Katar'dan Gazze'nin imarÄ± iÃ§in 5 milyon dolarlÄ±k yardÄ±m

Katar'Ä±nÂ Ä°srailÂ ablukasÄ± altÄ±ndakiÂ Gazze'nin imarÄ±na destek iÃ§in 5 milyon dolar deÄŸerindeki 3 projeyi finanse edeceÄŸi bildirildi.
Katar Gazze'yi Yeniden Ä°mar Komitesi BaÅŸkanÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Muhammed el-Ä°madi, Ã¼lkesinin finanse edeceÄŸi 5 milyon dolar deÄŸerindeki 3 projenin sÃ¶zleÅŸmesini imzaladÄ±.
Gazze'de dÃ¼zenlenen imza tÃ¶reninde projeler hakkÄ±nda bilgi veren Ä°madi, Gazze'de Hamed bin Casim GÃ¼nlÃ¼k BakÄ±m Merkezi inÅŸa edileceÄŸini belirtti.
Ä°madi, 4 bin metrekarelik alana kurulacak merkezde beyin felci geÃ§iren hastalarÄ±n bakÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Zehra kentindeki Adalet SarayÄ± kompleksinin de onarÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Ä°madi, Emel isimli okulun onarÄ±larak, laboratuvar ve bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalar iÃ§in gerekli ekipman ve aletlerle donatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Katar Gazze'yi Yeniden Ä°mar Komitesi, Ä°srail'in 2014'teki son saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgenin yeniden imarÄ± ve saÄŸlÄ±k merkezlerinin geliÅŸtirilmesi baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli yardÄ±m ve kalkÄ±nma projelerini hayata geÃ§iriyor.
Hollanda'da 2017'nin, son 30 yÄ±lÄ±n en fazla grev yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve en fazla iÅŸÃ§inin greve katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±l olduÄŸu bildirildi.
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te dÃ¼zenlenen 1 MayÄ±s yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nde kalabalÄ±ÄŸa karÄ±ÅŸan maskeli grubun maÄŸazalara saldÄ±rmasÄ± sonucu olaylar Ã§Ä±ktÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nauert, "ABD, KÃ¼resel Koalisyon, yerel mÃ¼ttefikler ve SDG, DEAÅž'Ä±n elinde bulundurduÄŸu son bÃ¶lgelere operasyonlar baÅŸlatÄ±yor" ifadesini kullandÄ±.
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'nÄ±n Adamawa eyaletinde bir camiye dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda en az 24 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
Kuzey Kore'nin, GÃ¼ney Kore ile geÃ§en hafta ikili zirve sonucu varÄ±lan anlaÅŸma uyarÄ±nca sÄ±nÄ±rda propaganda amacÄ±yla kullanÄ±lan hoparlÃ¶rleri kaldÄ±rmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
UluslararasÄ± Atom Enerjisi AjansÄ±, baÅŸta Ä°srail olmak Ã¼zere Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer silah Ã¼retmek iÃ§in gizli bir program Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin "gÃ¼venilir bir gÃ¶sterge bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" aÃ§Ä±kladÄ±.
UNICEF, BangladeÅŸ'in Cox's Bazaar bÃ¶lgesinde ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± kamplardaki 200 bin kiÅŸinin muson yaÄŸmurlarÄ±na baÄŸlÄ± sel baskÄ±nlarÄ± ve heyelan tehdidi altÄ±nda olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "Ä°ran'Ä±n 2003 yÄ±lÄ±na kadar gizli ÅŸekilde araÅŸtÄ±rma yÃ¼rÃ¼tmesi gerÃ§eÄŸi, bugÃ¼n Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±nÄ±n izin verdiÄŸi denetimlere neden ihtiyaÃ§ duyduÄŸumuzu gÃ¶steriyor." dedi.
Katar, Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze'nin imarÄ±na destek iÃ§in 5 milyon dolar deÄŸerindeki 3 projeyi finanse ediyor.
Nijerya'da uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na eÅŸdeÄŸer zarar veren kodein iÃ§erikli Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ÅŸurubu kullanÄ±mÄ± ile ilgili yasal boÅŸluklar Ã¼lkede kullanan ve hayatÄ±nÄ± kaybeden insan sayÄ±sÄ±nÄ± da artÄ±rÄ±yor
Ä°sviÃ§re Alpleri'nde kar fÄ±rtÄ±nasÄ± ve kazalar nedeniyle 8 daÄŸcÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti.
BaÅŸkent AÅŸkabat'ta "KÃ¼resel TerÃ¶rle MÃ¼cadele Stratejisinin Orta Asya'da KapsamlÄ± UygulamasÄ±na DoÄŸru" konulu toplantÄ± yapÄ±ldÄ±
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun, Suriye'nin El FadÄ±l kÃ¶yÃ¼ne sabah saatlerinde dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 25 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Hollanda'da, yerel seÃ§im Ã¶ncesi Ä°slamofobik seÃ§im kampanyasÄ± filmi yapan Ä±rkÃ§Ä± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi'nin yargÄ±lanmayacaÄŸÄ± bildirildi.
Endonezyaâ€™da, DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler Ãœst DÃ¼zey DanÄ±ÅŸma ToplantÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve 3 sÃ¼receÄŸi bildirildi
Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±, Ä°slamofobi'nin Ã¶nceki yÄ±la oranla gerilemesine raÄŸmen sorun olmaya devam ettiÄŸini belirtti