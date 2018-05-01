15:36, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan GÃ¼ney Kore'ye gitti





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 14.20'de Ã–zbekistan'dan GÃ¼ney Kore'ye hareket etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 14.20'de Ã–zbekistan'dan GÃ¼ney Kore'ye gittiÄŸi bildirildi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±, GÃ¼ney Kore'ye Buhara UluslararasÄ± HavaalanÄ±'ndan Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyoyev ve eÅŸi Ziraat Mirziyoyev ile Buhara BÃ¶lge Valisi Uktam Barnoyev uÄŸurladÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n ve Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ da GÃ¼ney Kore'ye gitti.

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