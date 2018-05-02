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Macron’dan iklim değişikliğiyle mücadele çağrısı
Macron’dan iklim değişikliğiyle mücadele çağrısı

Macron, Başbakan Malcolm Turnbull'a hem parlamentoda hem de parti içinde karşılaşabileceği siyasal engellere rağmen “irade gücünü” kullanarak iklim değişikliğiyle mücadele etme çağrısı yaptı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iklim değişikliğiyle mücadelede Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull’a çağrıda bulunarak ''irade gücünü'' kullanmasını istedi.

Resmi temaslarda bulunmak amacıyla geldiği Avustralya’nın Sydney kentinde, Macron'un onuruna Sydney Opera Evi’nde yemek verildi.

Programda konuşan Macron, Başbakan Malcolm Turnbull'a hem parlamentoda hem de parti içinde karşılaşabileceği siyasal engellere rağmen “irade gücünü” kullanarak iklim değişikliğiyle mücadele etme çağrısı yaptı.

Konu hakkında Avustralya’da yaşanan siyasi ve ekonomik tartışmaların farkında olduğunu ve buna saygı duyduğunu hatırlatan Macron, "Bence, gerçek liderler mevcut çıkarlara saygı duyanlardır ama aynı zamanda da daha stratejik şeylere katılmaya karar verenler olduğunu düşünüyorum. Eğer harekete geçmezsek Pasifik'teki sayısız devlet birkaç yıl içinde yok olabilme riski altında. Çocuklarımızın hayatını feda etmeye karar verirsek, bu hayat ne kadar iyi olabilir ki? Bu bir seçenek olamaz." dedi.

Temasları kapsamında Macron'un, Turnbull ile yapacağı ikili görüşmelerde askeri ve siber güvenliğe yönelik iş birliğini derinleştirmenin yanı sıra ticari konularında yeni anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Son yıllarda Pasifik bölgesini etkileyen iklim değişiklilerinin neden olduğu şiddetli kasırgalar bölge ülkelerinde can ve mal kayıplarına neden olmuş, Fiji’yi Şubat 2016'da 325 kilometre hızla vuran Winston Kasırgası’nda 44 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce kişi evsiz kalmıştı.



İlgili Konular fransa macron
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