10:36, 02 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba

ErdoÄŸan'dan GÃ¼ney Kore'ye 'Kanal Ä°stanbul' teklifi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, GÃ¼ney Kore Ulusal Meclis BaÅŸkanÄ± Chung Sye-kyun ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

SÃ¶zlerine "Bu muhteÅŸem parlamento binasÄ±nda sizlerle bir arada olmaktan duyduÄŸum memnuniyeti de Ã¶zellikle ifade etmek istiyorum." diyerek baÅŸlayan ErdoÄŸan, Kore ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki tarihi baÄŸlarÄ±n ne kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸunun tarihi bir gerÃ§eklik olduÄŸunu sÃ¶yledi.

GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in ile baÅŸ baÅŸa ve heyetlerarasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatan ErdoÄŸan, verimli adÄ±mlar attÄ±klarÄ±nÄ±, kararlar aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

TÃœRKÄ°YE-GÃœNEY KORE ARASINDA 4 ANLAÅžMA

TÃ¼rkiye ve GÃ¼ney Kore arasÄ±nda 4 anlaÅŸma imzaladÄ±klarÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, "Gerek ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmede gerekse heyetler arasÄ±nda savunma sanayinde diÄŸer birÃ§ok alanda bundan sonraki sÃ¼reÃ§te neler yapabiliriz, bu konularÄ±n Ã¼zerinde durduk." diye konuÅŸtu.

2012 yÄ±lÄ±nda Stratejik OrtaklÄ±k seviyesine yÃ¼kseltilen ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin bulunduÄŸuna deÄŸinen ErdoÄŸan, hedeflerinin siyasi olduÄŸu kadar ekonomik, ticari, bilimsel, teknolojik ve kÃ¼ltÃ¼rel alanlarda bu iliÅŸkileri daha da gÃ¼Ã§lendirmek olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

ErdoÄŸan, bugÃ¼n mevkidaÅŸÄ± Moon ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bu yÃ¶nde ortak bir iradeye sahip olunduÄŸunun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã¼lkelerin gerek BirleÅŸmiÅŸ Milletler gerekse G20 gibi Ã¼yesi olduklarÄ± uluslararasÄ± forumlarda aktif roller Ã¼stlenmelerinin, kÃ¼resel sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne de katkÄ±da bulunduÄŸunu vurguladÄ±.

"SERBEST TÄ°CARET ANLAÅžMASI'NIN Ä°MZALANMASINDA Ã‡OK BÃœYÃœK FAYDA VAR"

TÃ¼rkiye ve GÃ¼ney Kore'nin Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± Meksika-Endonezya-GÃ¼ney Kore-TÃ¼rkiye-Avustralya (MIKTA) oluÅŸumunun her geÃ§en gÃ¼n giderek gÃ¼Ã§lendiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen ErdoÄŸan, geÃ§en yÄ±l MIKTA Parlamento BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±sÄ±na Kore'nin katÄ±lmasÄ±ndan memnuniyet duyduÄŸunu belirtti. ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Parlamentolar arasÄ± iliÅŸkilerin, temaslarÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n inanÄ±yorum ki Ã§ok bÃ¼yÃ¼k faydasÄ± olacaktÄ±r. Meclis BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n davetlisi olarak en yakÄ±n zamanda sizleri de Ã¼lkemizde aÄŸÄ±rlamaktan bÃ¼yÃ¼k bir memnuniyet duyuyoruz. Parlamentolar arasÄ± dostluk gruplarÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirdikleri ziyaretler, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulmasÄ± ve beklentilerin iletilmesi Ã§ok Ã¶nemli vesileler oluÅŸturuyor.

Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k 10 ekonomisi arasÄ±na girmeyi hedefleyen Ã¼lkelerimizin, yÄ±llÄ±k 7 milyar dolarlÄ±k bir ticaret hacmi, bu bizim arzuladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z potansiyelin Ã§ok gerisinde. Onun iÃ§in Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n bir an Ã¶nce imzalanmasÄ±nda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k faydalar var."

"KORE'NÄ°N YER ALMASI BÄ°ZLER Ä°Ã‡Ä°N AYRI BÄ°R Ä°FTÄ°HAR VESÄ°LESÄ°"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'de Ã§ok sayÄ±da mega projede GÃ¼ney Kore'nin yer aldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "BunlarÄ±n sonuncusu dÃ¼nyanÄ±n en uzun asma kÃ¶prÃ¼sÃ¼ olacak olan Ã‡anakkale 1915 KÃ¶prÃ¼sÃ¼'dÃ¼r. Burada yer almanÄ±z bizleri mutlu etmiÅŸtir. Åžimdi ise Kanal Ä°stanbul Projemiz var ki, bu projenin iÃ§erisinde Ã¶zellikle Kore'nin yer almasÄ± bizler iÃ§in ayrÄ± bir iftihar vesilesi olacak." dedi.

Yunus Emre KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nin, Hankuk Ãœniversitesi bÃ¼nyesinde kurulmasÄ±na iliÅŸkin protokolÃ¼n, bu ziyarette imzalanmasÄ±nÄ±n planlanmÄ±ÅŸ vaziyette olduÄŸunu kaydeden ErdoÄŸan, "Merkezin, kÃ¼ltÃ¼rel iliÅŸkilerimizi daha da gÃ¼Ã§lendireceÄŸine inanÄ±yorum." ifadesini kullandÄ±.