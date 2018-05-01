20:05, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

Paris'te 1 MayÄ±s olaylÄ± geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'nÄ±n baÅŸkentiÂ Paris'te dÃ¼zenlenen 1 MayÄ±s yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nde kalabalÄ±ÄŸa karÄ±ÅŸan maskeli grubun maÄŸazalara saldÄ±rmasÄ± sonucu ÅŸiddet olaylarÄ± yaÅŸanÄ±rken, polis, tazyikli su ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz kullanarak yaÄŸma giriÅŸiminde bulunanlarÄ± daÄŸÄ±ttÄ±.

BaÅŸkent Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi 1 MayÄ±s etkinlikleri Ã§erÃ§evesinde,Â Bastille MeydanÄ±'nda toplanan binlerce kiÅŸi, Ä°talya MeydanÄ±'na doÄŸru yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe geÃ§ti.

YaklaÅŸÄ±k 2,5 kilometre uzunluÄŸundaki yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ gÃ¼zergahÄ±nÄ±n baÅŸlarÄ±nda kontrolden Ã§Ä±kan bir grup, Ã§evredeki maÄŸazalara ve restoranlara ÅŸiÅŸe, taÅŸ ve molotof kokteylleri ile saldÄ±rdÄ±. Bir dÃ¼kkana molotof kokteyli ile saldÄ±ran maskeli gÃ¶stericiler, burada yaÄŸma giriÅŸiminde bulunurken, aynÄ± sokak Ã¼zerindeki bir otomobil bayisi ve bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursunu da ateÅŸe verdi.

Ã‡Ä±kan olaylar Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n sona ereceÄŸi Ä°talya MeydanÄ±'nda bekleyen gÃ¼venlik gÃ¶revlileri, olay yerine sevk edilirken, sendika temsilcileri, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ durdurma kararÄ± aldÄ±. KÄ±sa bir sÃ¼re olaylarÄ±n yatÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± bekleyen organizatÃ¶rler, geri dÃ¶nme ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ Lyon GarÄ±'nda sonlandÄ±rma kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

200 KÄ°ÅžÄ°YE GÃ–ZALTI

Paris Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe organizasyon komitesi korteji dahilinde 20 bin, kortej dÄ±ÅŸÄ±nda ise 14 bin 500 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bin 200 maskeli holiganÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸini ve 200'Ã¼nÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Gerard Collomb, ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Kamu dÃ¼zenini bozan bu kiÅŸilerin yakalanmasÄ± ve ÅŸiddet eylemlerinin sona erdirilmesi iÃ§in gerekli adÄ±mlar atÄ±ldÄ±." dedi.

AÅŸÄ±rÄ± sol Boyun EÄŸmeyen Fransa (LFI) Lideri Jean-Luc MÃ©lenchon, sosyal medyada yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bir mesajda,Â 1 MayÄ±sÂ gÃ¶sterilerindeki ÅŸiddetin kabul edilemez olduÄŸunu vurgulayarak, saldÄ±rÄ±larÄ±n "ÅžÃ¼phesiz aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ gruplarÄ±n iÅŸi" yorumunda bulundu.

AÅŸÄ±rÄ± saÄŸ Ulusal Cephe Partisi (FN) Lideri Marine Le Pen ise saldÄ±rganlarÄ±n aÅŸÄ±rÄ± sol gruplar olduÄŸunu iddia ederek, "Bu aÅŸÄ±rÄ± sol milisler uzun zaman Ã¶nce daÄŸÄ±tÄ±lmalÄ±ydÄ±." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Ãœlkede Ã§ok sayÄ±da kentte dÃ¼zenlenen gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerde de ÅŸiddet olaylarÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Fransa'nÄ±n kuzeybatÄ±sÄ±nda bulunan Rennes kentinde gÃ¶stericilere mÃ¼dahale eden polis, tazyikli su ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ile daÄŸÄ±lmakta direnen gÃ¶stericilere coplu mÃ¼dahalede bulundu.

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