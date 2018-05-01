DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:58, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±
Afrika
19:14, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Nijerya'da camiye saldÄ±rÄ±: Ã‡ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ var
Nijerya'da camiye saldÄ±rÄ±: Ã‡ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ var

BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'nÄ±n Adamawa eyaletinde bir camiye dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda en az 24 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'nÄ±nÂ doÄŸusundaki bir camiye dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda en az 24 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

BÃ¶lge Polis SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Othman Abubakar, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Adamawa eyaletine baÄŸlÄ±Â Yan GwajoÂ bÃ¶lgesinde, Ã¶ÄŸlen namazÄ± sÄ±rasÄ±nda 2 intihar eylemcisinin saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini belirtti.

Abubakar, saldÄ±rÄ±larda en az 24 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

YaralÄ±larÄ±n bÃ¶lgedeki hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Othman Abubakar, bÃ¶lgeye gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin sevk edildiÄŸini, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

SaldÄ±rÄ±yÄ± henÃ¼z Ã¼stlenen olmazken, bÃ¶lgede etkin durumda olan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼Â Boko Haram'danÂ ÅŸÃ¼pheleniliyor.

Nijerya'da 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana varlÄ±k gÃ¶steren terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, liderleri Muhammed Yusuf'un gÃ¶zaltÄ±ndayken Ã¶lmesinin ardÄ±ndan 2009'da kitlesel ÅŸiddet eylemleri dÃ¼zenlemeye baÅŸladÄ±.

Ãœlkedeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yÃ¼z binlerce kiÅŸi gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalÄ±yor.



Ä°lgili Konular cami saldÄ±rÄ±sÄ± afrika nijerya
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Afrika Haberleri
Hollanda'da 2017 'grev yÄ±lÄ±' olarak geÃ§ti
Hollanda'da 2017 'grev yÄ±lÄ±' olarak geÃ§ti

Hollanda'da 2017'nin, son 30 yÄ±lÄ±n en fazla grev yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve en fazla iÅŸÃ§inin greve katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±l olduÄŸu bildirildi.
Paris'te 1 MayÄ±s olaylÄ± geÃ§ti
Paris'te 1 MayÄ±s olaylÄ± geÃ§ti

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te dÃ¼zenlenen 1 MayÄ±s yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nde kalabalÄ±ÄŸa karÄ±ÅŸan maskeli grubun maÄŸazalara saldÄ±rmasÄ± sonucu olaylar Ã§Ä±ktÄ±.
Nauert Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Nauert Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nauert, "ABD, KÃ¼resel Koalisyon, yerel mÃ¼ttefikler ve SDG, DEAÅž'Ä±n elinde bulundurduÄŸu son bÃ¶lgelere operasyonlar baÅŸlatÄ±yor" ifadesini kullandÄ±.
Nijerya'da camiye saldÄ±rÄ± Ã‡ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ var
Nijerya'da camiye saldÄ±rÄ±: Ã‡ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ var

BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'nÄ±n Adamawa eyaletinde bir camiye dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda en az 24 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
Kuzey Kore de propaganda hoparlÃ¶rlerini kaldÄ±rÄ±yor
Kuzey Kore de propaganda hoparlÃ¶rlerini kaldÄ±rÄ±yor

Kuzey Kore'nin, GÃ¼ney Kore ile geÃ§en hafta ikili zirve sonucu varÄ±lan anlaÅŸma uyarÄ±nca sÄ±nÄ±rda propaganda amacÄ±yla kullanÄ±lan hoparlÃ¶rleri kaldÄ±rmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
UluslararasÄ± Atom Enerjisi AjansÄ±'ndan Ä°srail'i kÄ±zdÄ±racak 'Ä°ran' aÃ§Ä±klamasÄ±
UluslararasÄ± Atom Enerjisi AjansÄ±'ndan Ä°srail'i kÄ±zdÄ±racak 'Ä°ran' aÃ§Ä±klamasÄ±

UluslararasÄ± Atom Enerjisi AjansÄ±, baÅŸta Ä°srail olmak Ã¼zere Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer silah Ã¼retmek iÃ§in gizli bir program Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin "gÃ¼venilir bir gÃ¶sterge bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" aÃ§Ä±kladÄ±.
200 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man iÃ§in muson yaÄŸmurlarÄ± uyarÄ±sÄ±
200 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man iÃ§in muson yaÄŸmurlarÄ± uyarÄ±sÄ±

UNICEF, BangladeÅŸ'in Cox's Bazaar bÃ¶lgesinde ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± kamplardaki 200 bin kiÅŸinin muson yaÄŸmurlarÄ±na baÄŸlÄ± sel baskÄ±nlarÄ± ve heyelan tehdidi altÄ±nda olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°ngiltere'den Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸmada 'denetim' vurgusu
Ä°ngiltere'den Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸmada 'denetim' vurgusu

