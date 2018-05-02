Bursa merkezli 5 ildeki FETÃ– operasyonunda 27 gÃ¶zaltÄ±

BursaÂ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ncaÂ FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) ile gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan aralarÄ±nda komiser ve komiser yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 30 polis hakkÄ±ndaÂ yakalama kararÄ±Â Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
Bunun Ã¼zerine harekete geÃ§en Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, Bursa, BalÄ±kesir, KÃ¼tahya, EskiÅŸehir ve Mersin'deki adreslereÂ eÅŸ zamanlÄ± operasyonÂ dÃ¼zenledi.
OperasyondaÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 27 ÅŸÃ¼pheli, sorgulanmak Ã¼zere Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne getirildi.
HakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± bulunan 3 ÅŸÃ¼phelinin de yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.
FETÃ–'nÃ¼n ABD'deki kurumlarÄ±nda Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilik yapan MevlÃ¼t Hilmi Ã‡Ä±nar ile Recep Ã–zkan, Washington'daki bir otelin bahÃ§esinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
TÄ°KA, Filipinler'de Moro MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Bangsamoro bÃ¶lgesinde saÄŸlÄ±k hizmetine ulaÅŸamayan halk iÃ§in, cerrahi mÃ¼dahale dahil her tÃ¼rlÃ¼ tÄ±bbi tedavinin yapÄ±labileceÄŸi tam teÃ§hizatlÄ± kliniÄŸi yetkililere teslim etti.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, dÃ¶rt partinin ittifak kurduÄŸuna yÃ¶nelik haberlere iliÅŸkin "HayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun. SeÃ§imlerin bÃ¶yle bir gÃ¼Ã§lÃ¼ yapÄ±yla, bir yarÄ±ÅŸ iÃ§erisinde olmasÄ± Ã¼lkemiz iÃ§in de faydalÄ± olacak diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." ifadesini kullandÄ±.
Bursa merkezli 5 ilde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 30 polis hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lÄ±rken, 27 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
YSK BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven, sÄ±nÄ±r Ã¶tesinde gÃ¶revli askerlerin oy kullanmasÄ±na iliÅŸkin, "Åžartlar oluÅŸtuysa hangi Ã¼lkede gÃ¶rev yapÄ±yorlarsa hangi Ã¼lkenin temsilciliÄŸiyle iliÅŸkileri varsa, irtibat kurmuÅŸsa orada oy kullanabilir." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Kanal Ä°stanbul projemizde Ã¶zellikle Kore'nin yer almasÄ± bizler iÃ§in ayrÄ± bir iftihar vesilesi olacak." ifadesini kullandÄ±.
CHP, Ä°YÄ° Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Partiâ€™nin oluÅŸturacaÄŸÄ± ittifak iÃ§in prensipte anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r eylemini ÅŸiddetle kÄ±nadÄ± ve Nijerya'ya baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.
YSK, 24 Haziran'da yapÄ±lacak CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'nde uygulanacak seyyar sandÄ±k kurullarÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslarÄ± belirledi.
TÃ¼rkiye ile GÃ¼ney Kore tarafÄ±ndan iki Ã¼lke liderlerinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin yayÄ±mlanan ortak aÃ§Ä±klamada, kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekteki Ã§eÅŸitli konularda iÅŸ birliÄŸi yapma hususunda mutabÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 20.50'de GÃ¼ney Kore'nin baÅŸkenti Seul'e gitti.
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven, alt yapÄ± sorunlarÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Adaylara iliÅŸkin teklifte bulunulduÄŸunda, herkese imzasÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra bir Ã¶rnek vereceÄŸiz." dedi.
Emniyet ve jandarma birimlerince Ã¼lke genelinde dÃ¼n yapÄ±lan uygulamalarda, bin 102 aranan kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
TSK'nÄ±n Siirt'te dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda saÄŸ ele geÃ§irilen terÃ¶ristin, kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle aranan "Malik" kod adlÄ± Osman Ã–zonal olduÄŸu tespit edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 14.20'de Ã–zbekistan'dan GÃ¼ney Kore'ye hareket etti.
CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Tezcan, CHP'nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ± 4 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ saat 10.00'da Ahmet Taner KÄ±ÅŸlalÄ± Spor Salonu'nda aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.