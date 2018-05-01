Ermenistan'da baÅŸbakanlÄ±k iÃ§in gereken oy Ã§Ä±kmadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ermenistan Parlamentosuâ€™ndaÂ baÅŸbakanlÄ±k seÃ§imine tek aday olarak girenÂ muhalif hareketin lideri Nikol PaÅŸinyanÂ gereken oyu alamadÄ± .
Parlamentoda Ã¶zel oturumla yapÄ±lan baÅŸbakanlÄ±k seÃ§iminde PaÅŸinyan, genel kurula gelen 102 milletvekilinden sadece 45'inin desteÄŸini alabildi. SeÃ§imde iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi, 56 ret oyu verdi. Gereken 53 oyu alamayan PaÅŸinyan, baÅŸbakan olamadÄ±.
SeÃ§imler Ã¶ncesinde iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi aday Ã§Ä±karmayacaÄŸÄ±nÄ± ilan etmiÅŸ, muhalefetteki partiler ise tek aday olan PaÅŸinyanâ€™Ä± destekleyeceklerini duyurmuÅŸtu.
Ermenistan parlamentosunda 105 koltuk bulunuyor. Ä°ktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisinin 58, Tsarukyan Blokunun 31, Yelk (Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ) grubunun 9, koalisyondan Ã§ekilen DaÅŸnak Partisinin 7 milletvekili bulunuyor.
Ermenistan yasalarÄ±na gÃ¶re Parlamentoâ€™da yapÄ±lan seÃ§imde ilk turda baÅŸbakan seÃ§ilmezse, 7 gÃ¼n sonra ikinci tur seÃ§im yapÄ±lÄ±yor. Ä°kinci tura milletvekillerinin en az 3'te 1'nin gÃ¶sterdiÄŸi adaylar katÄ±labiliyor. Bu turda da baÅŸbakan seÃ§ilemez ise parlamento daÄŸÄ±lÄ±yor ve erken seÃ§ime gidiliyor.
Milletvekili seÃ§imleri, parlamento daÄŸÄ±ldÄ±ktan en erken 30, en geÃ§ 45 gÃ¼n sonra yapÄ±lÄ±yor.
Yeni parlamentonun oluÅŸturulmasÄ±na kadar ÅŸimdiki geÃ§ici baÅŸbakan ve hÃ¼kÃ¼met gÃ¶revlerine devam ediyor.
Ã–te yandan, PaÅŸinyan taraftarlarÄ± oylama Ã¶ncesinde sabah saatlerinden itibaren Cumhuriyet MeydanÄ±'nda toplandÄ±. Ellerinde bayraklarla binlerce kiÅŸinin bir araya geldiÄŸi alanda, parlamentoda yapÄ±lan konuÅŸmalar ve oylama dev ekranlardan canlÄ± yayÄ±n ile aktarÄ±ldÄ±.
Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe, Ã¼lkesinin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±mayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders, "Ä°ran en baÅŸta yalan sÃ¶yledi. Onlar dÃ¼rÃ¼st olmayan aktÃ¶rlerdi, bÃ¶ylece anlaÅŸma doÄŸru olmayan ÅŸeyler Ã¼zerine yapÄ±ldÄ±. Bizim de ÅŸimdi bununla ilgili bÃ¼yÃ¼k bir problemimiz var." dedi.
Hizbullah, Fas'Ä±n Ä°ran ile diplomatik iliÅŸkilerini kesmesinin sebebi olarak gÃ¶sterilen nedenlerin asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu belirtti.
Ä°srail askerlerinin, "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" Ã§erÃ§evesinde abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l eylemler dÃ¼zenleyenlere aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu iki Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Heyet Ã¼yeleri, BM Ã¼yesi olarak Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini hatÄ±rlamasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret etti. Al-Otaibi, mÃ¼ltecilerin dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n uluslararasÄ± standartlara uygun, gÃ¼venli, gÃ¶nÃ¼llÃ¼ ve onurlu bir ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, "AmerikalÄ± diplomatlar dÃ¼nyanÄ±n her kÃ¶ÅŸesinde olmalÄ± ve bizim amaÃ§larÄ±mÄ±zÄ± yerine getirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±dÄ±r." dedi.
Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe Ã¼lkesinin Filistin konusunda iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ve bÃ¶lgede istikrarÄ± desteklediÄŸini belirtti.
Fas, LÃ¼bnan merkezli Hizbullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile Polisario Cephesi arasÄ±ndaki iliÅŸkinin Ã¼lke gÃ¼venliÄŸini tehdit ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Ä°ran'daki elÃ§iliÄŸini kapatma kararÄ± aldÄ±.
Tek aday olarak parlamentoda seÃ§ime giren muhalif hareketin lideri PaÅŸinyan, baÅŸbakanlÄ±k iÃ§in gereken oyu alamadÄ±.
Hollanda'da 2017'nin, son 30 yÄ±lÄ±n en fazla grev yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve en fazla iÅŸÃ§inin greve katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±l olduÄŸu bildirildi.
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te dÃ¼zenlenen 1 MayÄ±s yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nde kalabalÄ±ÄŸa karÄ±ÅŸan maskeli grubun maÄŸazalara saldÄ±rmasÄ± sonucu olaylar Ã§Ä±ktÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nauert, "ABD, KÃ¼resel Koalisyon, yerel mÃ¼ttefikler ve SDG, DEAÅž'Ä±n elinde bulundurduÄŸu son bÃ¶lgelere operasyonlar baÅŸlatÄ±yor" ifadesini kullandÄ±.
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'nÄ±n Adamawa eyaletinde bir camiye dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda en az 24 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
Kuzey Kore'nin, GÃ¼ney Kore ile geÃ§en hafta ikili zirve sonucu varÄ±lan anlaÅŸma uyarÄ±nca sÄ±nÄ±rda propaganda amacÄ±yla kullanÄ±lan hoparlÃ¶rleri kaldÄ±rmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
UluslararasÄ± Atom Enerjisi AjansÄ±, baÅŸta Ä°srail olmak Ã¼zere Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer silah Ã¼retmek iÃ§in gizli bir program Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin "gÃ¼venilir bir gÃ¶sterge bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" aÃ§Ä±kladÄ±.
UNICEF, BangladeÅŸ'in Cox's Bazaar bÃ¶lgesinde ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± kamplardaki 200 bin kiÅŸinin muson yaÄŸmurlarÄ±na baÄŸlÄ± sel baskÄ±nlarÄ± ve heyelan tehdidi altÄ±nda olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu.