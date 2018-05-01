15:08, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

Hollanda, Ä°slamofobik kampanya filmi yapan Ä±rkÃ§Ä± partiyi yargÄ±lamayacak





Hollanda'da, yerel seÃ§im Ã¶ncesi Ä°slamofobik seÃ§im kampanyasÄ± filmi yapan Ä±rkÃ§Ä± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi'nin yargÄ±lanmayacaÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hollanda SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 21 Mart'ta yapÄ±lan yerel seÃ§im Ã¶ncesi Ä°slamofobik seÃ§im kampanyasÄ± filmi yapan Ä±rkÃ§Ä± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi'nin (PVV), yargÄ±lanmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. SavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä±rkÃ§Ä± partinin kamu yayÄ±n kuruluÅŸu NPO'da yayÄ±nlanan filminin, bir gruba yÃ¶nelik hakaret ya da ayrÄ±mcÄ±lÄ±k iÃ§ermediÄŸi ve ayrÄ±ca nefrete, ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa ve ÅŸiddete teÅŸvik etmediÄŸi gerekÃ§esiyle partinin yargÄ±lanmayacaÄŸÄ± belirtildi. FÄ°LMDEKÄ° Ä°FADELER SADECE Ä°SLAM HAKKINDA AÃ§Ä±klamada, filmdeki ifadelerinÂ Ä°slam'a mensup olanlar hakkÄ±nda deÄŸil, sadece Ä°slam hakkÄ±nda olduÄŸu kaydedildi.Â EÄŸitim, KÃ¼ltÃ¼r ve Bilim BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± kamu yayÄ±n kuruluÅŸu NPO'da, 21 Mart'ta yapÄ±lan yerel seÃ§im Ã¶ncesi, siyasi partilere ayrÄ±lan zaman diliminde PVV'nin "Ä°slam Ã¶lÃ¼mcÃ¼ldÃ¼r" ifadelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± reklam filmi yayÄ±nlanmÄ±ÅŸtÄ±. Hollanda'da Ä±rkÃ§Ä± PVV'nin Ä°slamofobik seÃ§im kampanyasÄ± filminin kamu yayÄ±n kuruluÅŸunda yayÄ±nlanmasÄ± tepki Ã§ekmiÅŸti. Ãœlkede bazÄ± siyasi partiler ve Ä°slami kuruluÅŸlar, PVVÂ ve kamu yayÄ±n kuruluÅŸu NPO hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunmuÅŸtu Â

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