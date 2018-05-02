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Venezuela Devlet Başkanlığı seçimlerinin muhalefet adayı Bertucci
Venezuela Devlet Başkanlığı seçimlerinin muhalefet adayı Bertucci

Venezuela Devlet Başkanlığı seçimlerinin muhalefet adayı Javier Bertucci oldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Venezuela Devlet Başkanlığı seçimlerinin muhalefet adayının, Javier Bertucci olduğu bildirildi.

Bertucci , Venezuela'nın Valencia kentindeki seçim kampanyası kapsamında destekçileriyle buluştu.



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