19:08, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

Kuzey Kore de propaganda hoparlÃ¶rlerini kaldÄ±rÄ±yor





Kuzey Kore'nin, GÃ¼ney Kore ile geÃ§en hafta ikili zirve sonucu varÄ±lan anlaÅŸma uyarÄ±nca sÄ±nÄ±rda propaganda amacÄ±yla kullanÄ±lan hoparlÃ¶rleri kaldÄ±rmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kuzey Kore'nin, GÃ¼ney Kore ile geÃ§en hafta ikili zirve sonucu varÄ±lan anlaÅŸma uyarÄ±nca sÄ±nÄ±rda propaganda amacÄ±yla kullanÄ±lan hoparlÃ¶rleri kaldÄ±rmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. GÃ¼ney Koreli askeri yetkili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kuzey Kore'nin bu sabah sÄ±nÄ±rdaki hoparlÃ¶rleri sÃ¶kmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. GÃ¼ney Kore sÄ±nÄ±rdaki propaganda hoparlÃ¶rlerini daha Ã¶nce kaldÄ±rmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ki taraf geÃ§en hafta yaptÄ±klarÄ± zirve Ã¶ncesinde propaganda yayÄ±nlarÄ±nÄ± durdurmuÅŸtu. GÃœNEY KORE-KUZEY KORE ZÄ°RVESÄ° GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 27 Nisan'da iki Ã¼lke sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Panmunjom AteÅŸkes KÃ¶yÃ¼'nde bir araya gelmiÅŸti. Ä°ki liderler, zirve sonunda yayÄ±mladÄ±klarÄ± ortak aÃ§Ä±klamada, Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleer silahlardan tamamen arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± ve mevcut ateÅŸkesin kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlama konusunda anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. Ä°ki Ã¼lke saldÄ±rmazlÄ±k taahhÃ¼tlerine baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± teyit ederek birbirlerine karÅŸÄ± gÃ¼Ã§ kullanmayacaklarÄ±nÄ±, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± silahsÄ±zlanmayla askeri gerilimleri sonlandÄ±rarak aralarÄ±nda barÄ±ÅŸÄ± uygulamalÄ± tesis edeceklerini vurgulamÄ±ÅŸtÄ±. Ortak aÃ§Ä±klamada liderler, "GÃ¼ney ve Kuzey, Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleer silahlardan tamamen arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± hedefini karÅŸÄ±lÄ±klÄ± teyit etmektedir." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Ã–te yandan, GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Yoon Young-chan, 29 Nisan'da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, 27 Nisan'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Kuzey Kore'nin Punggye-ri nÃ¼kleer tesisinin mayÄ±sta kapatÄ±lmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve Pyongyang yÃ¶netiminin, nÃ¼kleer tesislerin kapatÄ±lmasÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã¼lkeye gÃ¼venlik uzmanlarÄ±nÄ± ve gazetecileri davet edeceÄŸi sÃ¶zÃ¼nÃ¼ verdiÄŸini bildirmiÅŸti.

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