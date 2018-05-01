TÃ¼rkmenistan'da BM kÃ¼resel terÃ¶rle mÃ¼cadele konferansÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkmenistan'Ä±n baÅŸkenti AÅŸkabat'ta "BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) KÃ¼resel TerÃ¶rle MÃ¼cadele Stratejisinin Orta Asya'da KapsamlÄ± UygulamasÄ±na DoÄŸru" konulu yÃ¼ksek dÃ¼zeyli toplantÄ± yapÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkmenistan'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, TÃ¼rkmenistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve BM Orta Asya Ã–nleyici Diplomasi Merkezi (UNRCCA) iÅŸ birliÄŸinde, baÅŸkent AÅŸkabat'ta kÃ¼resel terÃ¶rle mÃ¼cadele konulu yÃ¼ksek dÃ¼zeyli toplantÄ± dÃ¼zenlendi.
ToplantÄ±ya, TÃ¼rkmenistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± RaÅŸit Meredov, DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Serdar Berdimuhammedov, BM TerÃ¶rle MÃ¼cadele Ofisi BaÅŸkanÄ± Vladimir Voronkov, BM Orta Asya Ä°Ã§in Ã–nleyici Diplomasisi BÃ¶lge Merkezi BaÅŸkanÄ± Natalia Herman'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Ã¼lkedeki diplomatik misyon temsilcileri katÄ±ldÄ±.
Berdimuhammedov, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ã¼lkesinin, BM TerÃ¶rle MÃ¼cadele Stratejisi'nin uygulanmasÄ± konusunda iÅŸ birliÄŸine hazÄ±r olduÄŸunu belirtirken, TÃ¼rkmen tarafÄ±nÄ±n UNRCCA aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bir dizi somut teklif yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da dile getirdi.
ORTA ASYA'DA TERÃ–RLE MÃœCADELE ARTACAK
BM TerÃ¶rle MÃ¼cadele Ofisi BaÅŸkanÄ± Vladimir Voronkov, BM'nin, terÃ¶rle mÃ¼cadele ve ÅŸiddet iÃ§eren aÅŸÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nlenmesinde ulusal ve bÃ¶lgesel stratejilerin geliÅŸtirilmesine Ã¶nem verdiÄŸini vurgulayarak, bu yeni adÄ±mÄ±n, terÃ¶rizmle mÃ¼cadelede Orta Asya Ã¼lkelerinin kapasitesini daha da gÃ¼Ã§lendireceÄŸine iÅŸaret etti.
BM Orta Asya Ä°Ã§in Ã–nleyici Diplomasisi BÃ¶lge Merkezi BaÅŸkanÄ± Herman da UNRCCA'nÄ±n, terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda Orta Asya'daki diÄŸer bÃ¶lgesel ortaklarla koordinasyon iÃ§inde olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TerÃ¶rle MÃ¼cadelede Orta Asya Ä°Ã§in Ortak Eylem PlanÄ±"nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ aÅŸamasÄ±na geÃ§ildiÄŸi kaydedildi.
Eylem planÄ±nÄ±n, birinci ve ikinci aÅŸamalarÄ±nÄ±n, 2010-2017 dÃ¶neminde uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, planÄ±n geliÅŸtirilmesine yÃ¶nelik Ã¶nerilerin hazÄ±rlanmasÄ±nÄ± ve ortak stratejinin belirlenmesini kapsayan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ aÅŸamaya geÃ§iÅŸin AralÄ±k 2011'de AÅŸkabat'ta yapÄ±lan toplantÄ±da kabul edildiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
Nijerya'da uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na eÅŸdeÄŸer zarar veren kodein iÃ§erikli Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ÅŸurubu kullanÄ±mÄ± ile ilgili yasal boÅŸluklar Ã¼lkede kullanan ve hayatÄ±nÄ± kaybeden insan sayÄ±sÄ±nÄ± da artÄ±rÄ±yor
Ä°sviÃ§re Alpleri'nde kar fÄ±rtÄ±nasÄ± ve kazalar nedeniyle 8 daÄŸcÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti.
BaÅŸkent AÅŸkabat'ta "KÃ¼resel TerÃ¶rle MÃ¼cadele Stratejisinin Orta Asya'da KapsamlÄ± UygulamasÄ±na DoÄŸru" konulu toplantÄ± yapÄ±ldÄ±
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun, Suriye'nin El FadÄ±l kÃ¶yÃ¼ne sabah saatlerinde dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 25 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Hollanda'da, yerel seÃ§im Ã¶ncesi Ä°slamofobik seÃ§im kampanyasÄ± filmi yapan Ä±rkÃ§Ä± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi'nin yargÄ±lanmayacaÄŸÄ± bildirildi.
Endonezyaâ€™da, DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler Ãœst DÃ¼zey DanÄ±ÅŸma ToplantÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve 3 sÃ¼receÄŸi bildirildi
Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±, Ä°slamofobi'nin Ã¶nceki yÄ±la oranla gerilemesine raÄŸmen sorun olmaya devam ettiÄŸini belirtti
BM Ä°nsan HaklarÄ± Myanmar Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Lee, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Myanmar ordusunun Ã¼lkenin kuzeyindeki KaÃ§in eyaletinde en az 10 sivilin Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, bÃ¶lgede tÄ±rmanÄ±ÅŸa geÃ§en ÅŸiddet olaylarÄ±ndan derin endiÅŸe duyduÄŸunu kaydetti.
Sao Paulo'da, Ã§oÄŸunlukla evsizlerin kaldÄ±ÄŸÄ±, terk edilmiÅŸ 26 katlÄ± bir binada gece baÅŸlayan yangÄ±n hÄ±zla yayÄ±ldÄ± ve 90 dakika sonra tÃ¼m bina Ã§Ã¶ktÃ¼. 150'den fazla itfaiyecinin mÃ¼dahale ettiÄŸi yangÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 1 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilirken, Ã§Ã¶ken binanÄ±n enkazÄ± altÄ±nda daha fazla kiÅŸinin olmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°srail askerlerinin ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu Ã§ok sayÄ±da Filistinlilerin Ã¶lÃ¼mlerinden derin kaygÄ± duyulduÄŸu belirtildi.
Esed rejimi ile Heyet Tahrir Åžam arasÄ±nda saÄŸlanan YermÃ¼k kampÄ± anlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda, 59 sivilin bulunduÄŸu ilk tahliye konvoyu Fua ile Kefreya bÃ¶lgelerinden ayrÄ±ldÄ±.
Filipinler, Kuveyt'in, Ã¼lkedeki Filipinli iÅŸÃ§iler konusunda iki Ã¼lke arasÄ±ndaki diplomatik anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼me iliÅŸkin istekliliÄŸini memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±.
AB, ABD'nin ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma yÃ¶nelik uygulamaya koyduÄŸu ilave gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden tam ve kalÄ±cÄ± olarak muaf tutulmak istedi.
DÃ¼nyada, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ Ã§eÅŸitli etkinliklerle kutlanÄ±yor.
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, Ä°srail'in iddialarÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu iÃ§in "yalancÄ± Ã§oban" ifadesini kullandÄ±.
Afganistan'Ä±n doÄŸusunda bir ABD askerinin Taliban Ã¼yeleri ile girdiÄŸi Ã§atÄ±ÅŸmada Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.