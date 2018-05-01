16:01, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

Ä°sviÃ§re Alpleri'ndeki kazalarda 8 daÄŸcÄ± Ã¶ldÃ¼





Ä°sviÃ§re Alpleri'nde kar fÄ±rtÄ±nasÄ± ve kazalar nedeniyle 8 daÄŸcÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°sviÃ§re'nin Valais Kantonu Polisi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkenin gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Arolla bÃ¶lgesine yakÄ±n bir yerde pazar gÃ¼nÃ¼ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe Ã§Ä±kan 14 daÄŸcÄ±nÄ±n ÅŸiddetli rÃ¼zgar, soÄŸuk ve kar fÄ±rtÄ±nasÄ±na yakalanarak geceyi aÃ§Ä±k havada geÃ§irmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ä°sviÃ§re polisi, dÃ¼n sabah saatlerinde 7 helikopterle geniÅŸ kapsamlÄ± kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 5 daÄŸcÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve yaralÄ± 9 daÄŸcÄ±dan 4'Ã¼nÃ¼n ise hayati tehlikesinin devam ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°talyan, FransÄ±z ve Alman uyruklu olduÄŸu belirtilen daÄŸcÄ±larÄ±n dÃ¶rdÃ¼nÃ¼n beden Ä±sÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi, birinin de dÃ¼ÅŸme sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiÂ kaydedildi. YaralÄ±larÄ±n helikopterlerle en yakÄ±n hastanelere sevk edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. YÃœRÃœYÃœÅžE Ã‡IKAN Ã‡Ä°FT Ã‡IÄž ALTINDA KALDI Ã–te yandan, Swissinfo internet sitesindeki habere gÃ¶re, Ã¼lkenin farklÄ± bÃ¶lgelerinde bulunan daÄŸlarda meydana gelen kazalarda da 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. Haberde, yine Valais kantonunda Visp bÃ¶lgesine baÄŸlÄ± yerleÅŸim yeri Saas-Fee'de yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe Ã§Ä±kan FransÄ±z bir Ã§iftin Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±, kadÄ±nÄ±n kendi imkanlarÄ±yla kurtulduÄŸu, eÅŸinin ise hastanede hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kaydedildi. Ä°sviÃ§re'nin Bern Alpleri'nde deniz seviyesinden 4 bin 107 m yÃ¼kseklikteki MÃ¶nch daÄŸÄ±na tÄ±rmanmaya Ã§alÄ±ÅŸan yirmili yaÅŸlardaki Ä°sviÃ§reli iki gencin de pazar gÃ¼nÃ¼ kayÄ±p olduÄŸu, dÃ¼n sabah yapÄ±lan kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda genÃ§lerin ansÄ±z bedenlerine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

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