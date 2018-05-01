Kuzey Kore de propaganda hoparlÃ¶rlerini kaldÄ±rÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kuzey Kore'nin, GÃ¼ney Kore ile geÃ§en hafta ikili zirve sonucu varÄ±lan anlaÅŸma uyarÄ±nca sÄ±nÄ±rda propaganda amacÄ±yla kullanÄ±lan hoparlÃ¶rleri kaldÄ±rmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
GÃ¼ney Koreli askeri yetkili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kuzey Kore'nin bu sabah sÄ±nÄ±rdaki hoparlÃ¶rleri sÃ¶kmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
GÃ¼ney Kore sÄ±nÄ±rdaki propaganda hoparlÃ¶rlerini daha Ã¶nce kaldÄ±rmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°ki taraf geÃ§en hafta yaptÄ±klarÄ± zirve Ã¶ncesinde propaganda yayÄ±nlarÄ±nÄ± durdurmuÅŸtu.
GÃœNEY KORE-KUZEY KORE ZÄ°RVESÄ°
GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 27 Nisan'da iki Ã¼lke sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Panmunjom AteÅŸkes KÃ¶yÃ¼'nde bir araya gelmiÅŸti.
Ä°ki liderler, zirve sonunda yayÄ±mladÄ±klarÄ± ortak aÃ§Ä±klamada, Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleer silahlardan tamamen arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± ve mevcut ateÅŸkesin kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlama konusunda anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.
Ä°ki Ã¼lke saldÄ±rmazlÄ±k taahhÃ¼tlerine baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± teyit ederek birbirlerine karÅŸÄ± gÃ¼Ã§ kullanmayacaklarÄ±nÄ±, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± silahsÄ±zlanmayla askeri gerilimleri sonlandÄ±rarak aralarÄ±nda barÄ±ÅŸÄ± uygulamalÄ± tesis edeceklerini vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.
Ortak aÃ§Ä±klamada liderler, "GÃ¼ney ve Kuzey, Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleer silahlardan tamamen arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± hedefini karÅŸÄ±lÄ±klÄ± teyit etmektedir." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã–te yandan, GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Yoon Young-chan, 29 Nisan'da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, 27 Nisan'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Kuzey Kore'nin Punggye-ri nÃ¼kleer tesisinin mayÄ±sta kapatÄ±lmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve Pyongyang yÃ¶netiminin, nÃ¼kleer tesislerin kapatÄ±lmasÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã¼lkeye gÃ¼venlik uzmanlarÄ±nÄ± ve gazetecileri davet edeceÄŸi sÃ¶zÃ¼nÃ¼ verdiÄŸini bildirmiÅŸti.
Hollanda'da 2017'nin, son 30 yÄ±lÄ±n en fazla grev yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve en fazla iÅŸÃ§inin greve katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±l olduÄŸu bildirildi.
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te dÃ¼zenlenen 1 MayÄ±s yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nde kalabalÄ±ÄŸa karÄ±ÅŸan maskeli grubun maÄŸazalara saldÄ±rmasÄ± sonucu olaylar Ã§Ä±ktÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nauert, "ABD, KÃ¼resel Koalisyon, yerel mÃ¼ttefikler ve SDG, DEAÅž'Ä±n elinde bulundurduÄŸu son bÃ¶lgelere operasyonlar baÅŸlatÄ±yor" ifadesini kullandÄ±.
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'nÄ±n Adamawa eyaletinde bir camiye dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda en az 24 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
Kuzey Kore'nin, GÃ¼ney Kore ile geÃ§en hafta ikili zirve sonucu varÄ±lan anlaÅŸma uyarÄ±nca sÄ±nÄ±rda propaganda amacÄ±yla kullanÄ±lan hoparlÃ¶rleri kaldÄ±rmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
UluslararasÄ± Atom Enerjisi AjansÄ±, baÅŸta Ä°srail olmak Ã¼zere Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer silah Ã¼retmek iÃ§in gizli bir program Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin "gÃ¼venilir bir gÃ¶sterge bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" aÃ§Ä±kladÄ±.
UNICEF, BangladeÅŸ'in Cox's Bazaar bÃ¶lgesinde ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± kamplardaki 200 bin kiÅŸinin muson yaÄŸmurlarÄ±na baÄŸlÄ± sel baskÄ±nlarÄ± ve heyelan tehdidi altÄ±nda olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "Ä°ran'Ä±n 2003 yÄ±lÄ±na kadar gizli ÅŸekilde araÅŸtÄ±rma yÃ¼rÃ¼tmesi gerÃ§eÄŸi, bugÃ¼n Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±nÄ±n izin verdiÄŸi denetimlere neden ihtiyaÃ§ duyduÄŸumuzu gÃ¶steriyor." dedi.
Katar, Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze'nin imarÄ±na destek iÃ§in 5 milyon dolar deÄŸerindeki 3 projeyi finanse ediyor.
Nijerya'da uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na eÅŸdeÄŸer zarar veren kodein iÃ§erikli Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ÅŸurubu kullanÄ±mÄ± ile ilgili yasal boÅŸluklar Ã¼lkede kullanan ve hayatÄ±nÄ± kaybeden insan sayÄ±sÄ±nÄ± da artÄ±rÄ±yor
Ä°sviÃ§re Alpleri'nde kar fÄ±rtÄ±nasÄ± ve kazalar nedeniyle 8 daÄŸcÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti.
BaÅŸkent AÅŸkabat'ta "KÃ¼resel TerÃ¶rle MÃ¼cadele Stratejisinin Orta Asya'da KapsamlÄ± UygulamasÄ±na DoÄŸru" konulu toplantÄ± yapÄ±ldÄ±
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun, Suriye'nin El FadÄ±l kÃ¶yÃ¼ne sabah saatlerinde dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 25 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Hollanda'da, yerel seÃ§im Ã¶ncesi Ä°slamofobik seÃ§im kampanyasÄ± filmi yapan Ä±rkÃ§Ä± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi'nin yargÄ±lanmayacaÄŸÄ± bildirildi.
Endonezyaâ€™da, DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler Ãœst DÃ¼zey DanÄ±ÅŸma ToplantÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve 3 sÃ¼receÄŸi bildirildi
Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±, Ä°slamofobi'nin Ã¶nceki yÄ±la oranla gerilemesine raÄŸmen sorun olmaya devam ettiÄŸini belirtti