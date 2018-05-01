Ä°srail askerleri 2 Filistinliyi yaraladÄ±

Beyaz Saray Ä°ran'a gÃ¶zdaÄŸÄ± verdi

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders, "Ä°ran en baÅŸta yalan sÃ¶yledi. Onlar dÃ¼rÃ¼st olmayan aktÃ¶rlerdi, bÃ¶ylece anlaÅŸma doÄŸru olmayan ÅŸeyler Ã¼zerine yapÄ±ldÄ±. Bizim de ÅŸimdi bununla ilgili bÃ¼yÃ¼k bir problemimiz var." dedi.