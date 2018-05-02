ErdoÄŸan'dan GÃ¼ney Kore'ye 'Kanal Ä°stanbul' teklifi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, GÃ¼ney Kore Ulusal Meclis BaÅŸkanÄ± Chung Sye-kyun ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
SÃ¶zlerine "Bu muhteÅŸem parlamento binasÄ±nda sizlerle bir arada olmaktan duyduÄŸum memnuniyeti de Ã¶zellikle ifade etmek istiyorum." diyerek baÅŸlayan ErdoÄŸan, Kore ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki tarihi baÄŸlarÄ±n ne kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸunun tarihi bir gerÃ§eklik olduÄŸunu sÃ¶yledi.
GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in ile baÅŸ baÅŸa ve heyetlerarasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatan ErdoÄŸan, verimli adÄ±mlar attÄ±klarÄ±nÄ±, kararlar aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.
TÃ¼rkiye ve GÃ¼ney Kore arasÄ±nda 4 anlaÅŸma imzaladÄ±klarÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, "Gerek ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmede gerekse heyetler arasÄ±nda savunma sanayinde diÄŸer birÃ§ok alanda bundan sonraki sÃ¼reÃ§te neler yapabiliriz, bu konularÄ±n Ã¼zerinde durduk." diye konuÅŸtu.
2012 yÄ±lÄ±nda Stratejik OrtaklÄ±k seviyesine yÃ¼kseltilen ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin bulunduÄŸuna deÄŸinen ErdoÄŸan, hedeflerinin siyasi olduÄŸu kadar ekonomik, ticari, bilimsel, teknolojik ve kÃ¼ltÃ¼rel alanlarda bu iliÅŸkileri daha da gÃ¼Ã§lendirmek olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.
ErdoÄŸan, bugÃ¼n mevkidaÅŸÄ± Moon ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bu yÃ¶nde ortak bir iradeye sahip olunduÄŸunun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã¼lkelerin gerek BirleÅŸmiÅŸ Milletler gerekse G20 gibi Ã¼yesi olduklarÄ± uluslararasÄ± forumlarda aktif roller Ã¼stlenmelerinin, kÃ¼resel sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne de katkÄ±da bulunduÄŸunu vurguladÄ±.
TÃ¼rkiye ve GÃ¼ney Kore'nin Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± Meksika-Endonezya-GÃ¼ney Kore-TÃ¼rkiye-Avustralya (MIKTA) oluÅŸumunun her geÃ§en gÃ¼n giderek gÃ¼Ã§lendiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen ErdoÄŸan, geÃ§en yÄ±l MIKTA Parlamento BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±sÄ±na Kore'nin katÄ±lmasÄ±ndan memnuniyet duyduÄŸunu belirtti. ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Parlamentolar arasÄ± iliÅŸkilerin, temaslarÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n inanÄ±yorum ki Ã§ok bÃ¼yÃ¼k faydasÄ± olacaktÄ±r. Meclis BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n davetlisi olarak en yakÄ±n zamanda sizleri de Ã¼lkemizde aÄŸÄ±rlamaktan bÃ¼yÃ¼k bir memnuniyet duyuyoruz. Parlamentolar arasÄ± dostluk gruplarÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirdikleri ziyaretler, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulmasÄ± ve beklentilerin iletilmesi Ã§ok Ã¶nemli vesileler oluÅŸturuyor.
Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k 10 ekonomisi arasÄ±na girmeyi hedefleyen Ã¼lkelerimizin, yÄ±llÄ±k 7 milyar dolarlÄ±k bir ticaret hacmi, bu bizim arzuladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z potansiyelin Ã§ok gerisinde. Onun iÃ§in Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n bir an Ã¶nce imzalanmasÄ±nda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k faydalar var."
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'de Ã§ok sayÄ±da mega projede GÃ¼ney Kore'nin yer aldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "BunlarÄ±n sonuncusu dÃ¼nyanÄ±n en uzun asma kÃ¶prÃ¼sÃ¼ olacak olan Ã‡anakkale 1915 KÃ¶prÃ¼sÃ¼'dÃ¼r. Burada yer almanÄ±z bizleri mutlu etmiÅŸtir. Åžimdi ise Kanal Ä°stanbul Projemiz var ki, bu projenin iÃ§erisinde Ã¶zellikle Kore'nin yer almasÄ± bizler iÃ§in ayrÄ± bir iftihar vesilesi olacak." dedi.
