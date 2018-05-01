21:30, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

Fas Ä°ran ile diplomatik iliÅŸkilerini kesti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fas, "Hizbullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile Polisario Cephesi arasÄ±ndaki iliÅŸkinin Ã¼lke gÃ¼venliÄŸini ve istikrarÄ±nÄ± tehdit ettiÄŸi gerekÃ§esiyle"Â Ä°ranÂ ile diplomatik iliÅŸkilerini kestiÄŸini duyurdu.

FasÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± NasÄ±r Burita yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Fas'Ä±n,Â LÃ¼bnanÂ merkezli Hizbullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile Polisario Cephesi arasÄ±ndaki iliÅŸki sebebiyle Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'daki elÃ§iliÄŸini kapatma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ä°ran BÃ¼yÃ¼kelÃ§isinin de Ã¼lkeyi terk etmesini istediÄŸini belirtti.

Burita bu adÄ±mÄ±n, "Ä°ran destekli Hizbullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Polisario Cephesi ile iliÅŸkileri sebebiyle" atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ellerinde "Hizbullah liderlerinin Polisario'ya fon saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ve onlara eÄŸitim verdiÄŸi" yÃ¶nÃ¼nde deliller bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.

Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, ellerinde Hizbullah'Ä±n Polisario'ya askeri destek verdiÄŸi ve Cezayir'deki Ä°ran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde gÃ¶rev yapan diplomatlarÄ±n, Hizbullah liderlerinin Polisario liderleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± konusunda bilgiler olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

Burita, LÃ¼bnan'da 2016 yÄ±lÄ±nda Hizbullah'Ä±n desteÄŸiyle BatÄ± SahralÄ±larÄ± desteklemek iÃ§in bir komite kurulduÄŸunu ve aynÄ± yÄ±l bir Hizbullah yetkilisinin BatÄ± Sahra bÃ¶lgesine sÄ±nÄ±rÄ± olan Cezayir'in Tinduf ilini ziyaret ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Bakan Burita ayrÄ±ca son bir aydÄ±r Hizbullah'Ä±n Polisario'ya silah desteÄŸi verdiÄŸini iddia etti.

BATI SAHRA SORUNU

Fas'Ä±n 1975'te eski Ä°spanyol sÃ¶mÃ¼rgesi BatÄ± Sahra'yÄ± topraklarÄ±na katmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Cezayir'in destek verdiÄŸi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± Polisario Cephesi ile Fas yÃ¶netimi arasÄ±nda baÅŸlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bÃ¶lgenin kendi egemenliÄŸinde kalmasÄ± gerektiÄŸini savunurken Polisario Cephesi, BatÄ± Sahra'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z devlet olduÄŸunu ileri sÃ¼rÃ¼yor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuÄŸunda varÄ±lan ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na kadar Fas gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± silahlÄ± mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu. AteÅŸkes anlaÅŸmasÄ±ndan bu yana BatÄ± Sahra'nÄ±n statÃ¼sÃ¼yle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler baÅŸarÄ±ya ulaÅŸamadÄ±.

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