'de Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re Temmuz 2017-Nisan 2018 tarihlerinde dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Ä°slamofobi'nin BatÄ±, Asya ve Avustralya'da gerilediÄŸine iÅŸaret edilen raporda, Ä°Ä°T'nin New York, BrÃ¼ksel ve Cenevre ofisleri ile Paris'te UNESCO bÃ¼nyesindeki temsilci ofisi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla alÄ±nan bilgiler neticesinde bu tahlile ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

SÃ¶z konusu ofislerin, MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ihlalleri ve BatÄ± Ã¼lkelerinin Ã§eÅŸitli politikalarÄ±nÄ± tespit etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Ä°slamofobi'nin gerilemesine raÄŸmen devam ettiÄŸi ve yansÄ±malarÄ±nÄ±n MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in gerÃ§ek bir sorun oluÅŸturduÄŸu ifade edilirken, Ã¶zellikle BatÄ± Ã¼lkeleri ile Ã‡in, Myanmar ve Avustralya'da yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in bunun ciddi sorun teÅŸkil ettiÄŸi vurgulandÄ±.

Raporda, sÃ¶z konusu sÃ¼re zarfÄ±nda Avrupa, ABD, Hindistan ve GÃ¼ney Kore'de MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik 40 hakaret, 21 cami saldÄ±rÄ±sÄ±, 4 Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± propaganda, 3 Ã¶nde gelen dini isimlere hakaret, 5 tesettÃ¼rlÃ¼ ya da peÃ§eli bayanlara yÃ¶nelik taciz, 7 aÅŸaÄŸÄ±lama vakasÄ± kaydedildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

BunlarÄ±n sadece medyaya yansÄ±yan rakamlar olduÄŸu ve gerÃ§eklerden Ã§ok daha azÄ± yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± vurgulanÄ±rken bu raporun, 5 MayÄ±s'ta BangladeÅŸ'in baÅŸkenti Dakka'da dÃ¼zenlenecek 45. Ä°Ä°T DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda sunulacaÄŸÄ± belirtildi.

Temmuz 2017'de FildiÅŸi Sahili'nin Abidjan kentinde dÃ¼zenlenen 44. Ä°Ä°T DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Konseyi toplantÄ±sÄ±nda, Ä°slamofobi GÃ¶zlemevi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan 2016 raporuna dayanÄ±larak, dÃ¼nya genelinde Ä°slamofobi eÄŸiliminde artÄ±ÅŸ olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulunulmuÅŸtu.