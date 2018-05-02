Ä°ran gÃ¼ne depremle uyandÄ±

Ä°ran'Ä±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine baÄŸlÄ± Siseht kentinde 5,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeÂ deprem meydana geldi.
Tahran Ãœniversitesi Sismoloji Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, merkez Ã¼ssÃ¼ Siseht kenti olan depremin yerel saatle 08.38'de gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi ve yerin 8 kilometre derinliÄŸinde kaydedildiÄŸi belirtildi.
Depremde can ve mal kaybÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin henÃ¼z aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
Ä°ran'Ä±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine baÄŸlÄ± Siseht kentinde 5,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.
Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'Ä±n kuzeyindeki Tarimiyye ilÃ§esinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yelerinin dÃ¼zenlediÄŸi silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 2'si polis 8 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 12 kiÅŸi de yaralandÄ±.
Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe, Ã¼lkesinin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±mayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders, "Ä°ran en baÅŸta yalan sÃ¶yledi. Onlar dÃ¼rÃ¼st olmayan aktÃ¶rlerdi, bÃ¶ylece anlaÅŸma doÄŸru olmayan ÅŸeyler Ã¼zerine yapÄ±ldÄ±. Bizim de ÅŸimdi bununla ilgili bÃ¼yÃ¼k bir problemimiz var." dedi.
Hizbullah, Fas'Ä±n Ä°ran ile diplomatik iliÅŸkilerini kesmesinin sebebi olarak gÃ¶sterilen nedenlerin asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu belirtti.
Ä°srail askerlerinin, "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" Ã§erÃ§evesinde abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l eylemler dÃ¼zenleyenlere aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu iki Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Heyet Ã¼yeleri, BM Ã¼yesi olarak Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini hatÄ±rlamasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret etti. Al-Otaibi, mÃ¼ltecilerin dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n uluslararasÄ± standartlara uygun, gÃ¼venli, gÃ¶nÃ¼llÃ¼ ve onurlu bir ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, "AmerikalÄ± diplomatlar dÃ¼nyanÄ±n her kÃ¶ÅŸesinde olmalÄ± ve bizim amaÃ§larÄ±mÄ±zÄ± yerine getirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±dÄ±r." dedi.
Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe Ã¼lkesinin Filistin konusunda iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ve bÃ¶lgede istikrarÄ± desteklediÄŸini belirtti.
Fas, LÃ¼bnan merkezli Hizbullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile Polisario Cephesi arasÄ±ndaki iliÅŸkinin Ã¼lke gÃ¼venliÄŸini tehdit ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Ä°ran'daki elÃ§iliÄŸini kapatma kararÄ± aldÄ±.
Tek aday olarak parlamentoda seÃ§ime giren muhalif hareketin lideri PaÅŸinyan, baÅŸbakanlÄ±k iÃ§in gereken oyu alamadÄ±.
Hollanda'da 2017'nin, son 30 yÄ±lÄ±n en fazla grev yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve en fazla iÅŸÃ§inin greve katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±l olduÄŸu bildirildi.
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te dÃ¼zenlenen 1 MayÄ±s yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nde kalabalÄ±ÄŸa karÄ±ÅŸan maskeli grubun maÄŸazalara saldÄ±rmasÄ± sonucu olaylar Ã§Ä±ktÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nauert, "ABD, KÃ¼resel Koalisyon, yerel mÃ¼ttefikler ve SDG, DEAÅž'Ä±n elinde bulundurduÄŸu son bÃ¶lgelere operasyonlar baÅŸlatÄ±yor" ifadesini kullandÄ±.
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'nÄ±n Adamawa eyaletinde bir camiye dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda en az 24 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
Kuzey Kore'nin, GÃ¼ney Kore ile geÃ§en hafta ikili zirve sonucu varÄ±lan anlaÅŸma uyarÄ±nca sÄ±nÄ±rda propaganda amacÄ±yla kullanÄ±lan hoparlÃ¶rleri kaldÄ±rmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.