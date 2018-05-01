21:35, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

Japonya BaÅŸbakanÄ±ndan 'iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo AbeÂ Ã¼lkesininÂ FilistinÂ konusunda iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ve bÃ¶lgede istikrarÄ± desteklediÄŸini belirtti.

ÃœrdÃ¼n'Ã¼n baÅŸkenti Amman'a yaptÄ±ÄŸÄ± resmi ziyaret sonrasÄ± dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Abe, OrtadoÄŸu ile iliÅŸkileri geliÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve ÃœrdÃ¼n'Ã¼nÃ¼n bÃ¶lgede bir istikrar noktasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

BÃ¶lgedeki barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n Ã¶nemine dikkati Ã§eken ve Japonya'nÄ±n bunun gerÃ§ekleÅŸtirilmesine katkÄ±da bulunmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Abe, Suriye'deki kriz konusunda ise BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ã§atÄ±sÄ± altÄ±ndaki insani Ã§Ã¶zÃ¼mden yana olduklarÄ±nÄ± ifade etti.

Abe, Filistin ve Ä°srail'i ziyaret edeceÄŸi, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas ve Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi bilgisini paylaÅŸarak, Ã¼lkesinin iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ desteklediÄŸini kaydetti.

ÃœrdÃ¼n resmi ajansÄ± Petra'nÄ±n haberine gÃ¶re, Kral Abdullah ve Abe bugÃ¼n yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri stratejik ortaklÄ±k seviyesine ulaÅŸtÄ±rma konusunda anlaÅŸtÄ±.

Åžinzo Abe'nin BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) ile baÅŸlayan OrtadoÄŸu turu Ä°srail ve Filistin'i de kapsÄ±yor.