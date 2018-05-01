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20:59, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±
Asya
GÃ¼ncelleme: 17:42, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

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200 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man iÃ§in muson yaÄŸmurlarÄ± uyarÄ±sÄ±
200 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man iÃ§in muson yaÄŸmurlarÄ± uyarÄ±sÄ±

UNICEF, BangladeÅŸ'in Cox's Bazaar bÃ¶lgesinde ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± kamplardaki 200 bin kiÅŸinin muson yaÄŸmurlarÄ±na baÄŸlÄ± sel baskÄ±nlarÄ± ve heyelan tehdidi altÄ±nda olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF), BangladeÅŸ'teki kamplarda bulunan 200 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n muson yaÄŸmurlarÄ± tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu konusunda uyardÄ±.

UNICEF SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Christophe Boulierac, BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, hazirandan eylÃ¼l ayÄ±na kadar devam eden muson mevsiminde, kamplarda kalan ArakanlÄ± Ã§ocuklarÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±ndan endiÅŸe ettiklerini sÃ¶yledi.

Muson mevsimi Ã¶ncesi 26 Nisan'da baÅŸlayan yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n dahi Cox's Bazaar bÃ¶lgesindeki kamplardaki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara zarar verdiÄŸini aktaran Boulierac, bÃ¶lgede dÃ¼n devam eden fÄ±rtÄ±nada Ã¶zellikle barÄ±naklardaki Ã§ocuklarÄ±n zor anlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

200 BÄ°N ARAKANLI MÃœSLÃœMAN SEL BASKINI VE TOPRAK KAYMASI RÄ°SKÄ° ALTINDA

Boulierac, muson yaÄŸmurlarÄ±nÄ±n bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±k, kirli su, hijyen sorunu gibi riskleri de beraberinde getirdiÄŸine vurgu yaparak, "YaklaÅŸÄ±k 55 bini Ã§ocuk olmak Ã¼zere 100 binden fazla kiÅŸinin sel baskÄ±nÄ± ve toprak kaymasÄ± nedeniyle risk altÄ±nda olduÄŸunu tahmin ediyoruz. Muson yaÄŸmurlarÄ±nÄ±n yoÄŸunluÄŸuna baÄŸlÄ± olarak bu rakamÄ±n 200 bin kiÅŸiye Ã§Ä±kmasÄ± muhtemeldir." ifadelerini kullandÄ±.

Christophe Boulierac, UNICEF olarak BangladeÅŸ'teki kamplarda yaÅŸayan Ã§ocuklarÄ±n temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya devam edeceklerini sÃ¶zlerine ekledi.

BANGLADEÅž'E SIÄžINANLARIN SAYISI 700 BÄ°NÄ° AÅžTI

BM'ye gÃ¶re, yalnÄ±zca 25 AÄŸustos 2017'den sonra Arakan'dan kaÃ§mak zorunda kalÄ±p BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 700 bini aÅŸtÄ±. UluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±, yayÄ±nladÄ±klarÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde yÃ¼zlerce kÃ¶yÃ¼n yok edildiÄŸini kanÄ±tladÄ±.

BM ve uluslararasÄ± insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddeti "etnik temizlik" ya da "soykÄ±rÄ±m" olarak adlandÄ±rÄ±yor.



Ä°lgili Konular myanmar Rohingya ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man UNICEF
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