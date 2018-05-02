Afganistan'daki NATO görevinin ne kadar süreceği açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
NATO askeri misyonunun Afganistan hükümetinin talebi üzerine barış sağlanana kadar Afganistan'da kalacağı açıklandı.
Açıklama 30 Mayıs Pazartesi günü Özbek haber ajansı Jahon' ile bir röportaj yapan NATO Genel Sekreter Yardımcısı John Manza tarafından yapıldı.
John Manza yaptığı açıklamada, "Biz Afgan hükümeti istediği zamana kadar ya da bu ülkede herkesi memnun edecek barış ortamı sağlanana kadar orada kalacağız" dedi.
Manza batı ittifakının Afganistan'da göreve devam etmeye kararlı olduğunu ve geçen yıl bu ülkede konuşlan asker sayısını ve türünü arttırdığını da sözlerine ekledi.
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