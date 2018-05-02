Suriye'de Kuzey Humus için müzakere trafiği sürüyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve muhalifler, Rusya'nın arabuluculuğunda Kuzey Humus ablukasının sonlandırılması için görüşmeler yaptı.
Ancak askeri muhalif grupların, rejimin askeri unsurlarının bölgeye girmemesi, çıkmak isteyenlerin çıkıp kalmak isteyenlerin bölgede yaşamaya devam edebilmesi, rejimin bölgeye yeniden su vermesi, ateşkesin Türkiye ve Rusya'nın gözetiminde sürmesi gibi talepleri karşılanmadı.
Rusya, kısa süre önce Doğu Guta'da uygulanan zorunlu tahliye ve askeri muhaliflerin silahlarını teslim etmesi şartlarını dayattı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün öğle saatlerinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon diplomasisi yaptı.
Ancak Rusya'nın tavrının değişmemesi ve muhalif grupların büyük kısmının şartları kabul etmemesi üzerine anlaşma sağlanamadı.
Bölgede Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altındaki grupların ittifakı olan Dördüncü Kolordu, Kuzey Humus'tan çıkmayacaklarını ve çatışmaya hazırlandıklarını duyurdu.
Aynı zamanda bölgedeki siviller, Rusya'nın dayatmaya çalıştığı anlaşma şartlarını protesto etti.
Rusya, yerel saatle 12.00'ye kadar askeri muhalif gruplara süre tanıdığını bildirdi.
Humus'un kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki 592 kilometrekarelik alan 5 yıldır abluka altında tutuluyor. Bölgede 200-250 bin kişi yaşıyor.
Bölge, Türkiye, Rusya ve İran tarafından Mayıs 2017'de Astana anlaşmaları çerçevesinde gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı.
Rusya, Humus'un kuzeyini kapsayan gerginliği azaltma bölgesinde 4 Ekim 2017'de rejim ve muhalifler arasında ateşkese varıldığını duyurmuştu.
Ancak rejim, geçen ay Şam'daki Doğu Guta'yı abluka ve yoğun saldırılar neticesinde ele geçirdikten sonra, 14 Nisan'da Kuzey Humus'a yönelmişti.
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Esed rejimi ve destekçisi Rusya, gerginliği azaltma bölgelerinden Kuzey Humus ablukasının sonlandırılması için zorunlu tahliyeyi şart koştu. Doğu Guta'da yaşanan senaryonun tekrarlanmasını istemeyen muhalifler, anlaşmayı kabul etmedi.
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