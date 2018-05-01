17:16, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

Ä°ngiltere'den Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸmada 'denetim' vurgusu





Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "Ä°ran'Ä±n 2003 yÄ±lÄ±na kadar gizli ÅŸekilde araÅŸtÄ±rma yÃ¼rÃ¼tmesi gerÃ§eÄŸi, bugÃ¼n Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±nÄ±n izin verdiÄŸi denetimlere neden ihtiyaÃ§ duyduÄŸumuzu gÃ¶steriyor." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, "Ä°ran'Ä±n 2003 yÄ±lÄ±na kadar gizli ÅŸekilde araÅŸtÄ±rma yÃ¼rÃ¼tmesi gerÃ§eÄŸi, bugÃ¼n Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±nÄ±n izin verdiÄŸi denetimlere neden ihtiyaÃ§ duyduÄŸumuzu gÃ¶steriyor." dedi. Johnson, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun Ä°srail istihbaratÄ±nÄ±n Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer silah Ã¼retmek iÃ§in gizli program Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dair delillere ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Netanyahu'nun sunumunun, Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±yla Tahran'Ä±n nÃ¼kleer emelleri Ã¼zerindeki kÄ±sÄ±tlamalara devam edilmesinin Ã¶nemini vurguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Johnson, Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±nÄ±n Ä°ran'Ä±n niyetlerine dair gÃ¼vene dayanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±. UAEA'DAN EÅžÄ° GÃ–RÃœLMEMÄ°Åž SERT BÄ°R DOÄžRULAMA MEKANÄ°ZMASI KURULACAKÂ Johnson, bunun daha ziyade, UluslararasÄ± Atom Enerjisi AjansÄ±ndan (UAEA) mÃ¼fettiÅŸlerin Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer programÄ±na eÅŸi gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ eriÅŸimine izin veren tedbirler dahil, sert bir doÄŸrulama mekanizmasÄ± Ã¼zerine kurulduÄŸunu kaydetti. "Ä°ran'Ä±n 2003 yÄ±lÄ±na kadar gizli ÅŸekilde araÅŸtÄ±rma yÃ¼rÃ¼tmesi gerÃ§eÄŸi, bugÃ¼n Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±nÄ±n izin verdiÄŸi denetimlere neden ihtiyaÃ§ duyduÄŸumuzu gÃ¶steriyor." ifadesini kullanan Johnson, anlaÅŸmadaki hÃ¼kÃ¼mlerin onaylanmasÄ±nÄ±n Ä°ran'Ä±n bÃ¶yle bir araÅŸtÄ±rmayÄ± yeniden baÅŸlatmasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail istihbaratÄ±nÄ±n Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer silah Ã¼retmek iÃ§in gizli bir program Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dair delillere ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti. Netanyahu, Ä°srail istihbaratÄ±nÄ±n "Ä°ran nÃ¼kleer programÄ± hakkÄ±nda 183 CD'de dosyalanmÄ±ÅŸ 55 bin sayfa gizli bilgiye" sahip olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

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