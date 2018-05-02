Venezuela Devlet Başkanlığı seçimlerinin muhalefet adayı Bertucci

Beyaz Saray İran'a gözdağı verdi

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, "İran en başta yalan söyledi. Onlar dürüst olmayan aktörlerdi, böylece anlaşma doğru olmayan şeyler üzerine yapıldı. Bizim de şimdi bununla ilgili büyük bir problemimiz var." dedi.