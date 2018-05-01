Aile hekimlerinden zorunlu aÅŸÄ± iÃ§in 'kanun' talebi

Â Aile hekimleri, aÅŸÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylemlerden tedirgin olduklarÄ±nÄ± ve aÅŸÄ± reddiyle birÃ§ok hastalÄ±ÄŸÄ±n tekrar ortaya Ã§Ä±kabileceÄŸini belirterek aÅŸÄ±larÄ±n zorunlu yapÄ±labilmesi iÃ§in kanun Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiklerini bildirdi.
5. Ulusal Aile HekimliÄŸi Kongresi 2018, KKTC'nin baÅŸkenti GazimaÄŸusa'da bir otelde gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Ä°stanbul Aile HekimliÄŸi DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Dr. Kutbettin Demir, dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, son zamanlarda gÃ¼ndeme gelen aÅŸÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â
Aile hekimlerinin aÅŸÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±ndan tedirgin olduklarÄ±nÄ±, her platformda bilim Ã§erÃ§evesinde halkÄ± bilgilendirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Demir, "Biz, aÅŸÄ± zorunluluÄŸu ile ilgili kanun talep ediyoruz. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, hÃ¼kÃ¼metten ve anamuhalefetten bununla ilgili bir kanun tasarÄ±sÄ± dÃ¼zenlenmesini istiyoruz. Bir kanun Ã§Ä±kartÄ±lmalÄ± ve daha Ã¶nce Ã§iÃ§ek hastalÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu gibi ÅŸu an gÃ¼ndemde olan Ã¶lÃ¼mcÃ¼l hastalÄ±klar iÃ§in ve bebeklerin korunmasÄ± iÃ§in belli aÅŸÄ±lar zorunlu hale getirilmeli. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z, yaÅŸamlarÄ±nÄ± riske edebileceÄŸimiz varlÄ±klar deÄŸildir." dedi.
AÅŸÄ± yaptÄ±rmayanlar nedeniyle aÅŸÄ± yapÄ±lan kiÅŸilerin de tehlike altÄ±na girdiÄŸine dikkati Ã§eken Demir, "Risk altÄ±ndaki kiÅŸiler, aÅŸÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirebilir." uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Dernek BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Åžule GÃ¼Ã§lÃ¼ Åžakrak da aile hekimlerinin en Ã¶nemli gÃ¶rev alanlarÄ±ndan birinin koruyucu hekimlik oluÄŸunu sÃ¶yledi.
TÃ¼rkiye'deki aÅŸÄ± oranlarÄ±nÄ±n verilen emekler sayesinde geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelere kÄ±yasla yÃ¼ksek olduÄŸunu belirtenÂ Åžakrak, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"DSÃ– 2013 karma aÅŸÄ± oranlarÄ±nÄ±n uluslararasÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmasÄ±nda dÃ¼nya ortalamasÄ± yÃ¼zde 83, Avrupa bÃ¶lgesi yÃ¼zde 94, TÃ¼rkiye ise yÃ¼zde 97 bulunmuÅŸtur. Bu bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ±dÄ±r. AmacÄ±mÄ±z yÃ¼zde 100'e Ã§Ä±kmaktÄ±r.Â AÅŸÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sosyal platformlarda, kanÄ±ta ihtiyacÄ± olmaksÄ±zÄ±n bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ bir zamandayÄ±z. EndiÅŸeliyiz Ã§Ã¼nkÃ¼ aÅŸÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± o kadar arttÄ± ki Akdeniz Ãœniversitesindeki kÄ±zamÄ±k alarmÄ± gibi salgÄ±n alarmlarÄ± baÅŸladÄ±."
AÅŸÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± ile salgÄ±nlarÄ±n sÃ¶z konusu olmasÄ±ndan endiÅŸe ettiklerini vurgulayan Åžakrak, Ä°talya'da aÅŸÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± sonrasÄ±nda bu yÄ±l kÄ±zamÄ±ktan dolayÄ± bebeklerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bildirdi. â€¨Åžakrak, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Ãœlkemizdeki aÅŸÄ±larÄ±n iÃ§inde civa bulunmamaktadÄ±r. GeÃ§miÅŸte aÅŸÄ±larÄ±n iÃ§inde Ã§oklu doz uygulamalarÄ±nda yer alan civa etil civa olup, vÃ¼cutta birikmemektedir. AlÄ±nan bu civa dozu Ã§oÄŸu gÄ±danÄ±n iÃ§inde Ã§ok daha yÃ¼ksek oranlarda yer almaktadÄ±r. AÅŸÄ±lar ile otizm arasÄ±nda bir iliÅŸki bulunmamaktadÄ±r. KÄ±zamÄ±k AÅŸÄ±sÄ± ve otizm iliÅŸkisi ile ilgili iddiayÄ± ortaya atan Dr. Wakefield'in bu Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± Lancet dergisinden geri Ã§ekilmiÅŸ ve bu kiÅŸinin hekimlik faaliyetleri durdurulmuÅŸtur. Bilinmesi gereken en Ã¶nemli ÅŸey, aÅŸÄ±nÄ±n en kolay ve en ucuz yoldan hayat kurtardÄ±ÄŸÄ±dÄ±r."Â
Dernek BaÅŸkanÄ± Dr. Demir, aile hekimliÄŸinin uygulamaya geÃ§mesiyle temel saÄŸlÄ±k gÃ¶stergeleri olan bebek ve anne Ã¶lÃ¼m hÄ±zlarÄ±nda azalma ile aÅŸÄ±lama oranlarÄ±nda artÄ±ÅŸ elde edildiÄŸini dile getirdi.