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "Ä°ran'Ä±n 2003 yÄ±lÄ±na kadar gizli ÅŸekilde araÅŸtÄ±rma yÃ¼rÃ¼tmesi gerÃ§eÄŸi, bugÃ¼n Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±nÄ±n izin verdiÄŸi denetimlere neden ihtiyaÃ§ duyduÄŸumuzu gÃ¶steriyor." dedi.
Katar'dan Gazze'nin imarÄ± iÃ§in 5 milyon dolarlÄ±k yardÄ±m
Katar'dan Gazze'nin imarÄ± iÃ§in 5 milyon dolarlÄ±k yardÄ±m

Katar, Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze'nin imarÄ±na destek iÃ§in 5 milyon dolar deÄŸerindeki 3 projeyi finanse ediyor.
Nijerya'da Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ÅŸurubu baÄŸÄ±mlÄ±larÄ±yla mÃ¼cadele
Nijerya'da Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ÅŸurubu baÄŸÄ±mlÄ±larÄ±yla mÃ¼cadele

Nijerya'da uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na eÅŸdeÄŸer zarar veren kodein iÃ§erikli Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ÅŸurubu kullanÄ±mÄ± ile ilgili yasal boÅŸluklar Ã¼lkede kullanan ve hayatÄ±nÄ± kaybeden insan sayÄ±sÄ±nÄ± da artÄ±rÄ±yor
Ä°sviÃ§re Alpleri'ndeki kazalarda 8 daÄŸcÄ± Ã¶ldÃ¼
Ä°sviÃ§re Alpleri'ndeki kazalarda 8 daÄŸcÄ± Ã¶ldÃ¼

Ä°sviÃ§re Alpleri'nde kar fÄ±rtÄ±nasÄ± ve kazalar nedeniyle 8 daÄŸcÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti.
TÃ¼rkmenistan'da BM kÃ¼resel terÃ¶rle mÃ¼cadele konferansÄ±
TÃ¼rkmenistan'da BM kÃ¼resel terÃ¶rle mÃ¼cadele konferansÄ±

BaÅŸkent AÅŸkabat'ta "KÃ¼resel TerÃ¶rle MÃ¼cadele Stratejisinin Orta Asya'da KapsamlÄ± UygulamasÄ±na DoÄŸru" konulu toplantÄ± yapÄ±ldÄ±
Suriye'de koalisyon gÃ¼Ã§leri DEAÅž yerine sivilleri vurdu
Suriye'de koalisyon gÃ¼Ã§leri DEAÅž yerine sivilleri vurdu

ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun, Suriye'nin El FadÄ±l kÃ¶yÃ¼ne sabah saatlerinde dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 25 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Hollanda Ä°slamofobik kampanya filmi yapan Ä±rkÃ§Ä± partiyi yargÄ±lamayacak
Hollanda, Ä°slamofobik kampanya filmi yapan Ä±rkÃ§Ä± partiyi yargÄ±lamayacak

Hollanda'da, yerel seÃ§im Ã¶ncesi Ä°slamofobik seÃ§im kampanyasÄ± filmi yapan Ä±rkÃ§Ä± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi'nin yargÄ±lanmayacaÄŸÄ± bildirildi.
Endonezya'da MÃ¼slÃ¼man Alimler ToplantÄ±sÄ±
Endonezya'da MÃ¼slÃ¼man Alimler ToplantÄ±sÄ±

Endonezyaâ€™da, DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler Ãœst DÃ¼zey DanÄ±ÅŸma ToplantÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve 3 sÃ¼receÄŸi bildirildi
Ä°Ä°T'den quot Ä°slamofobi raporu quot
Ä°Ä°T'den "Ä°slamofobi raporu"

Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±, Ä°slamofobi'nin Ã¶nceki yÄ±la oranla gerilemesine raÄŸmen sorun olmaya devam ettiÄŸini belirtti

Haberler

Cami saldÄ±rÄ±sÄ± soruÅŸturmasÄ±nda 4 Suriyeli tutuklandÄ±
Cami saldÄ±rÄ±sÄ± soruÅŸturmasÄ±nda 4 Suriyeli tutuklandÄ±

'Almanya terÃ¶r eylemlerine karÅŸÄ± Ã§Ä±kmalÄ±'
Almanya terÃ¶r eylemlerine karÅŸÄ± Ã§Ä±kmalÄ±'

Yeni Zelanda'da Ä°slam Merkezine domuz leÅŸi atÄ±ldÄ±
Yeni Zelanda'da Ä°slam Merkezine domuz leÅŸi atÄ±ldÄ±

Avrupa'daki cami saldÄ±rÄ±larÄ±na Diyanet'ten tepki
Avrupa'daki cami saldÄ±rÄ±larÄ±na Diyanet'ten tepki

Londra'da camiye Ã§irkin saldÄ±rÄ±
Londra'da camiye Ã§irkin saldÄ±rÄ±

Ä°ran, S.Arabistan'daki cami saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
Ä°ran S Arabistan'daki cami saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±

Somali'de intihar saldÄ±rÄ±sÄ±: Ã–lÃ¼ ve yaralÄ±lar var
Somali'de intihar saldÄ±rÄ±sÄ± Ã–lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

'Ä°nsan hayatÄ± bazÄ± bÃ¶lgelerde daha mÄ± deÄŸerli?'
Ä°nsan hayatÄ± bazÄ± bÃ¶lgelerde daha mÄ± deÄŸerli '






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 