16:07, 01 Mayıs 2018 Salı

Nijerya'da öksürük şurubu bağımlılarıyla mücadele

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Nijerya'da öksürük şurubu bağımlıları hakkında yapılan bir inceleme ülkede bu konuda yeraltı dünyası oluştuğu ve Batı Afrika gençlerinden yüzlercesinin bu bağımlılık yüzünden hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Nijerya gençleri bağımlılık yaratan kodein maddesi içeren öksürük şurubu yüzünden hayatlarından oluyor. Arkadaşlarıyla birlikte öksürük şurubu partilerinde aylarca müptela olan gençleri bağımlılıktan kurtarmak isteyen aileler çareyi hem kendilerine hem başkalarına zarar vermesinden korktukları çocuklarını zincire bağlamakta buluyor.

Çilek tadındaki öksürük şurubu yüzünden kardeşlerden biri öldürülünce ailenin babası çareyi diğer oplunu zincirlemekte bulmuş.

Keder, depresyon, ferahlama duygusu Nijeryalıların bu ilacı almasının nedenlerinden sadece birkaçı. Gece kulüplerinde ve sokaklarda "şurup partileri" düzenleyen gençler bir bir ölürken ilacın üretilmesi ve içilmesi yasalara aykırı değil. Sadece reçetesiz satışı yasak olan ilaç için çoktan yeraltı laboratuvarlarında kaçak imalat başlamış bile.

Lisanslı bir medical üretim şirketinde çalışan Hassan isimli şahıs yaptığı açıklamada, "Birisi 1000 karton satın almak istese bile, onlara bu ilacın satışını yapmayız şirketin politikasına aykırı ancak karaborsada satışına engel olamayız" diyor.

Tüm ağrı kesiciler gibi kodein de eroinle aynı kimyasal ailede bulunuyor. Etkili bir ağrı kesici, ama aynı zamanda büyük miktarlarda tüketilirse uyuşturucu etkisine de sahip. Bağımlılık yapmasının yanısıra aşırı alındığında zihin ve beden üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip. Fazla alındığında şizofreni ve organ yetmezliğine neden oluyor.

Nijerya'nın uyuşturucu infaz kurumu şu anda bu salgınla savaşıyor. Yakın tarihli bir baskında, Katsina'daki tek bir kamyondan 24.000 şişe kodein şurubu ele geçirdi

Kodein içerikli öksürük şurubu bağımlılığı, Kenya, Gana, Nijer ve Çad'da yapılan bağımlılık raporları ile tespit edildiği üzere Afrika genelinde bir sorun.

2016 yılında, Hindistan yapılan incelemelerin ardından birçok kodein içerikli öksürük şurubu markasını yasakladı.

Nijerya'nın kuzeyindeki Kano'da, uyuşturucu uygulama ajansı (NDLEA) düzenli olarak baskınlar düzenleyerek sokak satışlarını engellemek ve şurupları imha etmek için çalışıyor.

Nijerya Senatosu, sadece iki eyalette, Kano ve Jigawa'da her gün üç milyon şişe kodein içerikli öksürük şurubu içildiğini tahmin ediyor.

Kano'daki NDLEA'nın Komutanı Hamza Umar, “ Pazardaki öksürük şurubunun yüzde 10'unu bile tutuklayamayacağız. Zira zengin ve fakir, eğitimli ve okuma-yazma bilmeyen, dilenci ve yürümeye başlayan bir çocuk olsun, tüm sınıflardan içen var" diyor.

Rehabilitasyon merkezi çalışanı Usaini, salgının ölçeğini genç şurup bağımlılarının sayısıyla ölçüyor: "Her hafta iki ya da üç vaka görüyordum, ama şimdi bir hafta içinde yedi, sekiz, hatta bazen 10 kişi görüyoruz… Gördüğünüz çocuklara burayı uyuşturucu bağımlısı olarak mı getiriyorlar? Hayır. Bu bir kodein.”