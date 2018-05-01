Fas Ä°ran ile diplomatik iliÅŸkilerini kesti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fas, "Hizbullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile Polisario Cephesi arasÄ±ndaki iliÅŸkinin Ã¼lke gÃ¼venliÄŸini ve istikrarÄ±nÄ± tehdit ettiÄŸi gerekÃ§esiyle"Â Ä°ranÂ ile diplomatik iliÅŸkilerini kestiÄŸini duyurdu.
FasÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± NasÄ±r Burita yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Fas'Ä±n,Â LÃ¼bnanÂ merkezli Hizbullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile Polisario Cephesi arasÄ±ndaki iliÅŸki sebebiyle Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'daki elÃ§iliÄŸini kapatma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ä°ran BÃ¼yÃ¼kelÃ§isinin de Ã¼lkeyi terk etmesini istediÄŸini belirtti.
Burita bu adÄ±mÄ±n, "Ä°ran destekli Hizbullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Polisario Cephesi ile iliÅŸkileri sebebiyle" atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ellerinde "Hizbullah liderlerinin Polisario'ya fon saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ve onlara eÄŸitim verdiÄŸi" yÃ¶nÃ¼nde deliller bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.
Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, ellerinde Hizbullah'Ä±n Polisario'ya askeri destek verdiÄŸi ve Cezayir'deki Ä°ran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde gÃ¶rev yapan diplomatlarÄ±n, Hizbullah liderlerinin Polisario liderleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± konusunda bilgiler olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.
Burita, LÃ¼bnan'da 2016 yÄ±lÄ±nda Hizbullah'Ä±n desteÄŸiyle BatÄ± SahralÄ±larÄ± desteklemek iÃ§in bir komite kurulduÄŸunu ve aynÄ± yÄ±l bir Hizbullah yetkilisinin BatÄ± Sahra bÃ¶lgesine sÄ±nÄ±rÄ± olan Cezayir'in Tinduf ilini ziyaret ettiÄŸini sÃ¶yledi.
Bakan Burita ayrÄ±ca son bir aydÄ±r Hizbullah'Ä±n Polisario'ya silah desteÄŸi verdiÄŸini iddia etti.
Fas'Ä±n 1975'te eski Ä°spanyol sÃ¶mÃ¼rgesi BatÄ± Sahra'yÄ± topraklarÄ±na katmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Cezayir'in destek verdiÄŸi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± Polisario Cephesi ile Fas yÃ¶netimi arasÄ±nda baÅŸlayan gerginlik devam ediyor.
Fas, bÃ¶lgenin kendi egemenliÄŸinde kalmasÄ± gerektiÄŸini savunurken Polisario Cephesi, BatÄ± Sahra'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z devlet olduÄŸunu ileri sÃ¼rÃ¼yor.
Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuÄŸunda varÄ±lan ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na kadar Fas gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± silahlÄ± mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu. AteÅŸkes anlaÅŸmasÄ±ndan bu yana BatÄ± Sahra'nÄ±n statÃ¼sÃ¼yle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler baÅŸarÄ±ya ulaÅŸamadÄ±.
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Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe, Ã¼lkesinin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±mayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders, "Ä°ran en baÅŸta yalan sÃ¶yledi. Onlar dÃ¼rÃ¼st olmayan aktÃ¶rlerdi, bÃ¶ylece anlaÅŸma doÄŸru olmayan ÅŸeyler Ã¼zerine yapÄ±ldÄ±. Bizim de ÅŸimdi bununla ilgili bÃ¼yÃ¼k bir problemimiz var." dedi.
Hizbullah, Fas'Ä±n Ä°ran ile diplomatik iliÅŸkilerini kesmesinin sebebi olarak gÃ¶sterilen nedenlerin asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu belirtti.
Ä°srail askerlerinin, "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" Ã§erÃ§evesinde abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l eylemler dÃ¼zenleyenlere aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu iki Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Heyet Ã¼yeleri, BM Ã¼yesi olarak Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini hatÄ±rlamasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret etti. Al-Otaibi, mÃ¼ltecilerin dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n uluslararasÄ± standartlara uygun, gÃ¼venli, gÃ¶nÃ¼llÃ¼ ve onurlu bir ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, "AmerikalÄ± diplomatlar dÃ¼nyanÄ±n her kÃ¶ÅŸesinde olmalÄ± ve bizim amaÃ§larÄ±mÄ±zÄ± yerine getirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±dÄ±r." dedi.
Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe Ã¼lkesinin Filistin konusunda iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ve bÃ¶lgede istikrarÄ± desteklediÄŸini belirtti.
Fas, LÃ¼bnan merkezli Hizbullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile Polisario Cephesi arasÄ±ndaki iliÅŸkinin Ã¼lke gÃ¼venliÄŸini tehdit ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Ä°ran'daki elÃ§iliÄŸini kapatma kararÄ± aldÄ±.
Tek aday olarak parlamentoda seÃ§ime giren muhalif hareketin lideri PaÅŸinyan, baÅŸbakanlÄ±k iÃ§in gereken oyu alamadÄ±.
Hollanda'da 2017'nin, son 30 yÄ±lÄ±n en fazla grev yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve en fazla iÅŸÃ§inin greve katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±l olduÄŸu bildirildi.
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te dÃ¼zenlenen 1 MayÄ±s yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nde kalabalÄ±ÄŸa karÄ±ÅŸan maskeli grubun maÄŸazalara saldÄ±rmasÄ± sonucu olaylar Ã§Ä±ktÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nauert, "ABD, KÃ¼resel Koalisyon, yerel mÃ¼ttefikler ve SDG, DEAÅž'Ä±n elinde bulundurduÄŸu son bÃ¶lgelere operasyonlar baÅŸlatÄ±yor" ifadesini kullandÄ±.
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'nÄ±n Adamawa eyaletinde bir camiye dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda en az 24 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
Kuzey Kore'nin, GÃ¼ney Kore ile geÃ§en hafta ikili zirve sonucu varÄ±lan anlaÅŸma uyarÄ±nca sÄ±nÄ±rda propaganda amacÄ±yla kullanÄ±lan hoparlÃ¶rleri kaldÄ±rmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
UluslararasÄ± Atom Enerjisi AjansÄ±, baÅŸta Ä°srail olmak Ã¼zere Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer silah Ã¼retmek iÃ§in gizli bir program Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin "gÃ¼venilir bir gÃ¶sterge bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" aÃ§Ä±kladÄ±.
UNICEF, BangladeÅŸ'in Cox's Bazaar bÃ¶lgesinde ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± kamplardaki 200 bin kiÅŸinin muson yaÄŸmurlarÄ±na baÄŸlÄ± sel baskÄ±nlarÄ± ve heyelan tehdidi altÄ±nda olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu.