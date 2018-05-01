DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T), Ä°slamofobi'nin BatÄ±, Asya ve Avustralya'da Ã¶nceki yÄ±la oranla gerilemesine raÄŸmen devam ettiÄŸini ve yansÄ±malarÄ±nÄ±n MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in gerÃ§ek bir sorun oluÅŸturduÄŸunu bildirdi.
Ä°Ä°T Genel SekreterliÄŸi'ne baÄŸlÄ± Ä°slamofobi GÃ¶zlemevi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan yÄ±llÄ±k raporda, Ä°slamofobi'de Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re Temmuz 2017-Nisan 2018 tarihlerinde dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Ä°slamofobi'nin BatÄ±, Asya ve Avustralya'da gerilediÄŸine iÅŸaret edilen raporda, Ä°Ä°T'nin New York, BrÃ¼ksel ve Cenevre ofisleri ile Paris'te UNESCO bÃ¼nyesindeki temsilci ofisi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla alÄ±nan bilgiler neticesinde bu tahlile ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
SÃ¶z konusu ofislerin, MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ihlalleri ve BatÄ± Ã¼lkelerinin Ã§eÅŸitli politikalarÄ±nÄ± tespit etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
Ä°slamofobi'nin gerilemesine raÄŸmen devam ettiÄŸi ve yansÄ±malarÄ±nÄ±n MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in gerÃ§ek bir sorun oluÅŸturduÄŸu ifade edilirken, Ã¶zellikle BatÄ± Ã¼lkeleri ile Ã‡in, Myanmar ve Avustralya'da yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in bunun ciddi sorun teÅŸkil ettiÄŸi vurgulandÄ±.
Raporda, sÃ¶z konusu sÃ¼re zarfÄ±nda Avrupa, ABD, Hindistan ve GÃ¼ney Kore'de MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik 40 hakaret, 21 cami saldÄ±rÄ±sÄ±, 4 Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± propaganda, 3 Ã¶nde gelen dini isimlere hakaret, 5 tesettÃ¼rlÃ¼ ya da peÃ§eli bayanlara yÃ¶nelik taciz, 7 aÅŸaÄŸÄ±lama vakasÄ± kaydedildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
BunlarÄ±n sadece medyaya yansÄ±yan rakamlar olduÄŸu ve gerÃ§eklerden Ã§ok daha azÄ± yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± vurgulanÄ±rken bu raporun, 5 MayÄ±s'ta BangladeÅŸ'in baÅŸkenti Dakka'da dÃ¼zenlenecek 45. Ä°Ä°T DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda sunulacaÄŸÄ± belirtildi.
Temmuz 2017'de FildiÅŸi Sahili'nin Abidjan kentinde dÃ¼zenlenen 44. Ä°Ä°T DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Konseyi toplantÄ±sÄ±nda, Ä°slamofobi GÃ¶zlemevi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan 2016 raporuna dayanÄ±larak, dÃ¼nya genelinde Ä°slamofobi eÄŸiliminde artÄ±ÅŸ olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulunulmuÅŸtu.
Nijerya'da uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na eÅŸdeÄŸer zarar veren kodein iÃ§erikli Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ÅŸurubu kullanÄ±mÄ± ile ilgili yasal boÅŸluklar Ã¼lkede kullanan ve hayatÄ±nÄ± kaybeden insan sayÄ±sÄ±nÄ± da artÄ±rÄ±yor
Ä°sviÃ§re Alpleri'nde kar fÄ±rtÄ±nasÄ± ve kazalar nedeniyle 8 daÄŸcÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti.
BaÅŸkent AÅŸkabat'ta "KÃ¼resel TerÃ¶rle MÃ¼cadele Stratejisinin Orta Asya'da KapsamlÄ± UygulamasÄ±na DoÄŸru" konulu toplantÄ± yapÄ±ldÄ±
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun, Suriye'nin El FadÄ±l kÃ¶yÃ¼ne sabah saatlerinde dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 25 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Hollanda'da, yerel seÃ§im Ã¶ncesi Ä°slamofobik seÃ§im kampanyasÄ± filmi yapan Ä±rkÃ§Ä± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi'nin yargÄ±lanmayacaÄŸÄ± bildirildi.
Endonezyaâ€™da, DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler Ãœst DÃ¼zey DanÄ±ÅŸma ToplantÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve 3 sÃ¼receÄŸi bildirildi
Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±, Ä°slamofobi'nin Ã¶nceki yÄ±la oranla gerilemesine raÄŸmen sorun olmaya devam ettiÄŸini belirtti
BM Ä°nsan HaklarÄ± Myanmar Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Lee, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Myanmar ordusunun Ã¼lkenin kuzeyindeki KaÃ§in eyaletinde en az 10 sivilin Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, bÃ¶lgede tÄ±rmanÄ±ÅŸa geÃ§en ÅŸiddet olaylarÄ±ndan derin endiÅŸe duyduÄŸunu kaydetti.
Sao Paulo'da, Ã§oÄŸunlukla evsizlerin kaldÄ±ÄŸÄ±, terk edilmiÅŸ 26 katlÄ± bir binada gece baÅŸlayan yangÄ±n hÄ±zla yayÄ±ldÄ± ve 90 dakika sonra tÃ¼m bina Ã§Ã¶ktÃ¼. 150'den fazla itfaiyecinin mÃ¼dahale ettiÄŸi yangÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 1 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilirken, Ã§Ã¶ken binanÄ±n enkazÄ± altÄ±nda daha fazla kiÅŸinin olmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°srail askerlerinin ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu Ã§ok sayÄ±da Filistinlilerin Ã¶lÃ¼mlerinden derin kaygÄ± duyulduÄŸu belirtildi.
Esed rejimi ile Heyet Tahrir Åžam arasÄ±nda saÄŸlanan YermÃ¼k kampÄ± anlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda, 59 sivilin bulunduÄŸu ilk tahliye konvoyu Fua ile Kefreya bÃ¶lgelerinden ayrÄ±ldÄ±.
Filipinler, Kuveyt'in, Ã¼lkedeki Filipinli iÅŸÃ§iler konusunda iki Ã¼lke arasÄ±ndaki diplomatik anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼me iliÅŸkin istekliliÄŸini memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±.
AB, ABD'nin ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma yÃ¶nelik uygulamaya koyduÄŸu ilave gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden tam ve kalÄ±cÄ± olarak muaf tutulmak istedi.
DÃ¼nyada, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ Ã§eÅŸitli etkinliklerle kutlanÄ±yor.
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, Ä°srail'in iddialarÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu iÃ§in "yalancÄ± Ã§oban" ifadesini kullandÄ±.
Afganistan'Ä±n doÄŸusunda bir ABD askerinin Taliban Ã¼yeleri ile girdiÄŸi Ã§atÄ±ÅŸmada Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.