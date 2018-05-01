21:17, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

Ermenistan'da baÅŸbakanlÄ±k iÃ§in gereken oy Ã§Ä±kmadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ermenistan Parlamentosuâ€™ndaÂ baÅŸbakanlÄ±k seÃ§imine tek aday olarak girenÂ muhalif hareketin lideri Nikol PaÅŸinyanÂ gereken oyu alamadÄ± .

Parlamentoda Ã¶zel oturumla yapÄ±lan baÅŸbakanlÄ±k seÃ§iminde PaÅŸinyan, genel kurula gelen 102 milletvekilinden sadece 45'inin desteÄŸini alabildi. SeÃ§imde iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi, 56 ret oyu verdi. Gereken 53 oyu alamayan PaÅŸinyan, baÅŸbakan olamadÄ±.

SeÃ§imler Ã¶ncesinde iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi aday Ã§Ä±karmayacaÄŸÄ±nÄ± ilan etmiÅŸ, muhalefetteki partiler ise tek aday olan PaÅŸinyanâ€™Ä± destekleyeceklerini duyurmuÅŸtu.

Ermenistan parlamentosunda 105 koltuk bulunuyor. Ä°ktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisinin 58, Tsarukyan Blokunun 31, Yelk (Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ) grubunun 9, koalisyondan Ã§ekilen DaÅŸnak Partisinin 7 milletvekili bulunuyor.

Ermenistan yasalarÄ±na gÃ¶re Parlamentoâ€™da yapÄ±lan seÃ§imde ilk turda baÅŸbakan seÃ§ilmezse, 7 gÃ¼n sonra ikinci tur seÃ§im yapÄ±lÄ±yor. Ä°kinci tura milletvekillerinin en az 3'te 1'nin gÃ¶sterdiÄŸi adaylar katÄ±labiliyor. Bu turda da baÅŸbakan seÃ§ilemez ise parlamento daÄŸÄ±lÄ±yor ve erken seÃ§ime gidiliyor.

Milletvekili seÃ§imleri, parlamento daÄŸÄ±ldÄ±ktan en erken 30, en geÃ§ 45 gÃ¼n sonra yapÄ±lÄ±yor.

Yeni parlamentonun oluÅŸturulmasÄ±na kadar ÅŸimdiki geÃ§ici baÅŸbakan ve hÃ¼kÃ¼met gÃ¶revlerine devam ediyor.

Ã–te yandan, PaÅŸinyan taraftarlarÄ± oylama Ã¶ncesinde sabah saatlerinden itibaren Cumhuriyet MeydanÄ±'nda toplandÄ±. Ellerinde bayraklarla binlerce kiÅŸinin bir araya geldiÄŸi alanda, parlamentoda yapÄ±lan konuÅŸmalar ve oylama dev ekranlardan canlÄ± yayÄ±n ile aktarÄ±ldÄ±.