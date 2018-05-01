15:03, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

Aile hekimlerinden zorunlu aÅŸÄ± iÃ§in 'kanun' talebi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Â Aile hekimleri, aÅŸÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylemlerden tedirgin olduklarÄ±nÄ± ve aÅŸÄ± reddiyle birÃ§ok hastalÄ±ÄŸÄ±n tekrar ortaya Ã§Ä±kabileceÄŸini belirterek aÅŸÄ±larÄ±n zorunlu yapÄ±labilmesi iÃ§in kanun Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiklerini bildirdi.

5. Ulusal Aile HekimliÄŸi Kongresi 2018, KKTC'nin baÅŸkenti GazimaÄŸusa'da bir otelde gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Ä°stanbul Aile HekimliÄŸi DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Dr. Kutbettin Demir, dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, son zamanlarda gÃ¼ndeme gelen aÅŸÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

Aile hekimlerinin aÅŸÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±ndan tedirgin olduklarÄ±nÄ±, her platformda bilim Ã§erÃ§evesinde halkÄ± bilgilendirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Demir, "Biz, aÅŸÄ± zorunluluÄŸu ile ilgili kanun talep ediyoruz. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, hÃ¼kÃ¼metten ve anamuhalefetten bununla ilgili bir kanun tasarÄ±sÄ± dÃ¼zenlenmesini istiyoruz. Bir kanun Ã§Ä±kartÄ±lmalÄ± ve daha Ã¶nce Ã§iÃ§ek hastalÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu gibi ÅŸu an gÃ¼ndemde olan Ã¶lÃ¼mcÃ¼l hastalÄ±klar iÃ§in ve bebeklerin korunmasÄ± iÃ§in belli aÅŸÄ±lar zorunlu hale getirilmeli. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z, yaÅŸamlarÄ±nÄ± riske edebileceÄŸimiz varlÄ±klar deÄŸildir." dedi.

AÅŸÄ± yaptÄ±rmayanlar nedeniyle aÅŸÄ± yapÄ±lan kiÅŸilerin de tehlike altÄ±na girdiÄŸine dikkati Ã§eken Demir, "Risk altÄ±ndaki kiÅŸiler, aÅŸÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirebilir." uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

"AÅžILARIN Ä°Ã‡Ä°NDE CÄ°VA YOK"

Dernek BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Åžule GÃ¼Ã§lÃ¼ Åžakrak da aile hekimlerinin en Ã¶nemli gÃ¶rev alanlarÄ±ndan birinin koruyucu hekimlik oluÄŸunu sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'deki aÅŸÄ± oranlarÄ±nÄ±n verilen emekler sayesinde geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelere kÄ±yasla yÃ¼ksek olduÄŸunu belirtenÂ Åžakrak, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"DSÃ– 2013 karma aÅŸÄ± oranlarÄ±nÄ±n uluslararasÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmasÄ±nda dÃ¼nya ortalamasÄ± yÃ¼zde 83, Avrupa bÃ¶lgesi yÃ¼zde 94, TÃ¼rkiye ise yÃ¼zde 97 bulunmuÅŸtur. Bu bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ±dÄ±r. AmacÄ±mÄ±z yÃ¼zde 100'e Ã§Ä±kmaktÄ±r.Â AÅŸÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sosyal platformlarda, kanÄ±ta ihtiyacÄ± olmaksÄ±zÄ±n bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ bir zamandayÄ±z. EndiÅŸeliyiz Ã§Ã¼nkÃ¼ aÅŸÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± o kadar arttÄ± ki Akdeniz Ãœniversitesindeki kÄ±zamÄ±k alarmÄ± gibi salgÄ±n alarmlarÄ± baÅŸladÄ±."

AÅŸÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± ile salgÄ±nlarÄ±n sÃ¶z konusu olmasÄ±ndan endiÅŸe ettiklerini vurgulayan Åžakrak, Ä°talya'da aÅŸÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± sonrasÄ±nda bu yÄ±l kÄ±zamÄ±ktan dolayÄ± bebeklerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bildirdi. â€¨Åžakrak, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ãœlkemizdeki aÅŸÄ±larÄ±n iÃ§inde civa bulunmamaktadÄ±r. GeÃ§miÅŸte aÅŸÄ±larÄ±n iÃ§inde Ã§oklu doz uygulamalarÄ±nda yer alan civa etil civa olup, vÃ¼cutta birikmemektedir. AlÄ±nan bu civa dozu Ã§oÄŸu gÄ±danÄ±n iÃ§inde Ã§ok daha yÃ¼ksek oranlarda yer almaktadÄ±r. AÅŸÄ±lar ile otizm arasÄ±nda bir iliÅŸki bulunmamaktadÄ±r. KÄ±zamÄ±k AÅŸÄ±sÄ± ve otizm iliÅŸkisi ile ilgili iddiayÄ± ortaya atan Dr. Wakefield'in bu Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± Lancet dergisinden geri Ã§ekilmiÅŸ ve bu kiÅŸinin hekimlik faaliyetleri durdurulmuÅŸtur. Bilinmesi gereken en Ã¶nemli ÅŸey, aÅŸÄ±nÄ±n en kolay ve en ucuz yoldan hayat kurtardÄ±ÄŸÄ±dÄ±r."Â

BEBEK VE ANNE Ã–LÃœM HIZLARINDA AZALMAÂ

Dernek BaÅŸkanÄ± Dr. Demir, aile hekimliÄŸinin uygulamaya geÃ§mesiyle temel saÄŸlÄ±k gÃ¶stergeleri olan bebek ve anne Ã¶lÃ¼m hÄ±zlarÄ±nda azalma ile aÅŸÄ±lama oranlarÄ±nda artÄ±ÅŸ elde edildiÄŸini dile getirdi.

TÃ¼rkiye'deki aile hekimliÄŸi uygulamasÄ±nda bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Demir, ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±:

"Acil servislerdeki yoÄŸunluÄŸun da Ã§aresi olarak ortaya atÄ±lan Aile SaÄŸlÄ± Merkezleri'nde mini acil kurulmasÄ± kavramÄ± da bunlardan biridir. AslÄ±nda acil servislerin kullanÄ±m hatasÄ±ndan kaynaklanan bu sorunun, iÅŸin iÃ§ine aile hekimlerini katarak Ã§Ã¶zÃ¼lmesi mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± gibi, geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ imkansÄ±z zararlara da yol aÃ§acaÄŸÄ± ortadadÄ±r. Uygulama fikrinden vazgeÃ§ilmelidir."Â