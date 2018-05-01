15:49, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

TÃ¼rkmenistan'da BM kÃ¼resel terÃ¶rle mÃ¼cadele konferansÄ±





BaÅŸkent AÅŸkabat'ta "KÃ¼resel TerÃ¶rle MÃ¼cadele Stratejisinin Orta Asya'da KapsamlÄ± UygulamasÄ±na DoÄŸru" konulu toplantÄ± yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkmenistan'Ä±n baÅŸkenti AÅŸkabat'ta "BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) KÃ¼resel TerÃ¶rle MÃ¼cadele Stratejisinin Orta Asya'da KapsamlÄ± UygulamasÄ±na DoÄŸru" konulu yÃ¼ksek dÃ¼zeyli toplantÄ± yapÄ±ldÄ±. TÃ¼rkmenistan'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, TÃ¼rkmenistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve BM Orta Asya Ã–nleyici Diplomasi Merkezi (UNRCCA) iÅŸ birliÄŸinde, baÅŸkent AÅŸkabat'ta kÃ¼resel terÃ¶rle mÃ¼cadele konulu yÃ¼ksek dÃ¼zeyli toplantÄ± dÃ¼zenlendi. ToplantÄ±ya, TÃ¼rkmenistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± RaÅŸit Meredov, DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Serdar Berdimuhammedov, BM TerÃ¶rle MÃ¼cadele Ofisi BaÅŸkanÄ± Vladimir Voronkov, BM Orta Asya Ä°Ã§in Ã–nleyici Diplomasisi BÃ¶lge Merkezi BaÅŸkanÄ± Natalia Herman'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Ã¼lkedeki diplomatik misyon temsilcileri katÄ±ldÄ±. Berdimuhammedov, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ã¼lkesinin, BM TerÃ¶rle MÃ¼cadele Stratejisi'nin uygulanmasÄ± konusunda iÅŸ birliÄŸine hazÄ±r olduÄŸunu belirtirken, TÃ¼rkmen tarafÄ±nÄ±n UNRCCA aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bir dizi somut teklif yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da dile getirdi. ORTA ASYA'DA TERÃ–RLE MÃœCADELE ARTACAK BM TerÃ¶rle MÃ¼cadele Ofisi BaÅŸkanÄ± Vladimir Voronkov, BM'nin, terÃ¶rle mÃ¼cadele ve ÅŸiddet iÃ§eren aÅŸÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nlenmesinde ulusal ve bÃ¶lgesel stratejilerin geliÅŸtirilmesine Ã¶nem verdiÄŸini vurgulayarak, bu yeni adÄ±mÄ±n, terÃ¶rizmle mÃ¼cadelede Orta Asya Ã¼lkelerinin kapasitesini daha da gÃ¼Ã§lendireceÄŸine iÅŸaret etti. BM Orta Asya Ä°Ã§in Ã–nleyici Diplomasisi BÃ¶lge Merkezi BaÅŸkanÄ± Herman da UNRCCA'nÄ±n, terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda Orta Asya'daki diÄŸer bÃ¶lgesel ortaklarla koordinasyon iÃ§inde olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TerÃ¶rle MÃ¼cadelede Orta Asya Ä°Ã§in Ortak Eylem PlanÄ±"nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ aÅŸamasÄ±na geÃ§ildiÄŸi kaydedildi. Eylem planÄ±nÄ±n, birinci ve ikinci aÅŸamalarÄ±nÄ±n, 2010-2017 dÃ¶neminde uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, planÄ±n geliÅŸtirilmesine yÃ¶nelik Ã¶nerilerin hazÄ±rlanmasÄ±nÄ± ve ortak stratejinin belirlenmesini kapsayan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ aÅŸamaya geÃ§iÅŸin AralÄ±k 2011'de AÅŸkabat'ta yapÄ±lan toplantÄ±da kabul edildiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

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