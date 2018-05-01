200 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man iÃ§in muson yaÄŸmurlarÄ± uyarÄ±sÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF), BangladeÅŸ'teki kamplarda bulunan 200 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n muson yaÄŸmurlarÄ± tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu konusunda uyardÄ±.
UNICEF SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Christophe Boulierac, BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, hazirandan eylÃ¼l ayÄ±na kadar devam eden muson mevsiminde, kamplarda kalan ArakanlÄ± Ã§ocuklarÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±ndan endiÅŸe ettiklerini sÃ¶yledi.
Muson mevsimi Ã¶ncesi 26 Nisan'da baÅŸlayan yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n dahi Cox's Bazaar bÃ¶lgesindeki kamplardaki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara zarar verdiÄŸini aktaran Boulierac, bÃ¶lgede dÃ¼n devam eden fÄ±rtÄ±nada Ã¶zellikle barÄ±naklardaki Ã§ocuklarÄ±n zor anlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
Boulierac, muson yaÄŸmurlarÄ±nÄ±n bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±k, kirli su, hijyen sorunu gibi riskleri de beraberinde getirdiÄŸine vurgu yaparak, "YaklaÅŸÄ±k 55 bini Ã§ocuk olmak Ã¼zere 100 binden fazla kiÅŸinin sel baskÄ±nÄ± ve toprak kaymasÄ± nedeniyle risk altÄ±nda olduÄŸunu tahmin ediyoruz. Muson yaÄŸmurlarÄ±nÄ±n yoÄŸunluÄŸuna baÄŸlÄ± olarak bu rakamÄ±n 200 bin kiÅŸiye Ã§Ä±kmasÄ± muhtemeldir." ifadelerini kullandÄ±.
Christophe Boulierac, UNICEF olarak BangladeÅŸ'teki kamplarda yaÅŸayan Ã§ocuklarÄ±n temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya devam edeceklerini sÃ¶zlerine ekledi.
BM'ye gÃ¶re, yalnÄ±zca 25 AÄŸustos 2017'den sonra Arakan'dan kaÃ§mak zorunda kalÄ±p BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 700 bini aÅŸtÄ±. UluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±, yayÄ±nladÄ±klarÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde yÃ¼zlerce kÃ¶yÃ¼n yok edildiÄŸini kanÄ±tladÄ±.
BM ve uluslararasÄ± insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddeti "etnik temizlik" ya da "soykÄ±rÄ±m" olarak adlandÄ±rÄ±yor.
Hollanda'da 2017'nin, son 30 yÄ±lÄ±n en fazla grev yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve en fazla iÅŸÃ§inin greve katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±l olduÄŸu bildirildi.
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te dÃ¼zenlenen 1 MayÄ±s yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nde kalabalÄ±ÄŸa karÄ±ÅŸan maskeli grubun maÄŸazalara saldÄ±rmasÄ± sonucu olaylar Ã§Ä±ktÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nauert, "ABD, KÃ¼resel Koalisyon, yerel mÃ¼ttefikler ve SDG, DEAÅž'Ä±n elinde bulundurduÄŸu son bÃ¶lgelere operasyonlar baÅŸlatÄ±yor" ifadesini kullandÄ±.
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'nÄ±n Adamawa eyaletinde bir camiye dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda en az 24 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
Kuzey Kore'nin, GÃ¼ney Kore ile geÃ§en hafta ikili zirve sonucu varÄ±lan anlaÅŸma uyarÄ±nca sÄ±nÄ±rda propaganda amacÄ±yla kullanÄ±lan hoparlÃ¶rleri kaldÄ±rmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
UluslararasÄ± Atom Enerjisi AjansÄ±, baÅŸta Ä°srail olmak Ã¼zere Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer silah Ã¼retmek iÃ§in gizli bir program Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin "gÃ¼venilir bir gÃ¶sterge bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" aÃ§Ä±kladÄ±.
UNICEF, BangladeÅŸ'in Cox's Bazaar bÃ¶lgesinde ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± kamplardaki 200 bin kiÅŸinin muson yaÄŸmurlarÄ±na baÄŸlÄ± sel baskÄ±nlarÄ± ve heyelan tehdidi altÄ±nda olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "Ä°ran'Ä±n 2003 yÄ±lÄ±na kadar gizli ÅŸekilde araÅŸtÄ±rma yÃ¼rÃ¼tmesi gerÃ§eÄŸi, bugÃ¼n Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±nÄ±n izin verdiÄŸi denetimlere neden ihtiyaÃ§ duyduÄŸumuzu gÃ¶steriyor." dedi.
Katar, Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze'nin imarÄ±na destek iÃ§in 5 milyon dolar deÄŸerindeki 3 projeyi finanse ediyor.
Nijerya'da uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na eÅŸdeÄŸer zarar veren kodein iÃ§erikli Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ÅŸurubu kullanÄ±mÄ± ile ilgili yasal boÅŸluklar Ã¼lkede kullanan ve hayatÄ±nÄ± kaybeden insan sayÄ±sÄ±nÄ± da artÄ±rÄ±yor
Ä°sviÃ§re Alpleri'nde kar fÄ±rtÄ±nasÄ± ve kazalar nedeniyle 8 daÄŸcÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti.
BaÅŸkent AÅŸkabat'ta "KÃ¼resel TerÃ¶rle MÃ¼cadele Stratejisinin Orta Asya'da KapsamlÄ± UygulamasÄ±na DoÄŸru" konulu toplantÄ± yapÄ±ldÄ±
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun, Suriye'nin El FadÄ±l kÃ¶yÃ¼ne sabah saatlerinde dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 25 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Hollanda'da, yerel seÃ§im Ã¶ncesi Ä°slamofobik seÃ§im kampanyasÄ± filmi yapan Ä±rkÃ§Ä± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi'nin yargÄ±lanmayacaÄŸÄ± bildirildi.
Endonezyaâ€™da, DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler Ãœst DÃ¼zey DanÄ±ÅŸma ToplantÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve 3 sÃ¼receÄŸi bildirildi
Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±, Ä°slamofobi'nin Ã¶nceki yÄ±la oranla gerilemesine raÄŸmen sorun olmaya devam ettiÄŸini belirtti