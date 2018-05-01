17:09, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

'1 MayÄ±s' iÃ§in huzur uygulamasÄ±nda aranan bin 102 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Emniyet ve jandarma birimlerince Ã¼lke genelindeki huzur uygulamasÄ±nda, bin 102 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.



Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, AsayiÅŸ Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koordinasyonunda Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± personelinin katÄ±lÄ±mÄ±yla 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nda kutlanabilmesi iÃ§in dÃ¼n Ã¼lke genelinde "TÃ¼rkiye GÃ¼ven Huzur UygulamasÄ±" gerÃ§ekleÅŸtirildi.

TOPLAM 58 BÄ°N 337 PERSONEL KATILDI

Bu yÄ±l Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilen uygulamaya, 36 bin 180'i emniyet, 22 bin 157'si jandarma olmak Ã¼zere toplam 58 bin 337 personel katÄ±ldÄ±.

Denetlemelerde, 10 bin 380 kara, 6 deniz, 2 hava aracÄ± ile 221 dedektÃ¶r kÃ¶pek kullanÄ±ldÄ±. Ekiplerce 3 bin 11 uygulama noktasÄ±nda mobil tablet cihazlar Ã¼zerinden sorgulama yapÄ±ldÄ±.

Uygulama, Ã¶zellikle vatandasÌ§larÄ±n yogÌ†un olarak bulundugÌ†u bulvar, cadde, sokak, parklar, okul cÌ§evreleri, alÄ±sÌ§verisÌ§ merkezleri ve cÌ§evrelerinde yayalara, sucÌ§lularÄ±n barÄ±nabilecegÌ†i umuma acÌ§Ä±k yerler ile metruk binalardaki kiÅŸilerin yakalanmasÄ±na yoÌˆnelik Ã¼Ã§ asÌ§amalÄ± olarak gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Ekiplerce, uygulama kapsamÄ±nda 486 bin 329 kiÅŸi ve 116 bin 259 araÃ§ sorgulandÄ± ve incelendi.

Kontrollerde, 8'i adam oÌˆlduÌˆrme, 4'Ã¼ yagÌ†ma, 35'i yaralama, 16'sÄ± hÄ±rsÄ±zlÄ±k, 7'si dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, biri cÌ§ocugÌ†un cinsel istismarÄ±, 17'si uyusÌ§turucu madde ticareti yapmak, 3'Ã¼ silahlÄ± teroÌˆr oÌˆrguÌˆtuÌˆne uÌˆye olmak, 4'Ã¼ kacÌ§akcÌ§Ä±lÄ±k ve bin 7'si digÌ†er sucÌ§lardan olmak uÌˆzere toplam bin 102 aranan kiÅŸi yakalandÄ±.

AyrÄ±ca Ã§eÅŸitli suÃ§larÄ± iÅŸledikleri gerekÃ§esiyle 83 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± uygulamada, 52 aranan aracÌ§, 544 adet trafikten men edilmesi gereken aracÌ§ tespit edildi.

Denetimlerde adli-idari ve trafik yoÌˆnuÌˆnden toplam 1 milyon 91 bin 294 lira cezai isÌ§lem uygulandÄ±.

Aramalarda, 6 ruhsatsÄ±z tabanca, 11 ruhsatsÄ±z av tuÌˆfegÌ†i, 16 ruhsatsÄ±z kurusÄ±kÄ± tabanca, 78 adet mermi, 14 kesici ve delici alet, 32 gram eroin, 202 gram esrar, 5 gram bonzai, 5 gram metamfetamin ve bin 10 paket kacÌ§ak sigara elde edildi.

1 MAYIS'IN GÃœVENLÄ° ORTAMDA KUTLANMASI AMAÃ‡LANDI

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Dairesi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hamdemir de yapÄ±lan uygulamalara eÅŸlik etti.

Hamdemir, Ã‡ankaya ilÃ§esi DÃ¶gol Caddesi'nde denetimlerin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, valiliklerce izin verilen illerde 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±sÌ§ma GuÌˆnuÌˆ'nuÌˆn huzur ve guÌˆven ortamÄ±nda kutlanmasÄ±nÄ±n sagÌ†lanmasÄ±, bu etkinlikleri provoke edebilecek, sucÌ§ isÌ§leyebilecek kisÌ§ileri tespit ederek yakalanmasÄ±na yoÌˆnelik basÌ§ta teroÌˆr, asayisÌ§ ve narkotik konularÄ± olmak uÌˆzere sucÌ§ isÌ§leme ihtimali olan kisÌ§ilerin caydÄ±rÄ±lmasÄ±, aranan ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±, suÃ§a karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ kiÅŸiler ve sucÌ§ delillerinin ele gecÌ§irilmesi icÌ§in uÌˆlke genelinde esÌ§ zamanlÄ± olarak uygulama gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini ifade etti.

Uygulamaya 81 il emniyet muÌˆduÌˆrluÌˆgÌ†uÌˆnden ilgili birimlerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Hamdemir, uygulamanÄ±n Ã¶zellikle vatandasÌ§larÄ±n yogÌ†un olarak bulundugÌ†u bulvar, cadde, sokak, park, okul, okul cÌ§evreleri, alÄ±sÌ§verisÌ§ merkezleri ve cÌ§evrelerinde, sucÌ§lularÄ±n barÄ±nabilecegÌ†i umuma acÌ§Ä±k yerlerde ve metruk binalardaki sÌ§Ã¼phelilerin yakalanmasÄ± amacÄ±yla Ã¼Ã§ asÌ§amalÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Hamdemir, uygulamanÄ±n ilk aÅŸamasÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸrencilerin okullarÄ±nda huzur icÌ§erisinde egÌ†itim goÌˆrmelerini sagÌ†lamak icÌ§in okul saatleri icÌ§erisinde okul cÌ§evreleri ile yakÄ±nlarÄ±ndaki park-bahcÌ§eler, internet ve elektronik oyun salonlarÄ± gibi yerlerde sÌ§uÌˆpheli kiÅŸilere yoÌˆnelik gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini, okullarÄ±na gitmeyen oÌˆgÌ†rencilerin ise okullarÄ±na tesliminin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Ä°kinci aÅŸamanÄ±n Ã¶gÌ†le saatlerinde vatandaÅŸlarÄ±n yaya olarak yoÄŸun bulunduÄŸu cadde, sokak, bulvar, park ve AVM, otobÃ¼s ve metro duraklarÄ± gibi yerlerde, risk analizi yapabilen Ã¶zel eÄŸitimli personelin de gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± 5 kiÅŸilik timlerce sÌ§uÌˆpheli kiÅŸilere yÃ¶nelik olduÄŸunu anlatan Hamdemir, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ aÅŸamanÄ±n ise her ilin kendisine has oÌˆzelliklerine goÌˆre aksÌ§am saatlerinde, metruk binalarda, uÌˆniversite oÌˆgÌ†rencileri ile gencÌ§lerin yogÌ†un olarak bulunduÄŸu uÌˆniversite kampuÌˆsleri dÄ±sÌ§Ä±nda faaliyet goÌˆsteren umuma aÃ§Ä±k yerlere ve bu alanlarÄ±n gidisÌ§-gelisÌ§ istikametlerinde Ã¶ÄŸrencileri rahatsÄ±z edebilecek kiÅŸilere yÃ¶nelik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.