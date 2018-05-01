23:57, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

Beyaz Saray Ä°ran'a gÃ¶zdaÄŸÄ± verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders, Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n en baÅŸta yanlÄ±ÅŸ ifade ve iddialar Ã¼zerinden yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ä°ran'Ä±n dÃ¼rÃ¼st davranmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Sanders, Beyaz Saray'daki gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmaya iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

SÃ¶zcÃ¼ Sanders, "Temel problem (Ä°ran'la nÃ¼kleer) anlaÅŸmanÄ±n tamamen yanlÄ±ÅŸ iddialar Ã¼zerine yapÄ±lmasÄ±ydÄ±. Ä°ran en baÅŸta yalan sÃ¶yledi. Onlar dÃ¼rÃ¼st olmayan aktÃ¶rlerdi, bÃ¶ylece anlaÅŸma doÄŸru olmayan ÅŸeyler Ã¼zerine yapÄ±ldÄ±. Bizim de ÅŸimdi bununla ilgili bÃ¼yÃ¼k bir problemimiz var." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"NÃœKLEER KAPASÄ°TESÄ° DAHA Ä°LERÄ° DÃœZEYDEYDÄ°"

Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer kapasitesinin, anlaÅŸmanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde ifade edildiÄŸinden daha ileri dÃ¼zeyde olduÄŸunu savunan Sanders, "EÄŸer anlaÅŸma ÅŸimdiki haliyle devam ederse 7 yÄ±llÄ±k sÃ¼re iÃ§inde Ä°ran Ã§ok daha ileri bir seviyeye ulaÅŸacak." ifadesini kullandÄ±.

ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k hatasÄ±nÄ±n en baÅŸta bu tÃ¼r bir anlaÅŸmaya imza atmasÄ± olduÄŸunu ifade eden Sanders, Donald Trump yÃ¶netiminin bu hatayÄ± dÃ¼zeltmek iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterdiÄŸini belirtti.

Ã–te yandan Sanders,Â Ä°srail'in pazartesi akÅŸamÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± belgelerle ilgili olarak Ã¶ncesinde ABD yÃ¶netimi ile istiÅŸare ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail istihbaratÄ±nÄ±n, Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer silah Ã¼retmek iÃ§in gizli bir program Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dair delillere ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti. Netanyahu, Ä°srail istihbaratÄ±nÄ±n "Ä°ran nÃ¼kleer programÄ± hakkÄ±nda 183 CD'de dosyalanmÄ±ÅŸ 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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