10:52, 02 Mayıs 2018 Çarşamba

Endonezya'da Marapi Yanardağı yeniden hareketlendi



Foto: Arşiv

Endonezya'da Sumatra Adası'ndaki yanardağ yeniden kül ve duman püskürtmeye başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Endonezya'da, Sumatra Adası'ndaki Marapi Yanardağı'nın yeniden kül ve duman püskürtmeye başladığı bildirildi. Marapi Volkan Gözetleme Bürosu (PGA) tarafından yapılan açıklamada, adanın batısında Tanah Datar bölgesinde yer alan Marapi Yanardağı'nda meydana gelen patlamayla çıkan kül ve dumanın yaklaşık 4 bin metre yüksekliğe ulaştığı duyuruldu. Açıklamada, gözlemlenen yoğun duman tabakasının rüzgarla zayıf bir şekilde güneydoğu yönüne estiğini belirtildi. Bu arada, 2011 yılından itibaren ikinci seviyede alarm durumundaki yanardağın zirvesinin 3 kilometrelik çapında bölge halkı ve turistlerin girişine izin verilmiyor. "Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.