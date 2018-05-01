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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:46, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±
Asya
14:56, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

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Endonezya'da MÃ¼slÃ¼man Alimler ToplantÄ±sÄ±
Endonezya'da MÃ¼slÃ¼man Alimler ToplantÄ±sÄ±

Endonezyaâ€™da, DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler Ãœst DÃ¼zey DanÄ±ÅŸma ToplantÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve 3 sÃ¼receÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Endonezya'nÄ±n Bogor kentinde DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler Ãœst DÃ¼zey DanÄ±ÅŸma ToplantÄ±sÄ± baÅŸladÄ±.

Endonezya hÃ¼kÃ¼metinin dÃ¼zenlediÄŸi Bogorâ€™daki BaÅŸkanlÄ±k SarayÄ±â€™nda 50 farklÄ± Ã¼lkeden din gÃ¶revlilerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ''IlÄ±mlÄ±lÄ±k ve Ä°slamâ€™da hoÅŸgÃ¶rÃ¼'' temalÄ± toplantÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.

Endonezya Devlet BaÅŸkanÄ± Joko Widodo, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ä°slam'Ä±n barÄ±ÅŸ dini olduÄŸunu ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n dÃ¼nyada barÄ±ÅŸ ve birliÄŸin geliÅŸimi ve tesisinde rol model olmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

DÃ¼nyadaki MÃ¼slÃ¼man alimlerin birlik olmalarÄ±nÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret eden Widodo, aÅŸÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ve radikalizmin karÅŸÄ±sÄ±nda MÃ¼slÃ¼man din adamlarÄ±nÄ±n, Ä°slam hoÅŸgÃ¶rÃ¼sÃ¼nÃ¼n teÅŸvikinde yerinin Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu ifade etti.

ToplantÄ±ya katÄ±lan MÄ±sÄ±r Ezher Åžeyhi Ahmet et-Tayyib de MÃ¼slÃ¼man dÃ¼nyasÄ±nÄ±n birlik olmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izerek, yanlÄ±ÅŸ anlayÄ±ÅŸ ve bilgiden kaynaklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle oluÅŸan bÃ¶lÃ¼nmelerin MÃ¼slÃ¼manlarÄ± zayÄ±flattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmaya yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n birlik olmasÄ±nÄ±n en temel yÃ¶nteminin hoÅŸgÃ¶rÃ¼ ve orta yoldan geÃ§tiÄŸini vurgulayan Tayyip, bugÃ¼n MÃ¼slÃ¼manlar arasÄ±nda dini kavram ve anlayÄ±ÅŸtaki farklÄ±lÄ±klarÄ±n Ä°slam'Ä± da olumsuz etkilediÄŸini dile getirdi.

ToplantÄ± 3 gÃ¼n sÃ¼recek.



Ä°lgili Konular DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler Ãœst DÃ¼zey DanÄ±ÅŸma ToplantÄ±s endonezya IlÄ±mlÄ±lÄ±k ve Ä°slamâ€™da hoÅŸgÃ¶rÃ¼ Ahmet et-Tayyib
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