10:59, 02 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba

YSK BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven'den askerlerin oy kullanmasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK) BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven, YSK'ye geliÅŸinde, gazetecilerin sÄ±nÄ±r Ã¶tesinde gÃ¶rev yapan askerlerin oy kullanmasÄ±na iliÅŸkin haberlere yÃ¶nelik sorusunu yanÄ±tladÄ±.

SeÃ§me hakkÄ± olan vatandaÅŸlarÄ± kimlik numaralarÄ±ndan tespit ettiklerini belirten GÃ¼ven, bunlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n yurt iÃ§inde, bir kÄ±smÄ±nÄ±n da yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki kÃ¼tÃ¼klerde kayÄ±tlÄ± olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ÅžartlarÄ± olan, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda seÃ§im yapÄ±lacak 63 Ã¼lke, 123 temsilcilikte kaydÄ± bulunan her vatandaÅŸÄ±n oyunu kullanabileceÄŸini ifade eden GÃ¼ven, "Bu Almanya'daki gÃ¶revli de olabilir, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki herhangi bir yerdeki diÄŸer gÃ¶revli de olabilir. Siz, ben, herkes... Ancak bir kez oyunu kullanabilir. BunlarÄ±n mÃ¼kerrer kayÄ±t gibi baÅŸka bir ÅŸeymiÅŸ gibi algÄ±lanmasÄ±na gerek yok." diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye seÃ§im kÃ¼tÃ¼klerinde hiÃ§bir vatandaÅŸÄ±n mÃ¼kerrer kaydÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan GÃ¼ven, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶rev yapan ataÅŸelerimizin, diÄŸer askerlerimizin, erler deÄŸil, erler oy kullanamÄ±yor, diÄŸer subaylarÄ±mÄ±zÄ±n da oy kullanma hakkÄ± var. Åžartlar oluÅŸtuysa hangi Ã¼lkede gÃ¶rev yapÄ±yorlarsa hangi Ã¼lkenin temsilciliÄŸiyle iliÅŸkileri varsa, irtibat kurmuÅŸsa orada oy kullanabilir. NasÄ±l Almanya'daki, Berlin'deki ataÅŸemiz oy kullanabiliyorsa diÄŸerleri de kullanabiliyor. Ã–zel bir dÃ¼zenleme yok, genel dÃ¼zenleme bu. Niye bÃ¶yle bir haber Ã§Ä±ktÄ±, doÄŸrusu anlayamadÄ±m.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶revlendirilip de oradaki temsilcilikle irtibatlÄ± olan Bulgaristan'da, Romanya'da, Rusya'da, ÅŸurada burada, nasÄ±l bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerimiz, diÄŸer temsilcilik memurlarÄ±mÄ±z, ataÅŸelerimiz oy kullanÄ±yorsa, varsa ÅŸartlarÄ± baÅŸka Ã¼lkede gÃ¶revli erler hariÃ§ askerlerimiz, subaylarÄ±mÄ±z, kayÄ±tlarÄ±nÄ± aldÄ±rdÄ±larsa oylarÄ±nÄ± orada kullanÄ±rlar, buradaysa burada kullanÄ±rlar."

Sadi GÃ¼ven, oy kullanmak iÃ§in sadece kaydÄ±n aldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret ederek, "KaydÄ±nÄ± aldÄ±rdÄ±ysa orada kullanÄ±r. Orada kullanÄ±rken buradaki kaydÄ±nÄ± da kapatÄ±rÄ±z. Zaten listelerde her vatandaÅŸ sadece bir kez kayÄ±t olabilir. Bunun anormal bir tarafÄ± yok." dedi.