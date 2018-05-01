22:35, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

BMGK heyeti Arakan'Ä± ziyaret etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK)Â Ã¼yesi Ã¼lkelerin bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerinden oluÅŸan bir heyet,Â Myanmar'Ä±nÂ ArakanÂ eyaletine ziyarette bulundu.

BMGK Nisan ayÄ± dÃ¶nem baÅŸkanÄ± Peru'nun BM Daimi Temsilcisi Gustavo Meza Cuadra Ã¶nderliÄŸindeki 15 kiÅŸilik heyet, Arakan eyaletinde Ã§eÅŸitli temaslar yaptÄ±.

Ãœlkeden ayrÄ±lmadan Ã¶nce Myanmar'Ä±n baÅŸkenti Nepido'da basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen heyet Ã¼yeleri, BM Ã¼yesi olarak Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini hatÄ±rlamasÄ± gerektiÄŸini bildirdi.

Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Mansour Al-Otaibi, mÃ¼ltecilerin dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n uluslararasÄ± standartlara uygun olmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak, bunun herhangi bir koÅŸul, sÄ±nÄ±rlama ve engel olmadan gÃ¼venli, gÃ¶nÃ¼llÃ¼ ve onurlu bir ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Gustavo Meza-Cuadra, ziyaretleri sÄ±rasÄ±nda mÃ¼ltecilerin geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in gÃ¼venlik koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi ve baÅŸta BirleÅŸmiÅŸ Milletler olmak Ã¼zere uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tlerle iÅŸ birliÄŸi yapmanÄ±n Ã¶nemini vurguladÄ±klarÄ±nÄ± aktararak, mÃ¼ltecilerin BangladeÅŸ'e gitmeden Ã¶nce neler olduÄŸuyla ilgili soruÅŸturmanÄ±n Ã¶nemini hatÄ±rlattÄ±klarÄ±na deÄŸindi.

BMGK heyeti BangladeÅŸ'e yaptÄ±klarÄ± ziyaretin ardÄ±ndan Myanmar'a geÃ§erek baÅŸkent Nepido'da DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan Sorumlu Devlet BakanÄ± Aung San Suu Ã‡ii ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Min Aung Hlaing ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ä°ngiltere'nin BM BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karen Pierce, heyetin hafta sonu BangladeÅŸ'teki Kutupalong mÃ¼lteci kampÄ± ziyaretinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, GÃ¼venlik Konseyi'nin ArakanlÄ± mÃ¼ltecilerin yurtlarÄ±na dÃ¶nmesini saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸini ancak bunun iÃ§in gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.

Myanmar'da ordu geÃ§en aÄŸustos ayÄ±nda Arakan eyaletinin kuzeyinde sÄ±nÄ±rdaki polis kontrol noktalarÄ±na dÃ¼zenlenen, kimin yaptÄ±ÄŸÄ± kesin olarak bilinmeyen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan eyalette geniÅŸ Ã§aplÄ± operasyonlar baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Operasyonlar sÄ±rasÄ±nda ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara ait evler kundaklanmÄ±ÅŸ, kÃ¶yler yakÄ±lmÄ±ÅŸ, sivillere yÃ¶nelik katliamlar, tecavÃ¼z ve iÅŸkence vakalarÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸmalar nedeniyle geÃ§en yÄ±ldan bu yana 700 binden fazla ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man yurtlarÄ±nÄ± terk ederek, komÅŸu BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nmak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

BM, yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± raporlarda eyalette sivillere yÃ¶nelik iÅŸlenen suÃ§larÄ± "etnik temizlik" olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±. BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri Zeyd Ra'ad El HÃ¼seyin, yaÅŸananlarÄ±n ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik "soykÄ±rÄ±ma" dÃ¶nÃ¼ÅŸebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Myanmar hÃ¼kÃ¼meti baÅŸta BM'nin bir hakikatleri araÅŸtÄ±rma komitesinin yerinde inceleme yapmak Ã¼zere Ã¼lkeyi ziyaret etmesine yÃ¶nelik talebini geri Ã§evirmiÅŸ ancak daha sonra BMGK heyetinin ziyaretine izin vermiÅŸti. Heyet mart ayÄ±nda yapÄ±lan Ã¶n tahkikatlarda elde edilen delilerden hareketle Myanmar'da Arakan, KaÃ§in ve Åžan eyaletlerindeki azÄ±nlÄ±klara yÃ¶nelik insan haklarÄ± ihlallerinin "uluslararasÄ± ceza hukuk kapsamÄ±na girebileceÄŸini" ifade etmiÅŸti.

BangladeÅŸ ve Myanmar ocak ayÄ±nda mÃ¼ltecilerin dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ konusunda anlaÅŸmaya varmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Myanmar'a dÃ¶ndÃ¼klerinde yeniden gÃ¼venliklerini tehdit edecek ÅŸartlarla karÅŸÄ±laÅŸmaktan endiÅŸe eden ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n bu konuda Ã§ekinceleri var.

BM MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi ile BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼meti kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce mÃ¼ltecilerin iade sÃ¼recinin "gÃ¼venli, gÃ¶nÃ¼llÃ¼ ve onurlu (...) ve uluslararasÄ± standartlara uygun" olmasÄ± gerektiÄŸi konusunda mutabakat zaptÄ± imzaladÄ±.

BM MÃ¼lteciler YÃ¼ksek Komiseri Filippo Grandi, ÅŸubat ayÄ±nda ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼ geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ne dair ÅŸartlarÄ±n uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin hala onlarÄ±n vatandaÅŸlÄ±k statÃ¼lerini ve haklarÄ±nÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kÃ¶ylerine ve evlerine geri dÃ¶nebilmesi iÃ§in ciddi bir yeniden inÅŸa yatÄ±rÄ±mÄ±na ihtiyaÃ§ duyulacaÄŸÄ±na iÅŸaret etmiÅŸti.