20:18, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

Hollanda'da 2017 'grev yÄ±lÄ±' olarak geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hollanda'da 2017'nin, son 30 yÄ±lÄ±n en fazlaÂ grevÂ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve en fazla iÅŸÃ§inin greve katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±l olduÄŸu bildirildi.

Hollanda Ä°statistik BÃ¼rosunca (CBS) hazÄ±rlanan rapora gÃ¶re, Ã¼lkede yapÄ±lan grev sayÄ±sÄ± 2016'da 25 iken 2017'de 32 oldu. 2016 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan grevlere katÄ±lÄ±m sayÄ±sÄ± 11 bin iken geÃ§en yÄ±l bu rakam 147 bin kiÅŸi olarak hesaplandÄ±.

Grevler, maaÅŸlarÄ±n ve iÅŸ koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi iÃ§in yapÄ±ldÄ±. Ãœlkede 2017,Â son 30 yÄ±lÄ±nÂ en fazla grev yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â veÂ en fazla iÅŸÃ§inin greve katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±lÂ oldu.

Hollanda genelinde iÅŸ koÅŸullarÄ±nÄ±n ve maaÅŸlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesini isteyen binlerce otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ iki gÃ¼ndÃ¼r grev yapÄ±yor.

Ãœlkede geÃ§en yÄ±l 50 binden fazla ilkokul Ã¶ÄŸretmeninin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± grev nedeniyle Ã§ok sayÄ±da okulda eÄŸitime bir gÃ¼n ara verilmiÅŸti.