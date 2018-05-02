09:08, 02 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 02 MayÄ±s 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan GÃ¼ney Kore'de



- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¼ney Kore'de Ulusal Meclis BaÅŸkanÄ± Chung Sye-kyun ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.



- ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda mevkidaÅŸÄ± Moon Jae-in tarafÄ±ndan onuruna verilen resmi akÅŸam yemeÄŸine katÄ±lacak.



(Seul)Â



2- MHP TBMM Grubu, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±na iliÅŸkin grup kararÄ± almak Ã¼zereÂ toplanacak.



(TBMM/12.00)







YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET



1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, TÃ¼rk Japon VakfÄ± KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde vakfÄ±n 20. kuruluÅŸ yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinliÄŸine katÄ±lacak.Â



(Ankara/18.30)Â





2- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, ÃœskÃ¼dar Belediyesi, Ä°stanbul Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°stanbul GenÃ§lik Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Marmara Ãœniversitesince dÃ¼zenlenen Engelli Sporcular Atletizm YarÄ±ÅŸmasÄ±'na ve Ä°stanbul GenÃ§lik Festivali'ne iÅŸtirak edecek.Â



(Ä°stanbul/10.00/12.00)



3- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, TabiatÄ±n Kalbi Bolu Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±'na ve Abant GÃ¶lÃ¼'ne balÄ±k salÄ±mÄ±na katÄ±lacak.



(Bolu/09.30/10.45)Â



4- TBMM'den



- Genel Kurulda, yeni Ã¼niversitelerin kurulmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±sÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.



- DÃ¼nya Ekonomik Forumu (WEF) BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Sanayi Devrimi Merkezi BaÅŸkanÄ± Murat SÃ¶nmez, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna WEF'in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda sunum yapacak.



- Japonya Devlet PolitikalarÄ±ndan Sorumlu Devlet BakanÄ± Teru FukuÄ±, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu BaÅŸkanÄ± Ziya AltunyaldÄ±z ve BayÄ±ndÄ±rlÄ±k, Ä°mar, UlaÅŸtÄ±rma ve Turizm Komisyonu BaÅŸkanÄ± Mehmet Habib Soluk ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.



- KÄ°T Komisyonunda, Elektrik Ãœretim AÅž ve Soma Elektrik Ãœretim AÅž ile TÃ¼rkiye Elektromekanik Sanayii AÅž'nin 2015-2016 yÄ±lÄ± hesaplarÄ± ele alÄ±nacak.Â



(TBMM/14.00/11.00/14.00/15.00/11.00/12.30)Â





EKONOMÄ°



1- GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, Bomonti Hilton Otel'de dÃ¼zenlenecek Bloomberg HT TarÄ±m ve GÄ±da Zirvesiâ€™ne katÄ±lacak.



(Ä°stanbul/09.30)Â



2- TÃœÄ°K mart ayÄ±na iliÅŸkin motorlu kara taÅŸÄ±tlarÄ± istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.Â



(Ankara/10.00)







GÃœNCEL



1- FETÃ– davalarÄ±



- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen eylemlere iliÅŸkin 473 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda, kapatÄ±lan Kuleli Askeri Lisesi, VanikÃ¶y, Beykoz'da yaÅŸananlar ve Ã‡engelkÃ¶y Polis Merkezi'nin iÅŸgali ile burada Ã§Ä±kan olaylarda 8 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin 14'Ã¼ eski polis 117 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na, Ä°stanbul 32. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi'nde devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)



- AralarÄ±nda Erol OlÃ§ok ve oÄŸlu Abdullah Tayyip OlÃ§ok'un da bulunduÄŸu 34 kiÅŸinin ÅŸehit edildiÄŸi 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin haklarÄ±nda 37'ÅŸer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istenen 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±, Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda sÃ¼recek.



(Ä°stanbul/10.00)



- 15 Temmuz'a iliÅŸkin eski Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanÄ± Kurmay Albay GÃ¼rcan Sercan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 73 jandarma personeli ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n jandarma yapÄ±lanmasÄ±nda sÃ¶zde "abilik" yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen 92 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ä°stanbul 29. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)Â



- Darbe giriÅŸiminde, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nÄ±n iÅŸgal giriÅŸiminde bulunulmasÄ± ve burada Ã§Ä±kan olaylarda 2 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin 159 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ± Silivri Alibey Spor Salonu'nda sÃ¼recek.



