GÃ¼ncelleme: 17:40, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

YSK BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven'den '100 bin imza iÃ§in altyapÄ±' iddialarÄ±na cevap

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ¼ksek SeÃ§im KuruluÂ (YSK) BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven, YSK'dan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imleri'ne yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamada bulunan GÃ¼ven, bir gazetecinin, "BazÄ± adaylarÄ±n, '100 bin imza toplarÄ±z ama YSK'nÄ±n alt yapÄ±sÄ± yeterli mi?' ÅŸeklinde bir endiÅŸesi var. Bu durumu nasÄ±l karÅŸÄ±lÄ±yorsunuz?" sorusuna, ÅŸu cevabÄ± verdi:

"Bizim alt yapÄ±mÄ±z kesinlikle var. Adaylara iliÅŸkin teklifte bulunulduÄŸunda, herkese imzasÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra bir Ã¶rnek vereceÄŸiz. AyrÄ±ca bir Ã¶rnek Ä±slak imzayÄ± kendimize saklayacaÄŸÄ±z, bir Ã¶rneÄŸini de sisteme atacaÄŸÄ±z."

ADAYLAR, Ä°STEDÄ°KLERÄ° ANDA KAÃ‡ Ä°MZA TOPLANDIÄžINI GÃ–RECEK

AdaylarÄ±n, istedikleri anda kaÃ§ imza toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rme imkanlarÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirten GÃ¼ven, "Bu konuda herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok. Ä°lÃ§e seÃ§im kurullarÄ±mÄ±z olacak. YÄ±ÄŸÄ±lma, teveccÃ¼h fazla olursa da olabilir, doÄŸal bir ÅŸey. Yurt dÄ±ÅŸÄ± ilÃ§e seÃ§im kuruluna da yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§menler gelip imza verecekler." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Sadi GÃ¼ven, YSK'nin personel sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "BÃ¼tÃ¼n ilÃ§e seÃ§im kurullarÄ±na talimat verdim, herkes yeteri kadar eleman alabilecekler." diye konuÅŸtu.

Ã–te yandan, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi iÃ§in imza vermek isteyen yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§menlerin Ankara'da bulunan YurtdÄ±ÅŸÄ± Ä°lÃ§e SeÃ§im Kuruluna mÃ¼racaat etmesi gerekiyor.