TÃ¼rkiye'deki aile hekimliÄŸi uygulamasÄ±nda bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Demir, ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±:
"Acil servislerdeki yoÄŸunluÄŸun da Ã§aresi olarak ortaya atÄ±lan Aile SaÄŸlÄ± Merkezleri'nde mini acil kurulmasÄ± kavramÄ± da bunlardan biridir. AslÄ±nda acil servislerin kullanÄ±m hatasÄ±ndan kaynaklanan bu sorunun, iÅŸin iÃ§ine aile hekimlerini katarak Ã§Ã¶zÃ¼lmesi mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± gibi, geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ imkansÄ±z zararlara da yol aÃ§acaÄŸÄ± ortadadÄ±r. Uygulama fikrinden vazgeÃ§ilmelidir."Â
SETA EÄŸitim ve Sosyal Politikalar AraÅŸtÄ±rmalarÄ± DirektÃ¶rÃ¼ Arkan, Ã¼niversitelerin bÃ¶lÃ¼nmesinin en Ã¶nemli sebeplerinden birinin aÅŸÄ±rÄ± bÃ¼yÃ¼meleri olduÄŸunu ifade etti.
DÃ¼nya genelinde yaklaÅŸÄ±k 334 milyon kiÅŸinin astÄ±m hastasÄ± olduÄŸu Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. AstÄ±m iÃ§in KÃ¼resel GiriÅŸim 2016 raporuna gÃ¶re, her yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 346 bin kiÅŸi astÄ±m nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybediyor.
"UluslararasÄ± Ä°slam EÄŸitimi Kongresi" YaygÄ±n EÄŸitim ve KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸi (YEKDER) ve Marmara Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi iÅŸbirliÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸti. Marmara Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde 2 gÃ¼n boyunca sÃ¼ren etkinlikte dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± yerinde bu konu Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸan uzman kiÅŸiler bildirilerini sundular. Ä°slam kÃ¼ltÃ¼r ve medeniyeti ile uyumlu bir eÄŸitim sisteminin nasÄ±l oluÅŸturulabileceÄŸinin konuÅŸulduÄŸu etkinlikte ABDâ€™den Sufia Azmat, geleneksel metotlardan vazgeÃ§ip Ã§ocuklarÄ±n dikkatini Ã§ekebilmek iÃ§in Ã§aÄŸa uygun bir ÅŸekilde dil oluÅŸturulmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Ã–SYM YÃ¶netim Kurulu, tercihte bulunan ancak yetersiz kapasite nedeniyle Mardin merkezde sÄ±nava alÄ±namayacak adaylar olmasÄ± nedeniyle Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde de 2018 YKS'nin yapÄ±lmasÄ±na karar verdi
Ä°ngiltere Psikofarmakoloji DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Young, depresyon rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± maliyetin Avrupa'da yÄ±llÄ±k 113 milyar avro dÃ¼zeyinde olduÄŸunu bildirdi.
Ã–SYM, 1 Nisan'da dÃ¼zenlenen YDS'nin Ä°lkbahar DÃ¶nemi sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 1950-1953 yÄ±llarÄ±ndaki Kore SavaÅŸÄ±'ndan bu yana GÃ¼ney Kore topraklarÄ±na adÄ±m atan ilk Kuzey Kore lideri olacak.
AÃœ AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim bahar dÃ¶nemi sÄ±nav sonuÃ§larÄ± belli oldu
TÃ¼m dÃ¼nyada "salgÄ±n" boyutunda tehlikeli ÅŸekilde artÄ±ÅŸ gÃ¶steren diyabetle mÃ¼cadelede, "kÄ±lavuz" dÃ¶neminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Hem saÄŸlÄ±k personelinin hem de hastanÄ±n konuya daha bilinÃ§li yaklaÅŸmasÄ±na da olanak sunacak kÄ±lavuzla, TÃ¼rkiye'de, yÃ¼ksek dÃ¼zeylerde seyreden kan ÅŸekeri ortalamasÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ve bu alanda standardizasyon saÄŸlanmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.
Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem Ã§ocuklara kodlama dersinin uygulamasÄ±nÄ± yapabilmeleri iÃ§in tablet bilgisayar yerine klavyeli bilgisayarlar vermeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi
Ä°bn Haldun Ãœniversitesi ile Orta Asyaâ€™nÄ±n ve Ã–zbekistanâ€™Ä±n en kÃ¶klÃ¼ Ã¼niversitelerinden olan Ã–zbekistan Milli Ãœniversitesi arasÄ±nda eÄŸitim alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ imzalandÄ±.
HÃ¼kÃ¼met, 15 yeni Ã¼niversite kurulmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±sÄ±nÄ± TBMM'ye sundu
Adaylar sonuÃ§lara, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile eriÅŸebilecek
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, sÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alacak ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na baÅŸvuru sÃ¼resi yarÄ±n saat 18.00â€™e kadar uzatÄ±ldÄ±.
YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§, YKS'deki tarih deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili, "Burada en ÅŸanslÄ± olan husus Ã¶ÄŸrencilerimizin bundan istifade etmeleri. Ã–ÄŸrencilerimiz bir hafta daha kazandÄ± diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.
Ã–SYM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nca, sÄ±nav gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan, sÄ±navlara girecek adaylarÄ±n fiziksel Ã¶zelliklerini doÄŸrulamak amacÄ±yla biyometrik yÃ¶ntemlerle de kimlik doÄŸrulamasÄ± yapÄ±labilecek.