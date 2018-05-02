11:41, 02 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba

Bursa merkezli 5 ildeki FETÃ– operasyonunda 27 gÃ¶zaltÄ±





Bursa merkezli 5 ilde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 30 polis hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lÄ±rken, 27 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BursaÂ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ncaÂ FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) ile gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan aralarÄ±nda komiser ve komiser yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 30 polis hakkÄ±ndaÂ yakalama kararÄ±Â Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Bunun Ã¼zerine harekete geÃ§en Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, Bursa, BalÄ±kesir, KÃ¼tahya, EskiÅŸehir ve Mersin'deki adreslereÂ eÅŸ zamanlÄ± operasyonÂ dÃ¼zenledi. OperasyondaÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 27 ÅŸÃ¼pheli, sorgulanmak Ã¼zere Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne getirildi. HakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± bulunan 3 ÅŸÃ¼phelinin de yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.

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