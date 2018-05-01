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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan İsrail'i kızdıracak 'İran' açıklaması
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan İsrail'i kızdıracak 'İran' açıklaması

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, başta İsrail olmak üzere İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığı iddialarına ilişkin "güvenilir bir gösterge bulunmadığını" açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) "İran'da 2009 yılından sonra nükleer patlayıcı bir aygıtın geliştirilmesine yönelik faaliyetlerine dair güvenilir bir gösterge bulunmadığını" bildirdi.

UAEA tarafından yapılan yazılı açıklamada, Aralık 2015'te UAEA Başkanı Yukiya Amano'nun, İran’ın nükleer programına ilişkin nihai verileri paylaştığı raporun yayımlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, raporda İran’ın 2003 öncesi ve sonrasında nükleer patlayıcı aygıtın geliştirilmesiyle ilgili bir dizi çalışmasının bulunduğu ancak bunların koordineli bir çabanın parçası olmadığının belirtildiği aktarıldı.

2009'DAN SONRA NÜKLEER SİLAHA YÖNELİK FAALİYETLERİNE DAİR KANIT YOK

Raporun referans olarak verildiği açıklamada, “Aynı raporda ajansın, İran'da 2009 yılından sonra nükleer patlayıcı bir aygıtın geliştirilmesine yönelik faaliyetlerine dair güvenilir bir göstergesi bulunmadığı belirtilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, Ajansın mevcut olan tüm koruma önlemlerine ilişkin bilgileri değerlendirdiği, bununla birlikte herhangi bir bilgi ile ilgili konuyu kamuya açık şekilde tartışmadığı vurgulandı.

NETANYAHU TAM TERSİNİ İDDİA ETMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının, İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti. Netanyahu, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını açıklamıştı.



İlgili Konular Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı iran nükleer İsrail UAEA'dan İsrail'i kızdıracak 'İran' açıklaması
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