Yunus Emre KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nin, Hankuk Ãœniversitesi bÃ¼nyesinde kurulmasÄ±na iliÅŸkin protokolÃ¼n, bu ziyarette imzalanmasÄ±nÄ±n planlanmÄ±ÅŸ vaziyette olduÄŸunu kaydeden ErdoÄŸan, "Merkezin, kÃ¼ltÃ¼rel iliÅŸkilerimizi daha da gÃ¼Ã§lendireceÄŸine inanÄ±yorum." ifadesini kullandÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n ABD'deki kurumlarÄ±nda Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilik yapan MevlÃ¼t Hilmi Ã‡Ä±nar ile Recep Ã–zkan, Washington'daki bir otelin bahÃ§esinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
TÄ°KA, Filipinler'de Moro MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Bangsamoro bÃ¶lgesinde saÄŸlÄ±k hizmetine ulaÅŸamayan halk iÃ§in, cerrahi mÃ¼dahale dahil her tÃ¼rlÃ¼ tÄ±bbi tedavinin yapÄ±labileceÄŸi tam teÃ§hizatlÄ± kliniÄŸi yetkililere teslim etti.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, dÃ¶rt partinin ittifak kurduÄŸuna yÃ¶nelik haberlere iliÅŸkin "HayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun. SeÃ§imlerin bÃ¶yle bir gÃ¼Ã§lÃ¼ yapÄ±yla, bir yarÄ±ÅŸ iÃ§erisinde olmasÄ± Ã¼lkemiz iÃ§in de faydalÄ± olacak diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." ifadesini kullandÄ±.
Bursa merkezli 5 ilde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 30 polis hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lÄ±rken, 27 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
YSK BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven, sÄ±nÄ±r Ã¶tesinde gÃ¶revli askerlerin oy kullanmasÄ±na iliÅŸkin, "Åžartlar oluÅŸtuysa hangi Ã¼lkede gÃ¶rev yapÄ±yorlarsa hangi Ã¼lkenin temsilciliÄŸiyle iliÅŸkileri varsa, irtibat kurmuÅŸsa orada oy kullanabilir." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Kanal Ä°stanbul projemizde Ã¶zellikle Kore'nin yer almasÄ± bizler iÃ§in ayrÄ± bir iftihar vesilesi olacak." ifadesini kullandÄ±.
CHP, Ä°YÄ° Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Partiâ€™nin oluÅŸturacaÄŸÄ± ittifak iÃ§in prensipte anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r eylemini ÅŸiddetle kÄ±nadÄ± ve Nijerya'ya baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.
YSK, 24 Haziran'da yapÄ±lacak CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'nde uygulanacak seyyar sandÄ±k kurullarÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslarÄ± belirledi.
TÃ¼rkiye ile GÃ¼ney Kore tarafÄ±ndan iki Ã¼lke liderlerinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin yayÄ±mlanan ortak aÃ§Ä±klamada, kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekteki Ã§eÅŸitli konularda iÅŸ birliÄŸi yapma hususunda mutabÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 20.50'de GÃ¼ney Kore'nin baÅŸkenti Seul'e gitti.
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven, alt yapÄ± sorunlarÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Adaylara iliÅŸkin teklifte bulunulduÄŸunda, herkese imzasÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra bir Ã¶rnek vereceÄŸiz." dedi.
Emniyet ve jandarma birimlerince Ã¼lke genelinde dÃ¼n yapÄ±lan uygulamalarda, bin 102 aranan kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
TSK'nÄ±n Siirt'te dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda saÄŸ ele geÃ§irilen terÃ¶ristin, kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle aranan "Malik" kod adlÄ± Osman Ã–zonal olduÄŸu tespit edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 14.20'de Ã–zbekistan'dan GÃ¼ney Kore'ye hareket etti.
CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Tezcan, CHP'nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ± 4 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ saat 10.00'da Ahmet Taner KÄ±ÅŸlalÄ± Spor Salonu'nda aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.