Nauert Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert,Â Suriye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼Â DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu son bÃ¶lgelere operasyonlar baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "DEAÅž'Ä±n Suriye'de toprak kontrol etmesinin ve halkÄ± terÃ¶rize etmesinin sonuna geliyoruz." ifadesini kullandÄ±.
SÃ¶zcÃ¼ Nauert, Suriye'de DEAÅž'a yÃ¶nelik yaptÄ±klarÄ± operasyonlara iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
Nauert, aÃ§Ä±klamada "ABD, KÃ¼resel Koalisyon, yerel mÃ¼ttefikler ve (PKK'nÄ±n Suriye kolu YPG'nin ana unsuru olduÄŸu) Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri (SDG), DEAÅž'Ä±n elinde bulundurduÄŸu son bÃ¶lgelere operasyonlar baÅŸlatÄ±yor." ifadesine yer verdi.
Ã‡atÄ±ÅŸmalarÄ±n zorlu geÃ§eceÄŸini belirten Nauert, ABD'ye, koalisyona ve yerel gÃ¼Ã§lere yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± olmasÄ± durumunda bu gÃ¼Ã§lerin savunulacaÄŸÄ± vurgusu yaptÄ±.
"DEAÅž'Ä±n Suriye'de toprak kontrol etmesinin ve halkÄ± terÃ¶rize etmesinin sonuna geliyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulunan Nauert, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"NATO mÃ¼ttefikimiz TÃ¼rkiye, partnerlerimiz Ä°srail, ÃœrdÃ¼n, Irak ve LÃ¼bnan'la birlikte hareket ederek bu Ã¼lkelerin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n DEAÅž'a karÅŸÄ± gÃ¼venli olmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z. DEAÅž'tan temizlenen bÃ¶lgelerin istikrarÄ± iÃ§in bÃ¶lgesel partnerlerimizden daha fazla gÃ¼Ã§ desteÄŸi, materyal ve kaynak desteÄŸi isteyeceÄŸiz. BaÅŸkan'Ä±n da (Donald Trump) Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'la yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede belirttiÄŸi gibi Suriye'de kalÄ±cÄ± ve gÃ¼Ã§lÃ¼ ayak izimizi bÄ±rakacaÄŸÄ±z. Bu ÅŸekilde DEAÅž'tan temizlenen bÃ¶lgelerin (BeÅŸÅŸar) Esed rejimi ya da Ä°ranlÄ± destekÃ§ileri tarafÄ±ndan sÃ¶mÃ¼rÃ¼lmesine izin vermeyeceÄŸiz."
Cenevre sÃ¼recinin tekrar canlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±na vurgu yapan Nauert, "ABD, gelecek politik anlaÅŸmalarda SÃ¼nni Araplar, KÃ¼rtler, Hristiyanlar, TÃ¼rkmenler ve diÄŸer azÄ±nlÄ±klar dahil olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n Suriyelilerin isteklerinin karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaktÄ±r." ifadesini kullandÄ±.
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Hollanda'da 2017'nin, son 30 yÄ±lÄ±n en fazla grev yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve en fazla iÅŸÃ§inin greve katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±l olduÄŸu bildirildi.
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ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nauert, "ABD, KÃ¼resel Koalisyon, yerel mÃ¼ttefikler ve SDG, DEAÅž'Ä±n elinde bulundurduÄŸu son bÃ¶lgelere operasyonlar baÅŸlatÄ±yor" ifadesini kullandÄ±.
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UluslararasÄ± Atom Enerjisi AjansÄ±, baÅŸta Ä°srail olmak Ã¼zere Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer silah Ã¼retmek iÃ§in gizli bir program Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin "gÃ¼venilir bir gÃ¶sterge bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" aÃ§Ä±kladÄ±.
UNICEF, BangladeÅŸ'in Cox's Bazaar bÃ¶lgesinde ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± kamplardaki 200 bin kiÅŸinin muson yaÄŸmurlarÄ±na baÄŸlÄ± sel baskÄ±nlarÄ± ve heyelan tehdidi altÄ±nda olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "Ä°ran'Ä±n 2003 yÄ±lÄ±na kadar gizli ÅŸekilde araÅŸtÄ±rma yÃ¼rÃ¼tmesi gerÃ§eÄŸi, bugÃ¼n Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±nÄ±n izin verdiÄŸi denetimlere neden ihtiyaÃ§ duyduÄŸumuzu gÃ¶steriyor." dedi.
Katar, Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze'nin imarÄ±na destek iÃ§in 5 milyon dolar deÄŸerindeki 3 projeyi finanse ediyor.
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