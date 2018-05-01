15:41, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

Suriye'de koalisyon gÃ¼Ã§leri DEAÅž yerine sivilleri vurdu





ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun, Suriye'nin El FadÄ±l kÃ¶yÃ¼ne sabah saatlerinde dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 25 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun, Suriye'nin Haseke ilinin 60 km gÃ¼neydoÄŸusunda yer alan ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž iÅŸgalindeki El FadÄ±l kÃ¶yÃ¼ne dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 25 sivil Ã¶ldÃ¼. Haseke iline 60 kilometre mesafede bulunan DEAÅž iÅŸgalindeki El FadÄ±l kÃ¶yÃ¼ne, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 25 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. KÃ¶y halkÄ±, sabah saatlerinde gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±ya evlerinde uyuduÄŸu esnada yakalandÄ±. SaldÄ±rÄ±da Ã¶lenlerinin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunu kadÄ±n ve Ã§ocuklar oluÅŸturuyor. Koalisyon gÃ¼Ã§lerinin hedef aldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lge, Irak sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±nda ve DEAÅž'Ä±n elinde kalan son kÃ¶ylerden biri. DEAÅž, 2016'da Haseke'ye baÄŸlÄ± Åžedadi ve Hol kÃ¶ylerinden Ã§ekilerek bÃ¶lgedeki en Ã¶nemli iki kalesini kaybetmiÅŸti.

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