17:07, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

Katar'dan Gazze'nin imarÄ± iÃ§in 5 milyon dolarlÄ±k yardÄ±m





Katar, Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze'nin imarÄ±na destek iÃ§in 5 milyon dolar deÄŸerindeki 3 projeyi finanse ediyor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Katar'Ä±nÂ Ä°srailÂ ablukasÄ± altÄ±ndakiÂ Gazze'nin imarÄ±na destek iÃ§in 5 milyon dolar deÄŸerindeki 3 projeyi finanse edeceÄŸi bildirildi. Katar Gazze'yi Yeniden Ä°mar Komitesi BaÅŸkanÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Muhammed el-Ä°madi, Ã¼lkesinin finanse edeceÄŸi 5 milyon dolar deÄŸerindeki 3 projenin sÃ¶zleÅŸmesini imzaladÄ±. Gazze'de dÃ¼zenlenen imza tÃ¶reninde projeler hakkÄ±nda bilgi veren Ä°madi, Gazze'de Hamed bin Casim GÃ¼nlÃ¼k BakÄ±m Merkezi inÅŸa edileceÄŸini belirtti. Ä°madi, 4 bin metrekarelik alana kurulacak merkezde beyin felci geÃ§iren hastalarÄ±n bakÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Zehra kentindeki Adalet SarayÄ± kompleksinin de onarÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Ä°madi, Emel isimli okulun onarÄ±larak, laboratuvar ve bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalar iÃ§in gerekli ekipman ve aletlerle donatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Katar Gazze'yi Yeniden Ä°mar Komitesi, Ä°srail'in 2014'teki son saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgenin yeniden imarÄ± ve saÄŸlÄ±k merkezlerinin geliÅŸtirilmesi baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli yardÄ±m ve kalkÄ±nma projelerini hayata geÃ§iriyor.

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