22:06, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

'AmerikalÄ± diplomatlar dÃ¼nyanÄ±n her kÃ¶ÅŸesinde olmalÄ±'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, "AmerikalÄ± diplomatlar dÃ¼nyanÄ±n her kÃ¶ÅŸesinde olmalÄ± ve bizim amaÃ§larÄ±mÄ±zÄ± yerine getirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±dÄ±r." dedi.

Pompeo, geÃ§en hafta Kongre'den onay almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk kez DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na gelerek, Ã§alÄ±ÅŸanlara hitap etti.

BakanlÄ±ÄŸa "yeni bir hayat" getireceÄŸini taahhÃ¼t eden Pompeo, "Benim gÃ¶revim sizlere Ã¶ncÃ¼lÃ¼k yapmak. Amerika hedeflerine, sizler olmadan ulaÅŸamaz. Ben de sizin bu hedeflere ulaÅŸmanÄ±za yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±m." diye konuÅŸtu.

Pompeo, diplomasinin Ã¶nemine iÅŸaret ederek, "AmerikalÄ± diplomatlar, dÃ¼nyanÄ±n her kÃ¶ÅŸesinde olmalÄ± ve bizim amaÃ§larÄ±mÄ±zÄ± yerine getirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, geÃ§en hafta Senato'daki oylamanÄ±n ardÄ±ndan ABD'nin 70. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± olmuÅŸtu.

Kongre'de onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BrÃ¼ksel'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± NATO toplantÄ±sÄ±nda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile bir araya gelen Pompeo, daha sonra Riyad, KudÃ¼s ve Amman'Ä± ziyaret ederek, Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunmuÅŸtu.