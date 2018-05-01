19:14, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

Nijerya'da camiye saldÄ±rÄ±: Ã‡ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ var





BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'nÄ±n Adamawa eyaletinde bir camiye dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda en az 24 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'nÄ±nÂ doÄŸusundaki bir camiye dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda en az 24 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. BÃ¶lge Polis SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Othman Abubakar, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Adamawa eyaletine baÄŸlÄ±Â Yan GwajoÂ bÃ¶lgesinde, Ã¶ÄŸlen namazÄ± sÄ±rasÄ±nda 2 intihar eylemcisinin saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini belirtti. Abubakar, saldÄ±rÄ±larda en az 24 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. YaralÄ±larÄ±n bÃ¶lgedeki hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Othman Abubakar, bÃ¶lgeye gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin sevk edildiÄŸini, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. SaldÄ±rÄ±yÄ± henÃ¼z Ã¼stlenen olmazken, bÃ¶lgede etkin durumda olan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼Â Boko Haram'danÂ ÅŸÃ¼pheleniliyor. Nijerya'da 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana varlÄ±k gÃ¶steren terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, liderleri Muhammed Yusuf'un gÃ¶zaltÄ±ndayken Ã¶lmesinin ardÄ±ndan 2009'da kitlesel ÅŸiddet eylemleri dÃ¼zenlemeye baÅŸladÄ±. Ãœlkedeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yÃ¼z binlerce kiÅŸi gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalÄ±yor.

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