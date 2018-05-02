09:50, 02 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba

Seyyar sandÄ±k kurullarÄ± usul ve esaslarÄ± belirlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunca (YSK), 24 Haziran'da yapÄ±lacakÂ CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'ndeÂ uygulanacakÂ seyyar sandÄ±k kurullarÄ±naÂ iliÅŸkin usul ve esaslar belirlendi.

YSK'nin seyyar sandÄ±k kurullarÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ± ve oluÅŸturulacak sandÄ±klardaki oy kullanÄ±mÄ±, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± kabul edilenlerden birini teklif edecek seÃ§menlerin kimlik tespiti iÃ§in kullanÄ±lacak belgeler ile tutuklu ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lere iliÅŸkin kararlarÄ±Â Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.

Buna gÃ¶re, seyyar sandÄ±k kurulu seÃ§men listelerinde, hastalÄ±ÄŸÄ± veya engeli sebebiyle yataÄŸa baÄŸÄ±mlÄ± olan seÃ§menlerden sadece il ve ilÃ§e merkezlerinde ikamet edenler kaydedilebilecek.

Karara gÃ¶re, seyyar sandÄ±klarda oy kullanabilmeleri iÃ§in, hastalÄ±ÄŸÄ± veya engeli sebebiyle yataÄŸa baÄŸÄ±mlÄ± olan seÃ§menlerin bir yakÄ±nÄ± tarafÄ±ndan "www.ysk.gov.tr" internet adresinde bulunan "seyyar sandÄ±k kurulu talep formu" ile ilÃ§e seÃ§im kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na veya ilÃ§e seÃ§im kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderilmek Ã¼zere muhtarlÄ±ÄŸa baÅŸvurulacak.

BaÅŸvurular, 2 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 08.00 ile 12 MayÄ±s 2018 Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 17.00 arasÄ±nda yapÄ±lacak. BaÅŸvuruda, seyyar sandÄ±k kurulu talep formu ile birlikte engeli nedeniyle yataÄŸa baÄŸÄ±mlÄ± olduÄŸu veya hastalÄ±ÄŸÄ± sebebiyle yataÄŸa baÄŸÄ±mlÄ± olduÄŸu ibaresinin yer aldÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±k raporunun ibrazÄ± gerekli olacak.

KÃ¶yler ve beldelerde kayÄ±tlÄ± seÃ§menler ile "6360 sayÄ±lÄ± 14 Ä°lde BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ve 27 Ä°lÃ§e KurulmasÄ± ile bazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun ve 5216 sayÄ±lÄ± BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Kanunu" kapsamÄ±ndaki kÃ¶y veya beldeden mahalleye dÃ¶nÃ¼ÅŸen yerlerdeki seÃ§menler, seyyar sandÄ±k kurulu seÃ§men listesine kaydolmak iÃ§in talepte bulunamayacak.

Karara gÃ¶re, bir sandÄ±kta oy kullanacak azami seÃ§men sayÄ±sÄ± 20 olarak belirlendi.

ADAY TEKLÄ°F EDECEKLERÄ°N KÄ°MLÄ°K TESPÄ°TÄ°

YSK, cumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± kabul edilenler iÃ§in teklifte bulunacak seÃ§menlerin kimlik tespitinde hangi belgelerin kabul edileceÄŸinin belirlenmesi hakkÄ±ndaki kararÄ± yayÄ±mladÄ±.

YSK'nin 344 numaralÄ± kararÄ±nda, 24 Haziran'da birlikte yapÄ±lacak CumhurbaÅŸkanÄ± ile 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'nde uygulanacak seÃ§im takvimine gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± kabul edilenler iÃ§in 4-9 MayÄ±s 2018 tarihlerinde teklifte bulunacak seÃ§menlerin kimlik tespitinde, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Kimlik KartÄ±, GeÃ§ici Kimlik Belgesi, nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ±, resmi dairelerce verilen soÄŸuk damgalÄ± kimlik kartÄ±, pasaport, evlenme cÃ¼zdanÄ±, askerlik belgesi, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi, hakim ve savcÄ±lar ile yÃ¼ksek yargÄ± organÄ± mensuplarÄ±na verilen mesleki kimlik kartÄ±, avukat, noter ve askeri kimlik kartÄ± gibi kimliÄŸini tereddÃ¼tsÃ¼z ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birine itibar edilecek.

Ãœzerinde TÃ¼rkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÄ± olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seÃ§menin teklifte bulunabilmesi iÃ§in bu belgelerin yanÄ±nda ayrÄ±ca nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerince verilmiÅŸ veya e-devlet kapÄ±sÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸ nÃ¼fus kayÄ±t Ã¶rneÄŸini ibraz etmesi gerekecek.

CumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in seÃ§menler tarafÄ±ndan aday gÃ¶sterilmek isteyenlerden adaylÄ±k baÅŸvurusu kabul edilenler iÃ§in 4-9 MayÄ±s 2018 tarihlerinde saat 08.00-20.00 saatleri arasÄ±nda teklifte bulunulacaÄŸÄ±ndan, saat 20.00 itibarÄ±yla sÄ±rada bekleyenlerin de tespitinin yapÄ±larak bu kiÅŸilerin de teklif iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ± gerekecek. Saat 20.00'den sonra gelenlere teklifte bulundurulmayacak.

