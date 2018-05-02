10:25, 02 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba

Muhalefet 4'lÃ¼ ittifakta anlaÅŸtÄ±





CHP, Ä°YÄ° Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Partiâ€™nin oluÅŸturacaÄŸÄ± ittifak iÃ§in prensipte anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Partilerin ittifak protokolÃ¼nÃ¼ YÃ¼ksek SeÃ§im Kuruluâ€™na sunacaÄŸÄ± son tarih olan 6 MayÄ±sâ€™a az bir sÃ¼re kala,Â son olarak dÃ¼n bir araya gelenÂ CHP, Ä°YÄ° Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin liderleri ittifak konusunda son noktayÄ± koydu. 4 parti ittifak protokolÃ¼ Ã¼zerinde mutabat saÄŸladÄ±.Â CHP, Ä°YÄ° Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasÄ±nda uzun sÃ¼redir gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ediyordu. Resmi aÃ§Ä±klamanÄ±n perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmasÄ± bekleniyor. 4 parti arasÄ±nda ittifakÄ±n ismine yÃ¶nelik de Ã§alÄ±ÅŸma tamamlandÄ±. YapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde 'Millet' ve 'Demokrasi' isimleri Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ttifaka verilecek isim iÃ§in son kararÄ± ise liderlerin vereceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. DÃ¶rt parti yarÄ±n saat 15.00'te ittifak protokolÃ¼ imzalayacak.

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