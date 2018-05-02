TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 02 MayÄ±s 2018

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan GÃ¼ney Kore'de
- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¼ney Kore'de Ulusal Meclis BaÅŸkanÄ± Chung Sye-kyun ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
- ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda mevkidaÅŸÄ± Moon Jae-in tarafÄ±ndan onuruna verilen resmi akÅŸam yemeÄŸine katÄ±lacak.
(Seul)Â
2- MHP TBMM Grubu, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±na iliÅŸkin grup kararÄ± almak Ã¼zereÂ toplanacak.
(TBMM/12.00)
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, TÃ¼rk Japon VakfÄ± KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde vakfÄ±n 20. kuruluÅŸ yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinliÄŸine katÄ±lacak.Â
(Ankara/18.30)Â
2- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, ÃœskÃ¼dar Belediyesi, Ä°stanbul Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°stanbul GenÃ§lik Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Marmara Ãœniversitesince dÃ¼zenlenen Engelli Sporcular Atletizm YarÄ±ÅŸmasÄ±'na ve Ä°stanbul GenÃ§lik Festivali'ne iÅŸtirak edecek.Â
(Ä°stanbul/10.00/12.00)
3- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, TabiatÄ±n Kalbi Bolu Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±'na ve Abant GÃ¶lÃ¼'ne balÄ±k salÄ±mÄ±na katÄ±lacak.
(Bolu/09.30/10.45)Â
4- TBMM'den
- Genel Kurulda, yeni Ã¼niversitelerin kurulmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±sÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.
- DÃ¼nya Ekonomik Forumu (WEF) BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Sanayi Devrimi Merkezi BaÅŸkanÄ± Murat SÃ¶nmez, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna WEF'in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda sunum yapacak.
- Japonya Devlet PolitikalarÄ±ndan Sorumlu Devlet BakanÄ± Teru FukuÄ±, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu BaÅŸkanÄ± Ziya AltunyaldÄ±z ve BayÄ±ndÄ±rlÄ±k, Ä°mar, UlaÅŸtÄ±rma ve Turizm Komisyonu BaÅŸkanÄ± Mehmet Habib Soluk ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
- KÄ°T Komisyonunda, Elektrik Ãœretim AÅž ve Soma Elektrik Ãœretim AÅž ile TÃ¼rkiye Elektromekanik Sanayii AÅž'nin 2015-2016 yÄ±lÄ± hesaplarÄ± ele alÄ±nacak.Â
(TBMM/14.00/11.00/14.00/15.00/11.00/12.30)Â
EKONOMÄ°
1- GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, Bomonti Hilton Otel'de dÃ¼zenlenecek Bloomberg HT TarÄ±m ve GÄ±da Zirvesiâ€™ne katÄ±lacak.
(Ä°stanbul/09.30)Â
2- TÃœÄ°K mart ayÄ±na iliÅŸkin motorlu kara taÅŸÄ±tlarÄ± istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.Â
(Ankara/10.00)
GÃœNCEL
1- FETÃ– davalarÄ±
- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen eylemlere iliÅŸkin 473 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda, kapatÄ±lan Kuleli Askeri Lisesi, VanikÃ¶y, Beykoz'da yaÅŸananlar ve Ã‡engelkÃ¶y Polis Merkezi'nin iÅŸgali ile burada Ã§Ä±kan olaylarda 8 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin 14'Ã¼ eski polis 117 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na, Ä°stanbul 32. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi'nde devam edilecek.
(Ä°stanbul/10.00)
- AralarÄ±nda Erol OlÃ§ok ve oÄŸlu Abdullah Tayyip OlÃ§ok'un da bulunduÄŸu 34 kiÅŸinin ÅŸehit edildiÄŸi 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin haklarÄ±nda 37'ÅŸer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istenen 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±, Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda sÃ¼recek.
(Ä°stanbul/10.00)
- 15 Temmuz'a iliÅŸkin eski Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanÄ± Kurmay Albay GÃ¼rcan Sercan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 73 jandarma personeli ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n jandarma yapÄ±lanmasÄ±nda sÃ¶zde "abilik" yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen 92 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ä°stanbul 29. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.
(Ä°stanbul/10.00)Â
- Darbe giriÅŸiminde, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nÄ±n iÅŸgal giriÅŸiminde bulunulmasÄ± ve burada Ã§Ä±kan olaylarda 2 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin 159 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ± Silivri Alibey Spor Salonu'nda sÃ¼recek.
(Ä°stanbul/10.00)
SPOR
1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, Ä°stanbul GenÃ§lik Festivali'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak.
(Ä°stanbul/10.00)Â
2- Avrupa GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±, Rusya Federasyonu'na baÄŸlÄ± DaÄŸÄ±stan Ã–zerk Cumhuriyeti'nde devam ediyor.
(Kaspiysk)Â
3- UEFA Åžampiyonlar Ligi yarÄ± final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Ä°talya'nÄ±n Roma takÄ±mÄ±yla Ä°ngiltere'nin Liverpool ekibi, Roma Olimpiyat StadÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Roma /21.45)Â
4- TEB BNP Paribas Ä°stanbul Open UluslararasÄ± Erkekler Tenis TurnuvasÄ±, Garanti Koza Park'ta sÃ¼rÃ¼yor.
(Ä°stanbul/12.30)Â
5- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nde 26. hafta erteleme maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ ile TOFAÅž, Ãœlker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Ä°stanbul/20.30)
6- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi play-off yarÄ± final serisi ilk maÃ§Ä±nda YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi, Ã‡ukurova Basketbol'u CaferaÄŸa Spor Salonu'nda konuk edecek.
(Ä°stanbul/ 19.00)
7- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa KupasÄ± finali rÃ¶vanÅŸÄ±nda Ä°talyan ekipleri Umana Reyer ile Sidigas Scandone Avellino karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Venedik/21.30)Â
8- Hentbol KadÄ±nlar SÃ¼per Lig 23. hafta erteleme maÃ§larÄ±nda Kastamonu Belediyespor-Anadolu Ãœniversitesi, Osmangazi Belediyespor-ArdeÅŸen GenÃ§lik karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Kastamonu/15.00/Bursa/16.00)Â
1- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan GÃ¼ney Kore'de
- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¼ney Kore'de Ulusal Meclis BaÅŸkanÄ± Chung Sye-kyun ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
- ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda mevkidaÅŸÄ± Moon Jae-in tarafÄ±ndan onuruna verilen resmi akÅŸam yemeÄŸine katÄ±lacak.
(Seul)
2- MHP TBMM Grubu, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±na iliÅŸkin grup kararÄ± almak Ã¼zereÂ toplanacak.
(TBMM/12.00)Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, TÃ¼rk Japon VakfÄ± KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde vakfÄ±n 20. kuruluÅŸ yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinliÄŸine katÄ±lacak.Â
(Ankara/18.30)Â
2- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, ÃœskÃ¼dar Belediyesi, Ä°stanbul Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°stanbul GenÃ§lik Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Marmara Ãœniversitesince dÃ¼zenlenen Engelli Sporcular Atletizm YarÄ±ÅŸmasÄ±'na ve Ä°stanbul GenÃ§lik Festivali'ne iÅŸtirak edecek.Â
(Ä°stanbul/10.00/12.00)Â
3- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, TabiatÄ±n Kalbi Bolu Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±'na ve Abant GÃ¶lÃ¼'ne balÄ±k salÄ±mÄ±na katÄ±lacak.
(Bolu/09.30/10.45)
4- TBMM'den
- Genel Kurulda, yeni Ã¼niversitelerin kurulmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±sÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.
- DÃ¼nya Ekonomik Forumu (WEF) BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Sanayi Devrimi Merkezi BaÅŸkanÄ± Murat SÃ¶nmez, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna WEF'in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda sunum yapacak.
- Japonya Devlet PolitikalarÄ±ndan Sorumlu Devlet BakanÄ± Teru FukuÄ±, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu BaÅŸkanÄ± Ziya AltunyaldÄ±z ve BayÄ±ndÄ±rlÄ±k, Ä°mar, UlaÅŸtÄ±rma ve Turizm Komisyonu BaÅŸkanÄ± Mehmet Habib Soluk ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
- KÄ°T Komisyonunda, Elektrik Ãœretim AÅž ve Soma Elektrik Ãœretim AÅž ile TÃ¼rkiye Elektromekanik Sanayii AÅž'nin 2015-2016 yÄ±lÄ± hesaplarÄ± ele alÄ±nacak.Â
(TBMM/14.00/11.00/14.00/15.00/11.00/12.30)Â
EKONOMÄ°
1- GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, Bomonti Hilton Otel'de dÃ¼zenlenecek Bloomberg HT TarÄ±m ve GÄ±da Zirvesiâ€™ne katÄ±lacak.
(Ä°stanbul/09.30)Â
2- TÃœÄ°K mart ayÄ±na iliÅŸkin motorlu kara taÅŸÄ±tlarÄ± istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.Â
(Ankara/10.00)
GÃœNCEL
1- FETÃ– davalarÄ±
- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen eylemlere iliÅŸkin 473 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda, kapatÄ±lan Kuleli Askeri Lisesi, VanikÃ¶y, Beykoz'da yaÅŸananlar ve Ã‡engelkÃ¶y Polis Merkezi'nin iÅŸgali ile burada Ã§Ä±kan olaylarda 8 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin 14'Ã¼ eski polis 117 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na, Ä°stanbul 32. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi'nde devam edilecek.
(Ä°stanbul/10.00)
- AralarÄ±nda Erol OlÃ§ok ve oÄŸlu Abdullah Tayyip OlÃ§ok'un da bulunduÄŸu 34 kiÅŸinin ÅŸehit edildiÄŸi 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin haklarÄ±nda 37'ÅŸer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istenen 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±, Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda sÃ¼recek.
(Ä°stanbul/10.00)
- 15 Temmuz'a iliÅŸkin eski Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanÄ± Kurmay Albay GÃ¼rcan Sercan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 73 jandarma personeli ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n jandarma yapÄ±lanmasÄ±nda sÃ¶zde "abilik" yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen 92 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ä°stanbul 29. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.
(Ä°stanbul/10.00)Â
- Darbe giriÅŸiminde, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nÄ±n iÅŸgal giriÅŸiminde bulunulmasÄ± ve burada Ã§Ä±kan olaylarda 2 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin 159 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ± Silivri Alibey Spor Salonu'nda sÃ¼recek.
(Ä°stanbul/10.00)
SPOR
1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, Ä°stanbul GenÃ§lik Festivali'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak.
(Ä°stanbul/10.00)
2- Avrupa GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±, Rusya Federasyonu'na baÄŸlÄ± DaÄŸÄ±stan Ã–zerk Cumhuriyeti'nde devam ediyor.
(Kaspiysk)Â
3- UEFA Åžampiyonlar Ligi yarÄ± final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Ä°talya'nÄ±n Roma takÄ±mÄ±yla Ä°ngiltere'nin Liverpool ekibi, Roma Olimpiyat StadÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Roma /21.45)
4- TEB BNP Paribas Ä°stanbul Open UluslararasÄ± Erkekler Tenis TurnuvasÄ±, Garanti Koza Park'ta sÃ¼rÃ¼yor.
(Ä°stanbul/12.30)Â
5- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nde 26. hafta erteleme maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ ile TOFAÅž, Ãœlker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Ä°stanbul/20.30)Â
6- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi play-off yarÄ± final serisi ilk maÃ§Ä±nda YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi, Ã‡ukurova Basketbol'u CaferaÄŸa Spor Salonu'nda konuk edecek.
(Ä°stanbul/ 19.00)
7- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa KupasÄ± finali rÃ¶vanÅŸÄ±nda Ä°talyan ekipleri Umana Reyer ile Sidigas Scandone Avellino karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Venedik/21.30)Â
8- Hentbol KadÄ±nlar SÃ¼per Lig 23. hafta erteleme maÃ§larÄ±nda Kastamonu Belediyespor-Anadolu Ãœniversitesi, Osmangazi Belediyespor-ArdeÅŸen GenÃ§lik karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Kastamonu/15.00/Bursa/16.00)Â
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¼ney Kore'de Ulusal Meclis BaÅŸkanÄ± Chung Sye-kyun ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ kutlanÄ±yor. 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerde, CumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in siyasi partilerce yapÄ±lacak adaylÄ±k baÅŸvurularÄ± ile seÃ§menler tarafÄ±ndan aday gÃ¶sterilmek isteyenlerin YÃ¼ksek SeÃ§im Kuruluna yapacaÄŸÄ± adaylÄ±k baÅŸvurularÄ± baÅŸlayacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, KÃ¶ksaray'da Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyoyev tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±lanacak.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, "Kayseri BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi AÄŸaÃ§ Dikim TÃ¶reni"nde yer alacak.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Cevad Zarif ve Rus mevkidaÅŸÄ± Sergey Lavrov ile ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirecek.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak. ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ile Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± RÃ¼stem Minnihanov ile bir araya gelecek.
ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Fener Rum PatriÄŸi Bartholomeosâ€™u kabul edecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev onuruna akÅŸam yemeÄŸi verecek.
TBMM'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 98. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ ile 23 Nisan Ã‡ocuk BayramÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek TRT 23 Nisan Gala ProgramÄ±'na katÄ±lacak. AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
Diyanet iÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ, MÃ¼ftÃ¼ Ahmet Hulusi Efendi Diyanet EÄŸitim Merkezi yeni hizmet binasÄ±nÄ±n temel atma tÃ¶renine katÄ±lacak.
UluslararasÄ± Para ve Finans Komitesi (IMFC) ToplantÄ±larÄ±nda TÃ¼rkiye'yi temsil edecek ÅžimÅŸek, ayrÄ±ca yatÄ±rÄ±mcÄ±larla bir araya gelecek.
TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP'nin, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekilliÄŸi genel seÃ§iminin 24 Haziran 2018 tarihinde yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin seÃ§im Ã¶nergesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, erken seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan MHP lideri BahÃ§eli ile BeÅŸtepe'de bugÃ¼n bir araya gelecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, Berlin Enerji DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m DiyaloÄŸu KonferansÄ±'na iÅŸtirak edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek, partisinin genel merkezinde AK Parti MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.