TUTUKLU VE HÃœKÃœMLÃœLERE Ä°LÄ°ÅžKÄ°N KARAR

YSK, 24 Haziran'daki CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi ile ikinci tura kalmasÄ± halinde 8 Temmuz 2018 Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde, tutuklu bulunanlar, taksirli suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olanlar, kasÄ±tlÄ± suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olup koÅŸullu salÄ±verilenler ile denetimli serbestlikten yararlanmak suretiyle salÄ±verilenlerin yasal durumu gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde tutularak, oy kullanÄ±p kullanamayacaklarÄ±na iliÅŸkin kararÄ± yayÄ±mladÄ±.

Buna gÃ¶re, kasÄ±tlÄ± suÃ§tan dolayÄ± ceza infaz kurumunda bulunan (ceza infaz kurumunda iken firar edenler dahil) hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler oy kullanamayacak.

Ceza infaz kurumunda bulunan seÃ§men niteliÄŸine sahip tutuklular ile taksirli suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olanlar oy kullanabilecek.

SeÃ§men kÃ¼tÃ¼klerinin kesinleÅŸme tarihinden sonra tutuklu ve taksirli suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lere iliÅŸkin askÄ± listesinde yer almayan seÃ§menler, ceza infaz kurumu yÃ¶netimi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile ceza infaz kurumunun bulunduÄŸu ilÃ§e seÃ§im kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na mÃ¼racaat etmeleri halinde, kesinleÅŸen seÃ§men kÃ¼tÃ¼klerinde kayÄ±tlÄ± olmalarÄ± ÅŸartÄ±yla tutuklu ve taksirli suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lere iliÅŸkin askÄ± listesine dahil edilecek.

21 Haziran 2018 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼, CumhurbaÅŸkanÄ± SeÃ§iminin ikinci tura kalmasÄ± halinde ise 6 Temmuz 2018 Cuma gÃ¼nÃ¼ne kadar yeni kurulan ceza infaz kurumunda bulunan tutuklular ile taksirli suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olanlar iÃ§in de tutuklu seÃ§men listesi oluÅŸturulacak.

YSK'nin seÃ§im takvimine gÃ¶re, 21 Haziran 2018 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼, CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ikinci tura kalmasÄ± halinde ise 6 Temmuz 2018 Cuma gÃ¼nÃ¼ itibarÄ±yla kesinleÅŸecek olan tutuklu ve taksirli suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lere iliÅŸkin seÃ§men listelerinde kayÄ±tlÄ± bulunan tutuklular ile taksirli suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olanlar, ceza infaz kurumunun bulunduÄŸu seÃ§im Ã§evresinde oy kullanabilecek.

KiÅŸilerin kasten iÅŸlemiÅŸ olduÄŸu suÃ§tan dolayÄ± hapis cezasÄ±na mahkumiyetin kanuni sonucu olarak uygulanmasÄ± gereken hak yoksunluklarÄ±na iliÅŸkin mahkumiyet hÃ¼kmÃ¼ kesinleÅŸmiÅŸ olmakla birlikte ceza infaz kurumuna henÃ¼z alÄ±nmayan veya ceza infaz kurumuna alÄ±ndÄ±ktan sonra koÅŸullu olarak salÄ±verilen ya da denetimli serbestlik hÃ¼kÃ¼mlerinden yararlanmak suretiyle salÄ±verilen ancak hak ederek salÄ±verilme sÃ¼resi dolmayan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler ile mahkemesince uzun sÃ¼reli de olsa hapis cezasÄ± ertelenen veya cezasÄ± infaz edilmekte iken hastalÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± cezasÄ±nÄ±n infazÄ± geri bÄ±rakÄ±lan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler, ceza infaz kurumunda bulunmamalarÄ± nedeniyle bu sÃ¼re iÃ§inde yapÄ±lacak olan seÃ§imlerde oy kullanabilecek.

721 sayÄ±lÄ± TÃ¼rk Medeni Kanunu'nun 407. maddesinde belirtilen "Bir yÄ±l veya daha uzun sÃ¼reli Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ baÄŸlayÄ±cÄ± bir cezaya mahkum olan her ergin kÄ±sÄ±tlanÄ±r" hÃ¼kmÃ¼ uyarÄ±nca kÄ±sÄ±tlanan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼, kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±k hali aynÄ± kanunun 471. maddesindeki "Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ baÄŸlayÄ±cÄ± cezaya mahkumiyet sebebiyle kÄ±sÄ±tlÄ± bulunan kiÅŸi Ã¼zerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliÄŸinden ortadan kalkar" hÃ¼kmÃ¼ gereÄŸince hapis hali sona ermekle kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±k hali de sona ereceÄŸinden bu sÃ¼re iÃ§inde yapÄ±lacak seÃ§imlerde oy kullanabilecek.