(Ä°stanbul/10.00)







SPOR



1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, Ä°stanbul GenÃ§lik Festivali'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak.



(Ä°stanbul/10.00)Â



2- Avrupa GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±, Rusya Federasyonu'na baÄŸlÄ± DaÄŸÄ±stan Ã–zerk Cumhuriyeti'nde devam ediyor.



(Kaspiysk)Â



3- UEFA Åžampiyonlar Ligi yarÄ± final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Ä°talya'nÄ±n Roma takÄ±mÄ±yla Ä°ngiltere'nin Liverpool ekibi, Roma Olimpiyat StadÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.



(Roma /21.45)Â



4- TEB BNP Paribas Ä°stanbul Open UluslararasÄ± Erkekler Tenis TurnuvasÄ±, Garanti Koza Park'ta sÃ¼rÃ¼yor.



(Ä°stanbul/12.30)Â



5- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nde 26. hafta erteleme maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ ile TOFAÅž, Ãœlker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.



(Ä°stanbul/20.30)



6- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi play-off yarÄ± final serisi ilk maÃ§Ä±nda YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi, Ã‡ukurova Basketbol'u CaferaÄŸa Spor Salonu'nda konuk edecek.



(Ä°stanbul/ 19.00)



7- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa KupasÄ± finali rÃ¶vanÅŸÄ±nda Ä°talyan ekipleri Umana Reyer ile Sidigas Scandone Avellino karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.



(Venedik/21.30)Â



8- Hentbol KadÄ±nlar SÃ¼per Lig 23. hafta erteleme maÃ§larÄ±nda Kastamonu Belediyespor-Anadolu Ãœniversitesi, Osmangazi Belediyespor-ArdeÅŸen GenÃ§lik karÅŸÄ±laÅŸacak.



(Kastamonu/15.00/Bursa/16.00)Â

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan GÃ¼ney Kore'de



- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¼ney Kore'de Ulusal Meclis BaÅŸkanÄ± Chung Sye-kyun ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.



- ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda mevkidaÅŸÄ± Moon Jae-in tarafÄ±ndan onuruna verilen resmi akÅŸam yemeÄŸine katÄ±lacak.



(Seul)



2- MHP TBMM Grubu, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±na iliÅŸkin grup kararÄ± almak Ã¼zereÂ toplanacak.



(TBMM/12.00)Â







YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET



1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, TÃ¼rk Japon VakfÄ± KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde vakfÄ±n 20. kuruluÅŸ yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinliÄŸine katÄ±lacak.Â



(Ankara/18.30)Â





2- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, ÃœskÃ¼dar Belediyesi, Ä°stanbul Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°stanbul GenÃ§lik Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Marmara Ãœniversitesince dÃ¼zenlenen Engelli Sporcular Atletizm YarÄ±ÅŸmasÄ±'na ve Ä°stanbul GenÃ§lik Festivali'ne iÅŸtirak edecek.Â



(Ä°stanbul/10.00/12.00)Â



3- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, TabiatÄ±n Kalbi Bolu Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±'na ve Abant GÃ¶lÃ¼'ne balÄ±k salÄ±mÄ±na katÄ±lacak.



(Bolu/09.30/10.45)



4- TBMM'den



- Genel Kurulda, yeni Ã¼niversitelerin kurulmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±sÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.



- DÃ¼nya Ekonomik Forumu (WEF) BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Sanayi Devrimi Merkezi BaÅŸkanÄ± Murat SÃ¶nmez, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna WEF'in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda sunum yapacak.



- Japonya Devlet PolitikalarÄ±ndan Sorumlu Devlet BakanÄ± Teru FukuÄ±, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu BaÅŸkanÄ± Ziya AltunyaldÄ±z ve BayÄ±ndÄ±rlÄ±k, Ä°mar, UlaÅŸtÄ±rma ve Turizm Komisyonu BaÅŸkanÄ± Mehmet Habib Soluk ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.



