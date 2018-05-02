DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe,Â Ã¼lkesininÂ Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'eÂ taÅŸÄ±mayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Abe, OrtadoÄŸu turu kapmasÄ±nda geldiÄŸi Filistin'de Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da yer alan Ramallah'ta gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, iki lider Filistin'deki son geliÅŸmeleri ve iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri deÄŸerlendirdi.
BaÅŸbakan Abe, Japonya'nÄ±n Filistin'e yÃ¶nelik yardÄ±mlarÄ±na devam edeceÄŸini belirterek, Ä°srail-Filistin meselesinde iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ desteklediklerini kaydetti.
Japonya BaÅŸbakanÄ± ayrÄ±ca, "Japonya Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±mayacak." ifadelerini kullandÄ±.
Filistin lideri Mahmud Abbas da iki Ã¼lke arasÄ±ndaki dostluÄŸa dikkati Ã§ekerek, Abe'ye her alanda Filistin'e verdikleri destekten Ã¶tÃ¼rÃ¼ teÅŸekkÃ¼r etti.
Abbas, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Filistin tarafÄ±nÄ±n, 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ± dahilinde baÅŸkenti DoÄŸu KudÃ¼s olan baÄŸÄ±msÄ±z Filistin Devletiâ€™nin kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mden yana olduklarÄ±nÄ± tekrarladÄ±.
Filistin lideri, sÃ¶z konusu Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ esas alan uluslararasÄ± meÅŸru kararlarÄ±n uygulanmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§abalarda iÅŸ birliÄŸine hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan Abbas, Abe ve beraberindeki heyet onuruna akÅŸam yemeÄŸi verdi.
Åžinzo Abe'nin yarÄ±n da Ä°srail'de resmi temaslarda bulunmasÄ± bekleniyor.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 6 AralÄ±k 2017'de Beyaz Saray'da dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin Tel Aviv'den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. ABD yÃ¶netimi bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini Tel Aviv'den KudÃ¼s'e 14 MayÄ±s'ta taÅŸÄ±ma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.
Karar, bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± dÃ¼zeyde bÃ¼yÃ¼k tepkiyle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±.
Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe, Ã¼lkesinin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±mayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders, "Ä°ran en baÅŸta yalan sÃ¶yledi. Onlar dÃ¼rÃ¼st olmayan aktÃ¶rlerdi, bÃ¶ylece anlaÅŸma doÄŸru olmayan ÅŸeyler Ã¼zerine yapÄ±ldÄ±. Bizim de ÅŸimdi bununla ilgili bÃ¼yÃ¼k bir problemimiz var." dedi.
Hizbullah, Fas'Ä±n Ä°ran ile diplomatik iliÅŸkilerini kesmesinin sebebi olarak gÃ¶sterilen nedenlerin asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu belirtti.
Ä°srail askerlerinin, "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" Ã§erÃ§evesinde abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l eylemler dÃ¼zenleyenlere aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu iki Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Heyet Ã¼yeleri, BM Ã¼yesi olarak Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini hatÄ±rlamasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret etti. Al-Otaibi, mÃ¼ltecilerin dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n uluslararasÄ± standartlara uygun, gÃ¼venli, gÃ¶nÃ¼llÃ¼ ve onurlu bir ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, "AmerikalÄ± diplomatlar dÃ¼nyanÄ±n her kÃ¶ÅŸesinde olmalÄ± ve bizim amaÃ§larÄ±mÄ±zÄ± yerine getirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±dÄ±r." dedi.
Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe Ã¼lkesinin Filistin konusunda iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ve bÃ¶lgede istikrarÄ± desteklediÄŸini belirtti.
Fas, LÃ¼bnan merkezli Hizbullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile Polisario Cephesi arasÄ±ndaki iliÅŸkinin Ã¼lke gÃ¼venliÄŸini tehdit ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Ä°ran'daki elÃ§iliÄŸini kapatma kararÄ± aldÄ±.
Tek aday olarak parlamentoda seÃ§ime giren muhalif hareketin lideri PaÅŸinyan, baÅŸbakanlÄ±k iÃ§in gereken oyu alamadÄ±.
Hollanda'da 2017'nin, son 30 yÄ±lÄ±n en fazla grev yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve en fazla iÅŸÃ§inin greve katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±l olduÄŸu bildirildi.
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te dÃ¼zenlenen 1 MayÄ±s yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nde kalabalÄ±ÄŸa karÄ±ÅŸan maskeli grubun maÄŸazalara saldÄ±rmasÄ± sonucu olaylar Ã§Ä±ktÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nauert, "ABD, KÃ¼resel Koalisyon, yerel mÃ¼ttefikler ve SDG, DEAÅž'Ä±n elinde bulundurduÄŸu son bÃ¶lgelere operasyonlar baÅŸlatÄ±yor" ifadesini kullandÄ±.
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'nÄ±n Adamawa eyaletinde bir camiye dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda en az 24 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
Kuzey Kore'nin, GÃ¼ney Kore ile geÃ§en hafta ikili zirve sonucu varÄ±lan anlaÅŸma uyarÄ±nca sÄ±nÄ±rda propaganda amacÄ±yla kullanÄ±lan hoparlÃ¶rleri kaldÄ±rmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
UluslararasÄ± Atom Enerjisi AjansÄ±, baÅŸta Ä°srail olmak Ã¼zere Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer silah Ã¼retmek iÃ§in gizli bir program Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin "gÃ¼venilir bir gÃ¶sterge bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" aÃ§Ä±kladÄ±.
UNICEF, BangladeÅŸ'in Cox's Bazaar bÃ¶lgesinde ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± kamplardaki 200 bin kiÅŸinin muson yaÄŸmurlarÄ±na baÄŸlÄ± sel baskÄ±nlarÄ± ve heyelan tehdidi altÄ±nda olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu.