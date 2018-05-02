09:42, 02 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba

ErdoÄŸan-Moon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin ortak aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye ile GÃ¼ney Kore tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan ortak aÃ§Ä±klamada,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ ileÂ GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in'in, dÃ¼nya barÄ±ÅŸÄ± ve istikrarÄ±yla, terÃ¶r ve mÃ¼lteci krizi gibi kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekteki Ã§eÅŸitli konularda iÅŸ birliÄŸi yapma hususunda mutabÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma tÃ¶reni sonrasÄ±nda, TÃ¼rkiye ile GÃ¼ney Kore tarafÄ±ndan ortak bir aÃ§Ä±klama yayÄ±mlandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, Devlet BaÅŸkanÄ± Moon'un davetine icabetle Kore Cumhuriyeti'ne devlet ziyaretinde bulunduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, zirve toplantÄ±sÄ± ve devlet yemeÄŸinin, iki lider arasÄ±ndaki dostluk baÄŸlarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirdiÄŸi, ikili iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesine yÃ¶nelik kapsamlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

AÃ§Ä±klamada, iki liderin, Kore Cumhuriyeti'nin Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve demokrasisi uÄŸruna TÃ¼rkiye ve Kore Cumhuriyeti'nin, Kore SavaÅŸÄ±'nda birlikte verdikleri mÃ¼cadeleden kuvvet alan kardeÅŸliÄŸe dayalÄ± iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirildiÄŸi, iki halk arasÄ±ndaki ortak tarihi ve duygusal baÄŸlara bÃ¼yÃ¼k deÄŸer atfedildiÄŸi kaydedildi.

Ã–zellikle, ikili iliÅŸkilerin 2012'de Stratejik OrtaklÄ±k seviyesine yÃ¼kseltilmesini mÃ¼teakip siyasi, ekonomik, sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel alanlarda hÄ±zla geliÅŸmesinden duyulan memnuniyetin vurgulandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Ä°ki lider, hÃ¼kÃ¼metleri ve Ã¶zel sektÃ¶rleri arasÄ±nda temas ve iÅŸ birliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ± hususunda mutabÄ±k kalmÄ±ÅŸlardÄ±r. TÃ¼rkiye-Kore Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n (STA) karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yarar ve iÅŸ birliÄŸi temelindeki ekonomik iliÅŸkilerin ikili ticaretin daha dengeli ÅŸekilde artÄ±rÄ±larak geniÅŸletilmesi iÃ§in Ã¶nemli bir dayanak olduÄŸunu not etmiÅŸler, YatÄ±rÄ±m ve Hizmet Ticareti AnlaÅŸmalarÄ±nÄ±n STA Ã§erÃ§evesinde yakÄ±n zamanda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe gireceÄŸini memnuniyetle aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸlardÄ±r.

Ä°ki lider, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yarar ve iÅŸ birliÄŸi temelindeki ekonomik iliÅŸkilerin kurumsal temelini daha da gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in Ã‡ifte Vergilendirmeyi Ã–nleme AnlaÅŸmasÄ±nda deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lmasÄ± ve Deniz TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n bir an Ã¶nce imzalanmasÄ± Ã¼zerinde mutabÄ±k kalmÄ±ÅŸlardÄ±r."

"YAKIN Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ°NDE MUTABIK KALINDI"

AÃ§Ä±klamada, iki liderin, TÃ¼rk HÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan Ã¶ncelik verilen "2023 Vizyonu"nun baÅŸarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilmesi iÃ§in yakÄ±n iÅŸ birliÄŸinde bulunma hususunda mutabÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±ldÄ±.

Ãœlkeler arasÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± altyapÄ± iÅŸ birliÄŸinin sembolÃ¼ haline gelen ve Koreli ÅŸirketlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± Yavuz Sultan Selim KÃ¶prÃ¼sÃ¼ projesinin baÅŸarÄ±yla tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Ã‡anakkale 1915 KÃ¶prÃ¼sÃ¼ projesinin hÄ±zla ilerlemesinden duyulan memnuniyetin belirtildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, "AyrÄ±ca ulaÅŸÄ±m, altyapÄ±, enerji ve savunma sanayi alanlarÄ± dahil olmak Ã¼zere iÅŸ birliÄŸi projelerini geniÅŸletmeye yÃ¶nelik Ã§abalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rme hususunda anlaÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±r." bilgisi aktarÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada bilim, teknoloji ve Ar-Ge alanlarÄ±nda ikili iÅŸ birliÄŸinin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sanayi devriminde mÃ¼ÅŸtereken hareket edebilmek amacÄ±yla bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± hususunda hemfikir olunduÄŸu bildirildi.

SÃ¶z konusu alanlarda iki Ã¼lke arasÄ±ndaki uzman deÄŸiÅŸiminin artÄ±rÄ±lmasÄ± ve yeni iÅŸ birliÄŸi alanlarÄ±nÄ±n aranmasÄ± iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterilmesi hususunda da mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:

"Ä°ki lider, 2011'de Ankara'da Kore KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nin kurulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Seul'de Yunus Emre TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nin yakÄ±n zamanda kurulacak olmasÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lamÄ±ÅŸ; kÃ¼ltÃ¼r, turizm ve eÄŸitim alanlarÄ±nda temaslarÄ± artÄ±rma hususunda mutabÄ±k kalmÄ±ÅŸlardÄ±r. Ãœlkelerinin sadece ikili dÃ¼zeyde deÄŸil, Ã§ok taraflÄ± platformlarda ve BM dahil olmak Ã¼zere uluslararasÄ± kuruluÅŸlarda da yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde olmalarÄ±nÄ± memnuniyetle not etmiÅŸler ve mevcut iÅŸ birliÄŸini daha da gÃ¼Ã§lendirme hususunda mutabÄ±k kalmÄ±ÅŸlardÄ±r.

Ã–zellikle orta Ã¶lÃ§ekli gÃ¼Ã§te bir iÅŸ birliÄŸi mekanizmasÄ± olarak ortaya Ã§Ä±kan MIKTA'yÄ± daha da gÃ¼Ã§lendirme ve zirve dÃ¼zeyine yÃ¼kseltilmesi dahil MIKTA iÅŸ birliÄŸi seviyesini geliÅŸtirme yollarÄ±nÄ± ele alma hususunda anlaÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±r. G20'nin uluslararasÄ± ekonomik iÅŸ birliÄŸindeki Ã¶nemini teyit eden iki lider, G20 bÃ¼nyesinde iÅŸ birliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rme hususunda mutabÄ±k kalmÄ±ÅŸlardÄ±r."

KORE YARIMADASI'NIN NÃœKLEER SÄ°LAHLARDAN TAMAMEN ARINDIRILMASI

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, 2018 KorelerarasÄ± Zirve'nin baÅŸarÄ±lÄ± ev sahipliÄŸi iÃ§in mevkidaÅŸÄ± Moon'u tebrik ettiÄŸi ve tarihi nitelikteki "Kore YarÄ±madasÄ±'nda BarÄ±ÅŸ, Refah ve BirleÅŸme iÃ§in Panmunjom Ortak Deklarasyonu"nun kabul edilmesinden duyduÄŸu memnuniyeti ifade ettiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"CumhurbaÅŸkanÄ± Moon, KorelerarasÄ± Zirve vesilesiyle GÃ¼ney ve Kuzey Kore'nin Kore YarÄ±madasÄ±'nda bir daha savaÅŸ olmayacaÄŸÄ±nÄ± ilan ettiklerini ve uluslararasÄ± kamuoyunun iÅŸ birliÄŸiyle barÄ±ÅŸ, refah ve birlikte yaÅŸama iÃ§in yeni bir yol aÃ§maya karar verdiklerini vurgulamÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ki lider, KorelerarasÄ± Zirve'nin Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleer silahlardan tamamen arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±, yarÄ±madada kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n tesisi ve KorelerarasÄ± iliÅŸkilerde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir geliÅŸmenin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in Ã¶nemli bir zemin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± takdirle not etmiÅŸlerdir.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin, Kore YarÄ±madasÄ±'na, KuzeydoÄŸu Asya BÃ¶lgesine ve dÃ¼nya barÄ±ÅŸ ve refahÄ±na katkÄ± saÄŸlayacak olan Kore Cumhuriyeti'nin yeni bir tarih sayfasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§abalarÄ±na verdiÄŸi tam desteÄŸi yinelemiÅŸtir."

SURÄ°YE'DEKÄ° Ä°HTÄ°LAFIN KALICI SÄ°YASÄ° BÄ°R Ã‡Ã–ZÃœME KAVUÅžTURULMASI

AÃ§Ä±klamada, iki liderin, dÃ¼nya barÄ±ÅŸÄ± ve istikrarÄ±yla, terÃ¶r ve mÃ¼lteci krizi gibi kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekteki Ã§eÅŸitli konularda iÅŸ birliÄŸi yapma hususunda da mutabÄ±k kaldÄ±klarÄ± vurgulandÄ±.

ErdoÄŸan ile Moon'un, Filistin ve Suriye dahil olmak Ã¼zere OrtadoÄŸu'daki durum hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduÄŸu duyurulan aÃ§Ä±klamada, "Suriye'deki ihtilafÄ±n kalÄ±cÄ± siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulmasÄ± ve insani krize Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± toplumun ortak Ã§aba gÃ¶stermesi gerektiÄŸini dile getirmiÅŸlerdir. Devlet BaÅŸkanÄ± Moon, TÃ¼rkiye'nin Suriye'deki insani krize Ã§are bulunmasÄ± ve ihtilafÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla gÃ¶sterdiÄŸi Ã§abalarÄ± bÃ¼yÃ¼k bir takdirle karÅŸÄ±lamÄ±ÅŸtÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, Moon ve Kore halkÄ± tarafÄ±ndan kendisine gÃ¶sterilen sÄ±cak misafirperverlik dolayÄ±sÄ±yla takdir hislerini dile getiren CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, Moon'a TÃ¼rkiye'yi ziyaret etmesi iÃ§in davette bulunduÄŸu, Devlet BaÅŸkanÄ± Moon'un da ErdoÄŸan'Ä±n davetini memnuniyetle kabul ettiÄŸi kaydedildi.