- KÄ°T Komisyonunda, Elektrik Ãœretim AÅž ve Soma Elektrik Ãœretim AÅž ile TÃ¼rkiye Elektromekanik Sanayii AÅž'nin 2015-2016 yÄ±lÄ± hesaplarÄ± ele alÄ±nacak.Â



(TBMM/14.00/11.00/14.00/15.00/11.00/12.30)Â





EKONOMÄ°



1- GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, Bomonti Hilton Otel'de dÃ¼zenlenecek Bloomberg HT TarÄ±m ve GÄ±da Zirvesiâ€™ne katÄ±lacak.



(Ä°stanbul/09.30)Â



2- TÃœÄ°K mart ayÄ±na iliÅŸkin motorlu kara taÅŸÄ±tlarÄ± istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.Â



(Ankara/10.00)







GÃœNCEL



1- FETÃ– davalarÄ±



- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen eylemlere iliÅŸkin 473 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda, kapatÄ±lan Kuleli Askeri Lisesi, VanikÃ¶y, Beykoz'da yaÅŸananlar ve Ã‡engelkÃ¶y Polis Merkezi'nin iÅŸgali ile burada Ã§Ä±kan olaylarda 8 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin 14'Ã¼ eski polis 117 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na, Ä°stanbul 32. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi'nde devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)



- AralarÄ±nda Erol OlÃ§ok ve oÄŸlu Abdullah Tayyip OlÃ§ok'un da bulunduÄŸu 34 kiÅŸinin ÅŸehit edildiÄŸi 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin haklarÄ±nda 37'ÅŸer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istenen 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±, Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda sÃ¼recek.



(Ä°stanbul/10.00)



- 15 Temmuz'a iliÅŸkin eski Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanÄ± Kurmay Albay GÃ¼rcan Sercan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 73 jandarma personeli ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n jandarma yapÄ±lanmasÄ±nda sÃ¶zde "abilik" yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen 92 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ä°stanbul 29. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)Â



- Darbe giriÅŸiminde, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nÄ±n iÅŸgal giriÅŸiminde bulunulmasÄ± ve burada Ã§Ä±kan olaylarda 2 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin 159 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ± Silivri Alibey Spor Salonu'nda sÃ¼recek.



(Ä°stanbul/10.00)







SPOR



1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, Ä°stanbul GenÃ§lik Festivali'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak.



(Ä°stanbul/10.00)



2- Avrupa GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±, Rusya Federasyonu'na baÄŸlÄ± DaÄŸÄ±stan Ã–zerk Cumhuriyeti'nde devam ediyor.



(Kaspiysk)Â



3- UEFA Åžampiyonlar Ligi yarÄ± final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Ä°talya'nÄ±n Roma takÄ±mÄ±yla Ä°ngiltere'nin Liverpool ekibi, Roma Olimpiyat StadÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.



(Roma /21.45)



4- TEB BNP Paribas Ä°stanbul Open UluslararasÄ± Erkekler Tenis TurnuvasÄ±, Garanti Koza Park'ta sÃ¼rÃ¼yor.



(Ä°stanbul/12.30)Â



5- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nde 26. hafta erteleme maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ ile TOFAÅž, Ãœlker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.



(Ä°stanbul/20.30)Â



6- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi play-off yarÄ± final serisi ilk maÃ§Ä±nda YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi, Ã‡ukurova Basketbol'u CaferaÄŸa Spor Salonu'nda konuk edecek.



(Ä°stanbul/ 19.00)



7- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa KupasÄ± finali rÃ¶vanÅŸÄ±nda Ä°talyan ekipleri Umana Reyer ile Sidigas Scandone Avellino karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.



(Venedik/21.30)Â



8- Hentbol KadÄ±nlar SÃ¼per Lig 23. hafta erteleme maÃ§larÄ±nda Kastamonu Belediyespor-Anadolu Ãœniversitesi, Osmangazi Belediyespor-ArdeÅŸen GenÃ§lik karÅŸÄ±laÅŸacak.



(Kastamonu/15.00/Bursa/16.00)Â