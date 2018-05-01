Paris'te 1 MayÄ±s olaylÄ± geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'nÄ±n baÅŸkentiÂ Paris'te dÃ¼zenlenen 1 MayÄ±s yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nde kalabalÄ±ÄŸa karÄ±ÅŸan maskeli grubun maÄŸazalara saldÄ±rmasÄ± sonucu ÅŸiddet olaylarÄ± yaÅŸanÄ±rken, polis, tazyikli su ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz kullanarak yaÄŸma giriÅŸiminde bulunanlarÄ± daÄŸÄ±ttÄ±.
BaÅŸkent Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi 1 MayÄ±s etkinlikleri Ã§erÃ§evesinde,Â Bastille MeydanÄ±'nda toplanan binlerce kiÅŸi, Ä°talya MeydanÄ±'na doÄŸru yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe geÃ§ti.
YaklaÅŸÄ±k 2,5 kilometre uzunluÄŸundaki yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ gÃ¼zergahÄ±nÄ±n baÅŸlarÄ±nda kontrolden Ã§Ä±kan bir grup, Ã§evredeki maÄŸazalara ve restoranlara ÅŸiÅŸe, taÅŸ ve molotof kokteylleri ile saldÄ±rdÄ±. Bir dÃ¼kkana molotof kokteyli ile saldÄ±ran maskeli gÃ¶stericiler, burada yaÄŸma giriÅŸiminde bulunurken, aynÄ± sokak Ã¼zerindeki bir otomobil bayisi ve bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursunu da ateÅŸe verdi.
Ã‡Ä±kan olaylar Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n sona ereceÄŸi Ä°talya MeydanÄ±'nda bekleyen gÃ¼venlik gÃ¶revlileri, olay yerine sevk edilirken, sendika temsilcileri, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ durdurma kararÄ± aldÄ±. KÄ±sa bir sÃ¼re olaylarÄ±n yatÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± bekleyen organizatÃ¶rler, geri dÃ¶nme ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ Lyon GarÄ±'nda sonlandÄ±rma kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Paris Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe organizasyon komitesi korteji dahilinde 20 bin, kortej dÄ±ÅŸÄ±nda ise 14 bin 500 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bin 200 maskeli holiganÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸini ve 200'Ã¼nÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Gerard Collomb, ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Kamu dÃ¼zenini bozan bu kiÅŸilerin yakalanmasÄ± ve ÅŸiddet eylemlerinin sona erdirilmesi iÃ§in gerekli adÄ±mlar atÄ±ldÄ±." dedi.
AÅŸÄ±rÄ± sol Boyun EÄŸmeyen Fransa (LFI) Lideri Jean-Luc MÃ©lenchon, sosyal medyada yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bir mesajda,Â 1 MayÄ±sÂ gÃ¶sterilerindeki ÅŸiddetin kabul edilemez olduÄŸunu vurgulayarak, saldÄ±rÄ±larÄ±n "ÅžÃ¼phesiz aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ gruplarÄ±n iÅŸi" yorumunda bulundu.
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸ Ulusal Cephe Partisi (FN) Lideri Marine Le Pen ise saldÄ±rganlarÄ±n aÅŸÄ±rÄ± sol gruplar olduÄŸunu iddia ederek, "Bu aÅŸÄ±rÄ± sol milisler uzun zaman Ã¶nce daÄŸÄ±tÄ±lmalÄ±ydÄ±." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.
Ãœlkede Ã§ok sayÄ±da kentte dÃ¼zenlenen gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerde de ÅŸiddet olaylarÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Fransa'nÄ±n kuzeybatÄ±sÄ±nda bulunan Rennes kentinde gÃ¶stericilere mÃ¼dahale eden polis, tazyikli su ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ile daÄŸÄ±lmakta direnen gÃ¶stericilere coplu mÃ¼dahalede bulundu.
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Hollanda'da 2017'nin, son 30 yÄ±lÄ±n en fazla grev yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve en fazla iÅŸÃ§inin greve katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±l olduÄŸu bildirildi.
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te dÃ¼zenlenen 1 MayÄ±s yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nde kalabalÄ±ÄŸa karÄ±ÅŸan maskeli grubun maÄŸazalara saldÄ±rmasÄ± sonucu olaylar Ã§Ä±ktÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nauert, "ABD, KÃ¼resel Koalisyon, yerel mÃ¼ttefikler ve SDG, DEAÅž'Ä±n elinde bulundurduÄŸu son bÃ¶lgelere operasyonlar baÅŸlatÄ±yor" ifadesini kullandÄ±.
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'nÄ±n Adamawa eyaletinde bir camiye dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda en az 24 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
Kuzey Kore'nin, GÃ¼ney Kore ile geÃ§en hafta ikili zirve sonucu varÄ±lan anlaÅŸma uyarÄ±nca sÄ±nÄ±rda propaganda amacÄ±yla kullanÄ±lan hoparlÃ¶rleri kaldÄ±rmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
UluslararasÄ± Atom Enerjisi AjansÄ±, baÅŸta Ä°srail olmak Ã¼zere Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer silah Ã¼retmek iÃ§in gizli bir program Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin "gÃ¼venilir bir gÃ¶sterge bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" aÃ§Ä±kladÄ±.
UNICEF, BangladeÅŸ'in Cox's Bazaar bÃ¶lgesinde ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± kamplardaki 200 bin kiÅŸinin muson yaÄŸmurlarÄ±na baÄŸlÄ± sel baskÄ±nlarÄ± ve heyelan tehdidi altÄ±nda olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "Ä°ran'Ä±n 2003 yÄ±lÄ±na kadar gizli ÅŸekilde araÅŸtÄ±rma yÃ¼rÃ¼tmesi gerÃ§eÄŸi, bugÃ¼n Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±nÄ±n izin verdiÄŸi denetimlere neden ihtiyaÃ§ duyduÄŸumuzu gÃ¶steriyor." dedi.
Katar, Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze'nin imarÄ±na destek iÃ§in 5 milyon dolar deÄŸerindeki 3 projeyi finanse ediyor.
Nijerya'da uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na eÅŸdeÄŸer zarar veren kodein iÃ§erikli Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ÅŸurubu kullanÄ±mÄ± ile ilgili yasal boÅŸluklar Ã¼lkede kullanan ve hayatÄ±nÄ± kaybeden insan sayÄ±sÄ±nÄ± da artÄ±rÄ±yor
Ä°sviÃ§re Alpleri'nde kar fÄ±rtÄ±nasÄ± ve kazalar nedeniyle 8 daÄŸcÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti.
BaÅŸkent AÅŸkabat'ta "KÃ¼resel TerÃ¶rle MÃ¼cadele Stratejisinin Orta Asya'da KapsamlÄ± UygulamasÄ±na DoÄŸru" konulu toplantÄ± yapÄ±ldÄ±
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun, Suriye'nin El FadÄ±l kÃ¶yÃ¼ne sabah saatlerinde dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 25 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Hollanda'da, yerel seÃ§im Ã¶ncesi Ä°slamofobik seÃ§im kampanyasÄ± filmi yapan Ä±rkÃ§Ä± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi'nin yargÄ±lanmayacaÄŸÄ± bildirildi.
Endonezyaâ€™da, DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler Ãœst DÃ¼zey DanÄ±ÅŸma ToplantÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve 3 sÃ¼receÄŸi bildirildi
Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±, Ä°slamofobi'nin Ã¶nceki yÄ±la oranla gerilemesine raÄŸmen sorun olmaya devam ettiÄŸini belirtti