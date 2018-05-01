15:49, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

TSK, kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle aranan terÃ¶risti ele geÃ§irdi



Foto: ArÅŸiv

TSK'nÄ±n Siirt'te dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda saÄŸ ele geÃ§irilen terÃ¶ristin, kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle aranan "Malik" kod adlÄ± Osman Ã–zonal olduÄŸu tespit edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TSK'nÄ±n Siirt'te dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda saÄŸ ele geÃ§irilen terÃ¶ristin, kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle aranan "Malik" kod adlÄ± Osman Ã–zonal olduÄŸu tespit edildi. Â

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