09:53, 02 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye'den, Nijeryaâ€™da camiye dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±na kÄ±nama





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r eylemini ÅŸiddetle kÄ±nadÄ± ve Nijerya'ya baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Nijeryaâ€™nÄ±nÂ MubiÂ kentinde birÂ camiyeÂ yÃ¶nelik dÃ¼zenlenenÂ terÃ¶rÂ saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ± veÂ Nijerya hÃ¼kÃ¼metineÂ ve halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Nijerya'nÄ±n Mubi ÅŸehrinde bugÃ¼n bir camiye dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ve yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrenmiÅŸ bulunuyoruz. Mubiâ€™de son 6 ay iÃ§inde ikinci kez gerÃ§ekleÅŸtirilen terÃ¶r eylemini ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yor, hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allahâ€™tan rahmet, yaralÄ±lara acil ÅŸifa, Nijerya hÃ¼kÃ¼meti ile Nijerya halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'nÄ±n doÄŸusundaki bir camiye dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ±nda BÃ¶lge Polis SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Othman Abubakar, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Adamawa eyaletine baÄŸlÄ± Yan Gwajo bÃ¶lgesinde, Ã¶ÄŸlen namazÄ± sÄ±rasÄ±nda 2 intihar eylemcisinin saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini belirtmiÅŸti. Abubakar, saldÄ±rÄ±larda 42 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve 68 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.

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