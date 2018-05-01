23:31, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

Hizbullah'tan Fas'a yalanlama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

LÃ¼bnan'dakiÂ HizbullahÂ Ã¶rgÃ¼tÃ¼,Â Fas'Ä±nÂ "Ã¶rgÃ¼t liderlerinin Polisario Cephesi'ne fon saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ve onlara eÄŸitim verdiÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki suÃ§lamasÄ±nÄ± reddetti.

Hizbullah'tan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Fas'Ä±n, Ä°ran ile diplomatik iliÅŸkileri kesme kararÄ±nÄ± "ABD, Ä°srail ve Suudi Arabistan'Ä±n baskÄ±sÄ±yla" alarak bu tÃ¼r asÄ±lsÄ±z suÃ§lamalarda bulunduÄŸu iddia edildi.

AÃ§Ä±klamada, Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã§Ã¼rÃ¼k deliller sunmakla itham edilerek, Ä°ran ile iliÅŸkileri kesmek iÃ§in ikna edici deliller aramasÄ± gerektiÄŸi belirtildi.

Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Hizbullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile Polisario Cephesi arasÄ±ndaki iliÅŸkinin Ã¼lke gÃ¼venliÄŸini ve istikrarÄ±nÄ± tehdit ettiÄŸi gerekÃ§esiyle" bugÃ¼n Ä°ran ile diplomatik iliÅŸkilerini kestiÄŸini duyurmuÅŸtu.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± NasÄ±r Burita, konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Fas'Ä±n, LÃ¼bnan merkezli Hizbullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile Polisario Cephesi arasÄ±ndaki iliÅŸki sebebiyle Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'daki elÃ§iliÄŸini kapatma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ä°ran BÃ¼yÃ¼kelÃ§isinin de Ã¼lkeyi terk etmesini istediÄŸini belirtmiÅŸti.

Burita bu adÄ±mÄ±n, "Ä°ran destekli Hizbullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Polisario Cephesi ile iliÅŸkileri sebebiyle" atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ellerinde "Hizbullah liderlerinin Polisario'ya fon saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ve onlara eÄŸitim verdiÄŸi" yÃ¶nÃ¼nde deliller bulunduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, ellerinde Hizbullah'Ä±n Polisario'ya askeri destek verdiÄŸi ve Cezayir'deki Ä°ran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde gÃ¶rev yapan diplomatlarÄ±n, Hizbullah liderlerinin Polisario liderleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± konusunda bilgiler olduÄŸunu ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

BATI SAHRA SORUNU

Fas'Ä±n 1975'te eski Ä°spanyol sÃ¶mÃ¼rgesi BatÄ± Sahra'yÄ± topraklarÄ±na katmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Cezayir'in destek verdiÄŸi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± Polisario Cephesi ile Fas yÃ¶netimi arasÄ±nda baÅŸlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bÃ¶lgenin kendi egemenliÄŸinde kalmasÄ± gerektiÄŸini savunurken Polisario Cephesi, BatÄ± Sahra'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z devlet olduÄŸunu ileri sÃ¼rÃ¼yor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuÄŸunda varÄ±lan ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na kadar Fas gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± silahlÄ± mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu. AteÅŸkes anlaÅŸmasÄ±ndan bu yana BatÄ± Sahra'nÄ±n statÃ¼sÃ¼yle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler baÅŸarÄ±ya ulaÅŸamadÄ±.